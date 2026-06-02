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    Contraloría detecta graves fallas de seguridad en cárceles de Aysén: acceso estaba abierto y sin funcionarios de guardia

    El organismo realizó -sin aviso- una inédita fiscalización nocturna en cinco recintos penitenciarios de la región, tras lo cual ofició a los ministerios de Seguridad y Justicia para exigir sumarios y medidas urgentes.

    Por 
    Roberto Martínez
    Gendarmería JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Graves deficiencias de seguridad en recintos penitenciarios de la Región de Aysén detectó la Contraloría General de la República en una inédita fiscalización simultánea realizada durante el fin de semana recién pasado.

    La inspección formó parte del plan nacional de fiscalización a cárceles que desarrolla el organismo contralor en todo el país y que ya ha permitido revisar el funcionamiento de 70 recintos penales, poniendo especial atención en protocolos de seguridad, control de especies prohibidas, incautación de sustancias ilícitas y cumplimiento de jornadas laborales del personal.

    El operativo en Aysén fue encabezado por el contralor regional, Ricardo Hevia, y se desarrolló entre las 22.00 horas del sábado 30 de mayo y las 02.30 horas del domingo 31, mediante visitas sorpresivas al Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado (CIP-CRC) de Coyhaique, además de otros cuatro recintos penitenciarios de Coyhaique y Puerto Aysén.

    Según se informó, apenas iniciada la inspección se constató que el portón de acceso vehicular y peatonal del recinto penal de Coyhaique se encontraba completamente abierto y con la barrera de seguridad levantada.

    A ello se sumó otro hallazgo considerado especialmente grave, ya que en la garita destinada al control de acceso no había ningún funcionario de Gendarmería resguardando el ingreso al recinto.

    La situación, de acuerdo con el organismo fiscalizador, ya había sido observada previamente en una revisión efectuada en marzo de 2025, sin que se adoptaran las medidas correctivas correspondientes.

    Ante la gravedad de lo detectado, la Contraloría resolvió oficiar de inmediato a los ministerios de Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos, solicitando la instrucción de sumarios administrativos y la adopción urgente de medidas correctivas.

    Desde el organismo precisaron que, si bien la visita forma parte de una auditoría administrativa más amplia, las falencias constatadas ameritaban acciones inmediatas debido al riesgo asociado al funcionamiento de los recintos penitenciarios.

    La fiscalización también incluyó inspecciones nocturnas al Centro de Cumplimiento Penitenciario y a la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios de Coyhaique, además del Centro de Detención Preventiva y el Centro de Estudio y Trabajo Valle Verde, ambos ubicados en Puerto Aysén.

    El plan nacional impulsado por la Contraloría contempla además la revisión de antiguos sumarios administrativos tramitados por Gendarmería, varios de los cuales llevaban años sin resolución e incluso próximos a prescribir.

    De acuerdo con la CGR, estas investigaciones están relacionadas principalmente con fugas de internos, consumo de drogas dentro de recintos penitenciarios y otras irregularidades detectadas en distintas cárceles del país.

    El organismo fiscalizador indicó que las auditorías en Aysén continúan en desarrollo y que en las próximas semanas se seguirán revisando otros procedimientos internos y condiciones de funcionamiento de las unidades penales inspeccionadas.

    Más sobre:GendarmeríaContraloríaAysénCentro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado de CoyhaiqueAcceso vehicular y peatonalSumarios administrativosFiscalizaciónDeficiencias de seguridadNacional

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