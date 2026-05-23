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    Política

    Consejo de gabinete: Kast busca llegar a la Cuenta Pública con “segunda fase” en marcha y estrenar nuevo relato

    En el primer consejo de gabinete posterior a la salida de Trinidad Steinert y Mara Sedini, el presidente y sus ministros abordaron el rediseño político y comunicacional de La Moneda de cara al 1 de junio. El gobierno apuesta a que la primera rendición de cuentas ante el Congreso marque el cierre de la etapa de instalación.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Cristóbal Fuentes

    Ayer, a partir de las 9 horas, el Presidente José Antonio Kast encabezó el cuarto consejo de gabinete de su administración. La cita tuvo un sabor distinto para los ministros asistentes. Fue el primero sin la presencia de Trinidad Steinert y Mara Sedini, quienes dejaron sus cargos a la cabeza de Seguridad Pública y la Secretaría General de Gobierno, respectivamente, el martes de esta semana.

    La instancia, que se desarrolló en el Palacio Presidencial Cerro Castillo, en Viña del Mar, sirvió para que el mandatario abordara junto a sus secretarios de Estado la denominada “segunda fase” de su administración, como ha sugerido el biministro Claudio Alvarado desde el ajuste de gabinete.

    Esta nueva etapa tendrá como principal punto de inflexión la Cuenta Pública que Kast protagonizará el próximo 1 de junio, en el Congreso Nacional, instancia en la que el mandatario dará cuenta de los avances de sus primeros meses de gestión y donde, además, La Moneda espera escenificar un cambio de tono político y comunicacional.

    En el Ejecutivo reconocen que esa jornada busca transformarse en un “hito” para la administración republicana. La apuesta es dejar atrás el período de instalación del gobierno y abrir un nuevo ciclo, con foco en la consolidación de prioridades y una agenda más ofensiva desde el punto de vista político.

    Parte de esa estrategia contempla también un rediseño comunicacional. En Palacio ya comenzaron a preparar un nuevo eslogan institucional para el gobierno, dejando atrás el “Trabajando para usted”, frase que ha acompañado las primeras semanas de gestión. Independiente de ello, se sumará un lema específico para el discurso presidencial: “Chile cuenta con todos”.

    En paralelo, en el Ejecutivo afinan detalles para estrenar un jingle asociado a esta nueva etapa. Se trata de una forma de reforzar el despliegue de la nueva narrativa oficialista y acompañar el giro que La Moneda pretende instalar tras el ajuste ministerial.

    En el encuentro entre Kast y los ministros también reforzaron que este rediseño no se limitará únicamente al discurso presidencial. En los días previos a la Cuenta Pública también se desplegarán actividades ciudadanas y territoriales.

    Para el domingo, en la antesala de la rendición de cuentas ante el Congreso, el presidente encabezará una nueva edición de los encuentros ciudadanos “Presidente presente”, formato en el que responde preguntas de asistentes y que el gobierno ha impulsado como una herramienta donde el mandatario tiene contacto directo con la ciudadanía. La actividad se realizará en una comuna de la Región de Valparaíso.

    Quienes han trabajado en la elaboración del discurso y en la puesta en escena de la Cuenta Pública sostienen que el esquema apunta a una intervención más breve que las realizadas en administraciones anteriores. En el equipo presidencial han revisado discursos de otros mandatarios y algunos se inclinan por el modelo del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle: un discurso menos extenso y con foco en mensajes concretos.

    La principal carta que Kast buscará destacar en esa instancia es la megarreforma que esta semana fue aprobada en la Cámara de Diputados -con el respaldo de buena parte del Partido de la Gente- y despachada al Senado. En el oficialismo esperan que el también denominado Plan de Reconstrucción Nacional comience prontamente su discusión en las comisiones de la Cámara Alta.

    En el Senado, sin embargo, el escenario se proyecta más complejo que en la Cámara. El senador Alejandro Kusanovic, suspendido de RN, generó inquietud en La Moneda luego de notificar que no garantizaba su voto favorable para apoyar la iniciativa. En una Cámara Alta marcada por el empate técnico entre oficialismo y oposición, cualquier desmarque amenaza con complicar el avance de los proyectos prioritarios del Ejecutivo.

    Un detalle que llamó la atención durante el consejo de gabinete fue que la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, participó de manera telemática. Se trata de la secretaria de Estado más cuestionada dentro del gabinete luego de la salida de Sedini y Steinert.

    Precisamente en la cartera que encabeza Lincolao se produjo el primer ajuste de subsecretarías del gobierno. La semana pasada, Rafael Araos renunció a su cargo argumentando que existía un plan para desvincular masivamente a funcionarios del ministerio, decisión con la que él no estaba de acuerdo.

    A eso se suman reuniones no registradas protagonizadas por la ministra y tensiones internas que han terminado por hacer estallar una inédita crisis al interior de Ciencia, cartera que históricamente no se había caracterizado por grandes controversias políticas.

    El cuarto consejo de gabinete también sirvió para que el subsecretario de Interior, Máximo Pavez, hiciera su debut en las vocerías de gobierno, en línea con el nuevo diseño comunicacional impulsado por La Moneda tras el cambio de gabinete. Su tarea será transformarse en la voz del Ejecutivo frente a temas de contingencia, mientras que ministros sectoriales asumirán un rol más activo en la defensa y explicación de las políticas públicas de sus respectivas áreas.

    En su primer encuentro con la prensa bajo este nuevo esquema, Pavez sostuvo que “la Cuenta Pública evidentemente está en construcción, eso lo está llevando adelante personalmente el presidente de la República. Sin embargo, hay que ser muy claros, acá no ha habido ninguna distracción de las prioridades que el presidente le planteó al país desde que ganó la segunda vuelta”.

    El militante UDI agregó que “lo que se espera que suceda a partir de la Cuenta Pública es un segundo impulso para materializar las prioridades que son muy claras para el gobierno y para el presidente en materia de reconstrucción, en materia de seguridad, en materia de reordenamiento migratorio y, por supuesto, en materia de crecimiento económico”.

    “Esas prioridades no se han movido ni un milímetro y lo que estamos haciendo, por supuesto, es reimpulsar esta agenda, evaluando lo que se ha hecho estos 70 días y proyectando todo lo que se va a venir hacia el futuro una vez que el presidente de la República, el 1 de junio, dé cuenta al país de su primera Cuenta Pública, el estado político y administrativo de la nación”, concluyó.

    Más sobre:LT SábadoPolíticaConsejo de gabineteJosé Antonio KastCambio de gabinete

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