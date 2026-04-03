Qué es la Operación Harper, que introducirá a la hija de Victoria y David Beckham al mundo de los negocios a sus 14 años. Foto: Instagram @victoriabeckham

Con apenas 14 años, Harper Beckham, la hija menor de Victoria Beckham y David Beckham, está a punto de dar su primer gran paso en el mundo empresarial.

Según reportes de la prensa internacional como The Sun y El País, la familia prepara el lanzamiento de una marca de belleza que marcaría el debut de la joven en los negocios .

Qué es la Operación Harper, que introducirá a la hija de Victoria y David Beckham al mundo de los negocios a sus 14 años. Foto: Instagram @davidbeckham

HIKU by Harper

El proyecto ha sido bautizado como HIKU by Harper y forma parte de lo que algunos medios han denominado “Operación Harper” .

Esta sería una estrategia que busca posicionar a la adolescente en el competitivo mercado cosmético desde su adolescencia, siguiendo los pasos de su madre y de otras celebridades que han incursionado en el rubro.

Detrás de esta iniciativa está la empresa H7B Limited, creada en 2024 para gestionar proyectos asociados a la marca personal de Harper Beckham.

De acuerdo con The Sun, a principios de mes la firma ya habría presentado solicitudes de registro para el nombre comercial , lo que sería el primer paso formal hacia el lanzamiento.

La marca estaría enfocada en productos de cuidado de la piel y maquillaje, con una fuerte inspiración en la cosmética coreana y dirigida a la llamada generación Alpha (los nacidos entre 2010 y 2020)

Según The Sun, el objetivo es construir una propuesta pensada para consumidores jóvenes , influida por la cultura pop y las tendencias digitales.

Qué es la Operación Harper, que introducirá a la hija de Victoria y David Beckham al mundo de los negocios a sus 14 años. Foto: Instagram @victoriabeckham

Harper Beckham y el mundo de la belleza

El interés de la adolescente por el mundo de la belleza no es nuevo.

En los últimos años, ha aparecido con frecuencia en redes sociales junto a su madre, participando en tutoriales de maquillaje y mostrando afinidad por los productos cosméticos.

De hecho, Victoria Beckham ha deslizado públicamente que su hija podría convertirse en una “magnate de la belleza” .

El contexto también juega a su favor. La propia Victoria Beckham lanzó en 2019 su firma Victoria Beckham Beauty, que hoy estaría valorada en cientos de millones de dólares.

En paralelo, figuras como Kylie Jenner, Hailey Bieber y Selena Gomez han convertido sus marcas en negocios multimillonarios, consolidando el atractivo del sector entre celebridades.

Sin embargo, hay una diferencia clave: mientras estas empresarias lanzaron sus proyectos siendo adultas y con carreras consolidadas, Harper lo haría siendo aún menor, apuntando además a un público mucho más joven.