    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales

    Una investigación periodística de elDiario.es y Univision Noticias recoge los testimonios de dos mujeres que acusan al cantante de agresiones sexuales ocurridas en 2021, mientras trabajaban para él en sus residencias del Caribe.

    Antonio Alburquerque 
    Antonio Alburquerque
    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales

    Dos mujeres que trabajaron puertas adentro para Julio Iglesias lo acusan de haber cometido agresiones sexuales mientras prestaban servicios en sus residencias del Caribe.

    Los testimonios forman parte de una extensa investigación periodística publicada por elDiario.es en colaboración con Univision Noticias, basada en más de tres años de trabajo, entrevistas reiteradas y documentación de respaldo.

    Según el reportaje, los hechos habrían ocurrido en 2021 en las propiedades del cantante en Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas).

    Las denunciantes, identificadas con nombres ficticios para proteger su identidad, aseguran que las agresiones ocurrieron en un contexto de abuso de poder, control y aislamiento laboral.

    La más joven tenía entonces 22 años; mientras que Iglesias, 77.

    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales. Foto: Francisco Longa Francisco Longa

    Los testimonios de las víctimas

    Una de las mujeres, Rebeca, relata que era llamada de manera recurrente a la habitación del artista tras finalizar su jornada laboral.

    Según su testimonio, allí se producían contactos físicos de carácter sexual sin su consentimiento, además de episodios de humillación y maltrato.

    “Me usaba casi todas las noches (...) Me sentía como un objeto”, declaró en entrevista con elDiario.es.

    De acuerdo con su relato, estas situaciones se repetían con frecuencia y, en algunos casos, habrían contado con la presencia o la intermediación de una empleada con mayor rango jerárquico, quien, según la denunciante, facilitaba o presionaba para que los encuentros se produjeran.

    Rebeca asegura que, pese a expresar su negativa, no pudo evitar estas situaciones durante meses.

    La segunda mujer, Laura, trabajó como fisioterapeuta personal del cantante y afirma haber sido víctima de besos forzados y tocamientos indebidos en contra de su voluntad, tanto en espacios privados como en zonas comunes de las residencias.

    Según su testimonio, estos episodios ocurrieron en un ambiente que describe como intimidante, con un trato humillante y despectivo por parte del artista.

    Ambos relatos coinciden en describir una estructura laboral altamente jerarquizada, con normas estrictas, vigilancia constante y restricciones a la libertad de movimiento.

    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales. Créditos a Mega/The Grosby Group

    El ambiente laboral con Julio Iglesias

    Las extrabajadoras afirman que no contaban con contratos laborales por escrito y que las jornadas podían extenderse por largas horas.

    Además, las salidas del recinto estaban limitadas, bajo el argumento del miedo al contagio por covid-19, pese a que las restricciones oficiales en República Dominicana eran solo en las noches.

    La investigación de elDiario.es y Univision Noticias incluye entrevistas a 15 extrabajadores del entorno de Julio Iglesias entre finales de los años 90 y 2023.

    Varios de ellos describen un clima laboral marcado por gritos, humillaciones, control sobre la vida personal de las empleadas y un trato que algunas califican como “normalización del maltrato”.

    Los periodistas intentaron contactar en reiteradas ocasiones a Julio Iglesias y a su abogado, así como a personas responsables de la gestión del personal en sus residencias, sin obtener respuesta.

    Una de las encargadas mencionadas en los testimonios calificó las acusaciones como “patrañas” y expresó su admiración y respeto por el artista.

    Ante el temor de las denunciantes, dos de ellas fueron derivadas, por decisión propia, a una organización internacional de derechos humanos para recibir orientación legal.

    El reportaje señala además que los testimonios fueron contrastados con documentación, mensajes y declaraciones de terceros que corroboran aspectos relevantes de los hechos narrados.

    Hasta ahora, no se ha informado públicamente de una denuncia judicial presentada contra el cantante.

    El reportaje incluye relatos más detallados y gráficos respecto de las acusaciones. En el siguiente enlace se puede revisar la investigación completa de elDiario.es y Univision.

    Julio Iglesias

