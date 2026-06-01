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    Reporte de seguridad del gobierno: homicidios disminuyeron la última semana y hubo 11 víctimas

    En cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), en lo que va del año, 379 personas han fallecido como víctimas de este delito, un 14,6% menos que el mismo periodo de 2025.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Al medio día de este lunes, la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) entregó un nuevo reporte semanal de víctimas de homicidios. Se trata del octavo reporte consecutivo entregado por la repartición, desde que la subsecretaria, Ana Victoria Quintana, puso en marcha la entrega de esta cifra cada siete días.

    En esta ocasión, según las cifras preliminares recogidas por el Centro de Prevención de Homicidios y Delitos Violentos (CPHDV), de la SPD, se dio cuenta de una disminución de los casos. En detalle, desde el 25 de mayo y el 31 de mayo, se registraron 11 víctimas.

    La cifra demuestra una disminución respecto al reporte anterior, cuando hubo 15 fallecidos a causa de este delito. Pero además de aquello, la estadística de esta semana demuestra una caída respecto al mismo periodo del año pasado, cuando hubo 19 casos.

    En lo que va del año, es decir desde el 1 de enero y hasta el 31 de mayo, se han reportado 379 víctimas de homicidios, 14,6% menos que el año pasado, cuando a la fecha se sumaban 444 víctimas. Cifra que fue destacada durante esta jornada por el Presidente José Antonio Kast.

    Las estadísticas entregadas por la subsecretaría, según consigna el reporte, “corresponde a un conteo de víctimas construido a partir de datos proporcionados por Carabineros y la Policía de Investigaciones sobre hechos con resultado de muerte y que involucren la participación de terceros”.

    “Por lo mismo, estas cifras pueden experimentar ajustes posteriores en el proceso de validación, ya sea por la reclasificación de estos u otros hechos durante la investigación, así como por la incorporación de otras instituciones no incluidas en este reporte inicial, como el Ministerio Público, el Servicio Médico Legal o el Registro Civil”, concluye el reporte.

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