Tras Cuenta Pública: se registra manifestación contra Presidente Kast y la megarreforma en Plaza Baquedano

Santiago, 1 de junio de 2026. Manifestaciones en Plaza Baquedano luego de la cuenta publica del presidente. Diego Martin/Aton Chile

Un grupo de personas se reunió la tarde de este lunes en las afueras de Plaza Baquedano, en la comuna de Providencia, para manifestarse contra el gobierno del Presidente José Antonio Kast y la megarreforma impulsada por el Ejecutivo, horas después de la primera cuenta pública del Mandatario.

La concentración se desarrolló bajo la consigna “El pueblo pasa la cuenta” y fue convocada por distintas organizaciones sociales, entre ellas la Coordinadora Feminista 8M, Modatima, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Memorarte, la Comisión Contra la Tortura y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

En registros audiovisuales difundidos por los propios asistentes se observa a los manifestantes realizando cánticos contra el gobierno y reuniéndose en torno a una figura que representa al jefe de Estado.

“Con esa megarreforma lo único que crecerá es el bolsillo de los más ricos”, fue parte de las consignas expresadas durante la movilización.

En el lugar se mantiene presencia policial. Si bien el tránsito se encontraba habilitado al inicio de la convocatoria, con el paso de los minutos el transporte público debió ser desviado en el sector.

La Red Metropolitana de Movilidad informó que, en dirección al oriente, el tránsito se vio afectado en la Alameda entre avenida Manuel Rodríguez y avenida Seminario. Hacia el poniente, los desvíos para buses se extendieron desde avenida Eleodoro Yáñez hasta el sector de Metro Los Héroes.

Hasta ahora no existe una estimación oficial de asistentes, aunque registros compartidos en redes sociales por los organizadores muestran una alta concurrencia.

Los manifestantes comenzaron a desplazarse por la calzada norte de la Alameda en dirección al poniente, con intención de dirigirse hasta el Palacio de La Moneda.

Sin embargo, personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros que resguardaba el lugar, comenzó a dispersar la concentración en Alameda con avenida Santa Rosa, con carros lanza agua.