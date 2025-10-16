Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Como todos los años, el Índice de Pasaportes Henley sacó su nuevo ranking de los mejores pasaportes del mundo para viajes . Esta vez, en la versión 2025, se analizaron 199 pasaportes y 227 destinos de viaje.

La idea es ofrecer “información más completa y fiable sobre su acceso y movilidad global”, se lee en el informe publicado por la firma Henley & Partners.

A diferencia de otras versiones, la de este año tiene cambios importantes. Entre ellos, que Estados Unidos salió del top 10 de los pasaportes más poderosos a nivel global.

Esto no sucedía desde hace 20 años, y los analistas apuntan a la ofensiva del presidente Donald Trump contra la migración y las medidas más estrictas que ha establecido para el ingreso de turistas, estudiantes y trabajadores.

Por la falta de reciprocidad, algunos países han decidido eliminar a Estados Unidos de los programas especiales que facilitaban la entrada de ciudadanos estadounidenses a sus países, como Brasil, China y Vietnam, entre otros.

Y aunque Chile no entró al top 10, el país lidera como el pasaporte más poderoso de Latinoamérica .

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo

Para elaborar la lista de los pasaportes más potentes para los viajeros del mundo, la firma toma en cuenta el número de destinos a los que pueden acceder sin visa.

Dicho lo anterior, los 10 documentos más poderosos son :

Singapur: 193 destinos. Corea del Sur: 190 destinos. Japón: 189 destinos. Alemania, Italia, Luxemburgo, España, Suiza: 188 destinos. Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Países Bajos: 187 destinos. Grecia, Hungría, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Suecia: 186 destinos. Australia, República Checa, Malta, Polonia: 185 destinos. Croacia, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido: 184 destinos. Canadá: 183 destinos Letonia, Liechtenstein: 182 destinos

Estados Unidos cayó del top 10 y quedó en el puesto 12 junto a Malasia, con 180 destinos.

En qué lugar quedó Chile entre los pasaportes más poderosos

El pasaporte chileno ocupa el puesto número 16 del ranking de los más poderosos del mundo . Pese a no estar en el top 10, Chile se corona como el país de Latinoamérica que puede acceder a 175 destinos.

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Tomando en cuenta los 10 pasaportes más potentes de Latinoamérica, el ranking quedaría así: