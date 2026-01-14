Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total. Foto: referencial.

El último informe del Índice de Pasaportes Henley estableció cuáles son los países que, actualmente, cuentan con los pasaportes más poderosos del mundo.

La lista incluye 199 pasaportes diferentes y 227 destinos de viaje, mientras que se basa en datos exclusivos de la Autoridad de Transporte Aéreo Internacional (IATA) , según detallan desde Henley & Partners, creadores del ranking.

Dicha firma con sede en Londres se especializa en asesoría global en ciudadanía.

En enero de 2026, Singapur figura como el primer país en el listado, seguido de Japón y Corea del Sur , que comparten el segundo lugar .

Dependiendo del caso, el ranking puede posicionar a más de un país en una misma posición.

Los singapurenses tienen acceso sin visa a 192 de los 227 países y territorios monitoreados, mientras que los ciudadanos de Japón y Corea del Sur tienen acceso sin visado a 188 destinos.

El tercer lugar en la lista es ocupado por Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia y Suiza, países que tienen acceso sin visado a 186 destinos.

En el cuarto puesto figuran, en conjunto: Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos y Noruega.

Los ciudadanos de las naciones mencionadas tienen acceso sin visa a 185 destinos.

En el quinto lugar se encuentran Hungría, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y Emiratos Árabes Unidos, con una puntuación de 184.

Ese último país es el que ha presentado el mejor desempeño en los 20 años de historia que tiene el índice de Henley & Partners.

Desde 2006 ha añadido 149 destinos sin visado y ha ascendido 57 puestos en la lista.

Según rescata CNN , la firma sugiere que aquello se debe a la “sostenida colaboración diplomática y la liberalización de visados” de los Emiratos Árabes Unidos.

Estados Unidos , potencia que en 2025 salió por primera vez del top 10, regresó a la parte más alta del ranking con una puntuación de 179.

A continuación encontrarás los 10 primeros lugares del índice. Y, más abajo, el lugar que ocupa Chile en la totalidad del listado.

Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total. Foto: referencial.

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026, según el índice de Henley & Partners

Singapur (192 destinos) Japón, Corea del Sur (188) Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia, Suiza (186) Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos (185) Hungría, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Emiratos Árabes Unidos (184) Croacia, República Checa, Estonia, Malta, Nueva Zelanda, Polonia (183) Australia, Letonia, Liechtenstein, Reino Unido (182) Canadá, Islandia, Lituania (181) Malasia (180) Estados Unidos (179)

En qué lugar está Chile entre los pasaportes más poderosos del mundo en 2026

Chile figura en el puesto número 13 del Índice de Pasaportes Henley , lo que permite a sus ciudadanos viajar a un total de 175 destinos sin visado .

A pesar de que no se encuentra en el top 10, se mantiene como el país de Latinoamérica con la posición más alta en la lista .

Le siguen Brasil y Argentina, que comparten el puesto 16 con una puntuación de 169.