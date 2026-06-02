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    Política

    Alessandri (UDI) anticipa comisión mixta por proyecto Escuelas Protegidas: “Esperamos que salga lo más parecido al original”

    La iniciativa impulsada por el gobierno será votada este martes en la Cámara de Diputados tras las modificaciones realizadas por el Senado.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Nicolás Quiñones
    El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI) SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), anticipó este lunes que el proyecto de ley Escuelas Protegidas probablemente deberá pasar a una comisión mixta, luego de las modificaciones incorporadas por el Senado y previo a su votación en la Cámara Baja.

    Asumimos que va a haber una (comisión) mixta”, señaló el parlamentario gremialista al referirse al futuro legislativo de la iniciativa impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    Tras una reunión en Palacio Presidencial Cerro Castillo, que fue liderada por el Mandatario con parlamentarios y dirigentes de los partidos que respaldan al gobierno, Alessandri manifestó que el Ejecutivo mantiene el proyecto como una de sus prioridades legislativas y expresó su expectativa de que el trámite pueda resolverse durante el presente mes.

    “Esperamos que ese proyecto salga pronto, efectivamente no fue tema de discusión en esta reunión, pero sí es una prioridad del gobierno. Nosotros esperamos que la (comisión) mixta lo saque antes del fin de mes, antes del 30 de junio y que salga el proyecto lo más parecido al proyecto original posible”, adelantó el legislador.

    La iniciativa de Escuelas Protegidas fue uno de los principales anuncios en materia educacional realizados este lunes por el Mandatario durante su primera Cuenta Pública, donde defendió la necesidad de fortalecer las herramientas de seguridad y convivencia escolar frente a los episodios de violencia registrados en distintos establecimientos educacionales del país.

    Durante su discurso, Kast destacó la aprobación de la idea de legislar del proyecto y emplazó al Parlamento a acelerar su despacho.

    El proyecto contempla una serie de medidas preventivas y sancionatorias en establecimientos educacionales, entre ellas la revisión de mochilas, la prohibición del uso de capuchas y sanciones para estudiantes que participen en tomas de liceos o hechos de violencia.

    La propuesta ha generado un amplio debate político y social. Mientras sectores oficialistas han respaldado el endurecimiento de las normas de convivencia escolar, organizaciones estudiantiles y secundarios han cuestionado el contenido de la iniciativa, acusando que criminaliza las movilizaciones estudiantiles.

    Desde abril, diversas marchas y tomas de liceos emblemáticos se han desarrollado en rechazo al proyecto, especialmente en establecimientos de Santiago.

    Actualmente, la iniciativa se encuentra en su tercer trámite constitucional, luego de las modificaciones realizadas por el Senado.

    Este martes 2 de junio la Cámara de Diputados deberá pronunciarse sobre los cambios introducidos, escenario que podría derivar en la conformación de una comisión mixta si no existe acuerdo entre ambas corporaciones.

    Tal instancia –adelantada por Alessandri- permitiría zanjar las diferencias entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara, en una discusión que el Ejecutivo espera cerrar antes de fines de junio para avanzar en la implementación de las nuevas medidas de seguridad escolar.

    Más sobre:Cámara de DiputadosJorge AlessandriEscuelas ProtegidasComisión mixtaCerro CastilloPolítica

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