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    El Deportivo

    Agrandando su estatus de histórica: la tercera final de Champions League para Christiane Endler

    Este sábado, en Oslo, el OL Lyonnes enfrentará al Barcelona por el título de la Liga de Campeones. Tiane es la representante nacional, ya sea en fútbol femenino como en masculino, con más finales en la Copa de Europa. Aspira a su segunda corona.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Christiane Endler jugará este sábado su tercera final de Champions League.

    Christiane Endler, la futbolista chilena más laureada de la historia, tiene una oportunidad para seguir agrandando la leyenda que ha forjado durante su carrera. El OL Lyonnes, donde milita la portera, es un constante animador en las competencias europeas y este sábado buscará una nueva corona para su cuantioso palmarés. En Oslo, juega la final de la Champions League femenina, ante el Barcelona (12.00 horas de Chile).

    Se encontrarán los mejores de la Fase de Liga. Tanto francesas como españolas lideraron la ronda inicial con 16 puntos, gracias a cinco triunfos y un empate en seis encuentros. Entrando directamente a cuartos de final, el elenco de Lyon dejó en el camino al Wolfsburgo y, posteriormente en semis, al Arsenal, remontando un 2-1 abajo en la ida.

    Será la tercera definición de la Liga de Campeones para Tiane. Es la representante nacional, contando el fútbol femenino como el masculino, con más finales de la Copa de Europa. Supera, por ejemplo, a cualquiera de los futbolistas varones que fueron pilares de la Generación Dorada de la Roja. El único que estuvo en cancha en una final fue Arturo Vidal, con la Juventus, en 2015 (contra el Barcelona de un suplente Claudio Bravo).

    Curiosamente, los tres duelos decisivos de la arquera chilena en Champions han sido ante el mismo rival.

    La primera sucedió en 2022, con triunfo del Olympique de Lyon por 3-1 sobre las azulgranas, en Turín. La segunda fue en 2024. En aquella ocasión, ganó el cuadro culé por 2-0, en Bilbao. Este sábado, Endler volverá a cruzarse ante el Barcelona, liderado por Alexia Putellas, una de las mejores jugadoras del mundo.

    El cuadro francés, dirigido por el español Jonatan Giráldez (ex DT del Barcelona), es el más ganador de la Champions League femenina, con ocho coronas. “Nuestro objetivo es llegar a la final y jugar nuestro fútbol, tal y como hemos hecho toda la temporada. No creo que vayamos a cambiar nuestra forma de jugar. Tendremos que ser fuertes, muy precisas técnicamente y letales en ambas áreas”, dijo en la previa la legendaria Wendie Renard, capitana de las francesas.

    Tiane Endler y compañía aspiran a un póker de títulos en el curso 2025-2026. Ya ganaron la Copa de Francia y la Copa de la Liga femenina. Además de jugar este sábado la final de la Champions, tiene en el horizonte la definición de la liga de Primera División, en la cual enfrentará al Paris FC.

    Una nueva consagración sería el mayor estímulo posible pensando en la Selección. Cabe recordar que la Roja de Luis Mena se jugará su pase al Mundial de Brasil 2027 el próximo viernes 5 de junio, ante Ecuador, en el Estadio Nacional.

    Finales de Champions de Tiane Endler:

    AñoPartidoSede
    2022Olympique de Lyon 3-1 BarcelonaTurín (Italia)
    2024Barcelona 2-0 Olympique de LyonBilbao (España)
    2026OL Lyonnes vs. BarcelonaOslo (Noruega)

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalChristiane EndlerOL LyonnesChampions League femeninaLiga de Campeones femeninaChampions LeagueBarcelona

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