    "No me dejaron opción": el duro mensaje del hijo de Victoria y David Beckham sobre su familia

    A través de varias historias en Instagram, Brooklyn Beckham decidió explicar públicamente las razones del distanciamiento que mantiene desde hace meses con su familia.

    Antonio Alburquerque 
    Antonio Alburquerque
    “No me dejaron opción”: el duro mensaje del hijo de Victoria y David Beckham sobre su familia

    Brooklyn Beckham, primogénito de David y Victoria Beckham, decidió romper públicamente el silencio sobre la crisis que desde hace meses atraviesa con su familia.

    Desde hace unos meses que los medios hablaban de un posible distanciamiento entre Brooklyn y el resto de su familia: dejó de seguir en redes sociales a sus padres, borró fotos, entre otras cosas que dieron pie a los rumores.

    Este lunes, a través de seis historias publicadas en su cuenta de Instagram, el modelo y fotógrafo de 26 años responsabilizó directamente a sus padres por el distanciamiento familiar.

    “No me dejaron opción”: el duro mensaje del hijo de Victoria y David Beckham sobre su familia

    ¿Qué dijo Brooklyn Beckham?

    “He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado”, comienza el mensaje.

    Sin embargo, explica que “mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, lo que me ha dejado sin otra opción que hablar por mí mismo y contar la verdad sobre algunas de las mentiras que se han publicado”.

    En ese contexto, fue categórico: “No quiero reconciliarme con mi familia”.

    ¿Por qué se dio el quiebre?

    En su relato, Brooklyn acusa a sus padres de ejercer un control permanente sobre su vida y su imagen pública.

    “He estado controlado por mis padres la mayor parte de mi vida”, escribe, desmintiendo además una de las versiones que más han circulado en la prensa británica: “La narrativa de que mi esposa me controla es absolutamente al revés”.

    Según afirma, desde que se distanció de su familia, su salud emocional mejoró: “Por primera vez en mi vida, desde que me he apartado de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido”.

    “No me dejaron opción”: el duro mensaje del hijo de Victoria y David Beckham sobre su familia

    El rechazo de los Beckham a su nuera

    Gran parte de sus críticas apuntan al trato que ha recibido Nicola Peltz, actriz y esposa de Brooklyn, desde que comenzó su relación.

    “Mi esposa ha sido tratada sin respeto de manera constante por mi familia”, señala, y acusa directamente a su madre de conductas que buscaban incomodarlos.

    “Mi madre ha invitado constantemente a mujeres de mi pasado a nuestras vidas, con la clara intención de hacernos sentir incómodos”.

    La boda de la pareja, celebrada en abril de 2022, aparece como un punto de quiebre en esta historia.

    Brooklyn sostiene que “mis padres han tratado incansablemente de arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado”.

    Entre los episodios que menciona está la polémica por el vestido de novia: “Mi madre decidió cancelar el diseño del vestido de Nicola en el último minuto”, obligándola a buscar una alternativa de urgencia.

    “No me dejaron opción”: el duro mensaje del hijo de Victoria y David Beckham sobre su familia

    El primogénito también lanza graves acusaciones económicas.

    Asegura que antes del matrimonio fue presionado para “firmar y renunciar por escrito a los derechos que me corresponden por nacimiento”, lo que habría afectado los pagos que recibía y la relación posterior con sus padres.

    Además, relata episodios que califica como humillantes durante la boda, como cuando su madre “interceptó el primer baile” con su esposa frente a 500 invitados.

    El conflicto se hizo más visible en los últimos meses con ausencias llamativas en eventos familiares, como el cumpleaños número 50 de David Beckham.

    Para cerrar su mensaje, el hijo mayor de los Beckham lanza una dura crítica al peso de la imagen pública familiar.

    “La ‘marca Beckham’ está por encima de todo”, escribe, y concluye: “Mi esposa y yo no queremos una vida diseñada por la imagen, los medios o la manipulación. Todo lo que queremos es paz, privacidad y felicidad”.

    Hasta ahora, ni David ni Victoria Beckham se han referido públicamente a estas acusaciones.

    1.
    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    2.
    Por 70 años pensaron que tenían un mamut en el museo: los huesos pertenecían a otra especie

    Por 70 años pensaron que tenían un mamut en el museo: los huesos pertenecían a otra especie

    3.
    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    4.
    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

