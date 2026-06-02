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    Política

    Cerro Castillo: Kast y Arrau exponen a su sector los ejes en seguridad y parlamentarios oficialistas valoran la agenda legislativa

    En el Palacio Presidencial de Viña del Mar, los parlamentarios destacaron, además, la bajada comunicacional entregada por el ministro de Seguridad Pública a los temas plantedos por el mandatario durante la Cuenta Pública ante el Congreso.

    Por 
    Cristóbal Palacios
     
    Nicolás Quiñones
    Palacio-Presidencial-de-Cerro-Castillo-6.jpg

    En una jornada en la que el Presidente José Antonio Kast rindió su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional -la que tuvo su énfasis en segurdad- el mandatario republicano sostuvo esta tarde en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo una reunión con senadores y diputados oficialistas y afines para analizar los principales contenidos de su mensaje.

    Con el encuentro, en el que participaron además los ministros de Seguridad, Martín Arrau, y de Hacienda, Jorge Quiroz, el Ejecutivo buscó exponer a sus parlamentarios los principales anuncios de la Cuenta Pública y coordinar la agenda legislativa que la administración del republicano busca impulsar durante el segundo semestre.

    En la ocasión, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), indicó que el ministro Arrau explicó el énfasis que se pondrá a los proyectos sobre seguridad pública y que con sus palabras, junto a lo señalado por Kast ante el Congreso, “queda claro que hay un camino trazado, que hay un plan en seguridad (...) Se ve muy patente y desde el Legislativo vamos a ayudar en todas las leyes que haya que tramitar, pero también en impulsar esta nueva actitud frente al crimen”.

    En este sentido, indicó que el titular de Seguridad Pública ennumeró 26 proyectos de ley que se abordarán con mayor celeridad en la materia, pero que, a la vez, “se enfocó en (explicar) facultades que tiene gracias a la ley del Ministerio de Seguridad, facultades de armar fuerzas de tarea, facultades de coordinar a las distintas agencias del Estado”.

    Al respecto, Alessandri se aventuró a señalar que “antes que termine este año vamos a ver en las calles operativos de seguridad donde va a participar un carabinero, un agente de migraciones, otro de impuestos internos, otro de aduanas”.

    Y consultado sobre si existe el personal para tales operativos, respondió: “Por supuesto que sí, habrá que ir focalizando, habrá que ir partiendo por barrios críticos, por fronteras, por pasos fronterizos críticos”.

    Senador Edwards valora “acciones concretas”

    Sobre el tema, el senador independiente Rojo Edwards valoró que en la cita, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, explicó “de forma estructurada” lo adelantado por el mandatario durante su mensaje ante el Congreso.

    “Vamos a empezar a ver una coordinación dentro de las políticas de seguridad, que creo que la población va a poder sentirla con mucha mayor fuerza que lo que ha sentido hasta ahora”, sostuvo.

    Respecto a las críticas que se hace a la actual administración sobre la falta de un plan de seguridad, Edwards relevó que “ya tenemos 65 tareas específicas, siete focos, tenemos 26 proyectos de ley que van a ingresar las urgencias legislativas y, por lo tanto, ya hay una visión que se estructura en base a ciertas acciones y por lo tanto a mi juicio ya estamos pasando esa etapa”.

    Agregó que “lo que tenemos que hacer ahora es la implementación de este plan y esta visión que el Presidente nos entrega y que hoy día, entonces, el ministro Arrau la plasma dentro de un documento con acciones concretas y una visión de largo plazo”.

    Al respecto, valoró la forma en que el titular de Seguridad Pública ha comunicado la agenda del Ejecutivo en la materia y la urgencia aplicada a 26 proyectos de ley.

    “Solo hecho de enviar ese tipo de señales, en estos 26 proyectos de ley que se están priorizando, en este caso con urgencias legislativas, ya envía y cambia el clima (...) Y y eso es parte de la visión que el Presidente hoy día nos ha dado en su Cuenta Pública, pero hoy día eso tiene una bajada, en lo que el ministro Arrau nos está presentando a todos los senadores”, relevó.

    En tanto, el diputado libertario Hans Marowski sostuvo que el ministro Arrau explicó los ejes de su plan de seguridad y las urgencias que se pondrán a estos 26 proyectos relativos a la materia.

    “Son 26 proyectos de segurida que va a impulsar el ministro Arrau en estos tres ejes de prevención, control del espacio territorial y de gestión institucional”, sostuvo.

    Más sobre:Cerro CastilloKastArrauSeguridad Públicaparlamentariossenadoresdiputados

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