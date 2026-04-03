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    Qué es la Operación Harper, que introducirá a la hija de Victoria y David Beckham al mundo de los negocios a sus 14 años

    La hija menor de la familia, Harper Beckham, prepara su debut empresarial siguiendo los pasos de celebridades como Kylie Jenner, Hailey Bieber y Selena Gomez.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Qué es la Operación Harper, que introducirá a la hija de Victoria y David Beckham al mundo de los negocios a sus 14 años. Foto: Instagram @victoriabeckham

    Con apenas 14 años, Harper Beckham, la hija menor de Victoria Beckham y David Beckham, está a punto de dar su primer gran paso en el mundo empresarial.

    Según reportes de la prensa internacional como The Sun y El País, la familia prepara el lanzamiento de una marca de belleza que marcaría el debut de la joven en los negocios.

    Qué es la Operación Harper, que introducirá a la hija de Victoria y David Beckham al mundo de los negocios a sus 14 años. Foto: Instagram @davidbeckham

    HIKU by Harper

    El proyecto ha sido bautizado como HIKU by Harper y forma parte de lo que algunos medios han denominado “Operación Harper”.

    Esta sería una estrategia que busca posicionar a la adolescente en el competitivo mercado cosmético desde su adolescencia, siguiendo los pasos de su madre y de otras celebridades que han incursionado en el rubro.

    Detrás de esta iniciativa está la empresa H7B Limited, creada en 2024 para gestionar proyectos asociados a la marca personal de Harper Beckham.

    De acuerdo con The Sun, a principios de mes la firma ya habría presentado solicitudes de registro para el nombre comercial, lo que sería el primer paso formal hacia el lanzamiento.

    La marca estaría enfocada en productos de cuidado de la piel y maquillaje, con una fuerte inspiración en la cosmética coreana y dirigida a la llamada generación Alpha (los nacidos entre 2010 y 2020)

    Según The Sun, el objetivo es construir una propuesta pensada para consumidores jóvenes, influida por la cultura pop y las tendencias digitales.

    Qué es la Operación Harper, que introducirá a la hija de Victoria y David Beckham al mundo de los negocios a sus 14 años. Foto: Instagram @victoriabeckham

    Harper Beckham y el mundo de la belleza

    El interés de la adolescente por el mundo de la belleza no es nuevo.

    En los últimos años, ha aparecido con frecuencia en redes sociales junto a su madre, participando en tutoriales de maquillaje y mostrando afinidad por los productos cosméticos.

    De hecho, Victoria Beckham ha deslizado públicamente que su hija podría convertirse en una “magnate de la belleza”.

    El contexto también juega a su favor. La propia Victoria Beckham lanzó en 2019 su firma Victoria Beckham Beauty, que hoy estaría valorada en cientos de millones de dólares.

    En paralelo, figuras como Kylie Jenner, Hailey Bieber y Selena Gomez han convertido sus marcas en negocios multimillonarios, consolidando el atractivo del sector entre celebridades.

    Sin embargo, hay una diferencia clave: mientras estas empresarias lanzaron sus proyectos siendo adultas y con carreras consolidadas, Harper lo haría siendo aún menor, apuntando además a un público mucho más joven.

    Lee también:

    Más sobre:BeckhamBellezaNegociosHarper BeckhamFamilia BeckhamHIKU by HarperCosméticaMaquillajeModaTendenciasLa Tercera

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