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    Drácula: sound of the shadow llega a Teatro CA660 de Fundación CorpArtes

    El espectáculo se presentará el 07 de junio, a las 18:30 horas, en el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes, ubicado en Rosario Norte #660, piso -2, Las Condes. Las entradas se pueden adquirir a través de ticketplus.cl

    Por 
    Equipo de Culto

    Drácula: Sound of the Shadow, la exitosa ópera prima en formato SoundPage, que reúne la música de Philip Glass, la narrativa gótica de Bram Stoker y una puesta en escena contemporánea que combina cuarteto de cuerdas, narración en vivo, danza y una atmósfera que permite al espectador sumergirse en una experiencia inmersiva.

    Inspirada en la novela de Bram Stoker, la obra combina música en vivo, literatura y teatro en una experiencia sensorial que transporta al espectador al corazón del mito del conde transilvano. La hipnótica partitura de Philip Glass, compuesta originalmente para la película Drácula (1931), es interpretada en vivo por el Sound Dreams Quartet, con narración a cargo del reconocido actor Bastián Bodenhöfer, quien encarna las célebres cartas y diarios de los protagonistas de la historia.

    Drácula Sound of the Shadow es una puesta en escena completamente envolvente; nos presenta a Jonathan Harker, quien viaja en una misión profesional que lo conduce a un castillo de una figura ancestral. A través de cartas, diarios y memorias el público presencia su descenso a un universo donde la lógica se fractura. Espectáculo que explora la dualidad entre deseo y miedo; luz y sombra.

    “Contar en nuestra cartelera con Drácula, una producción artística de alto nivel, con un elenco compuesto por una de las agrupaciones más prestigiosas del país, en formato SoundPage, donde fusionan la música, la narrativa y una puesta en escena innovadora e inmersiva es un gran privilegio para Teatro CA660. Tras sus exitosas presentaciones, este espectáculo se ha consolidado como una de las creaciones escénicas más vanguardistas del circuito actual, por lo que estamos seguros que será muy bien recibida por nuestro público y nuevas audiencias”, señala José Tomás Palma, director ejecutivo de Fundación CorpArtes.

    “Este no es un concierto cualquiera. Es el primer espectáculo SoundPageen Chile, creado por Sound Dreams Productions. En esta producción artística no verás a “Drácula: Sound of Shadows”, lo vas a vivir. Es el tipo de evento que combina lo sensorial, lo escénico y lo íntimo. Es perfecto para quienes buscan más que un panorama: una experiencia artística intensa y distinta”, expresa Felipe Andreani, CEO & productor general de Sound Dreams Productions.

    Drácula: Sound of the Shadow se presentará el 07 de junio, a las 18:30 horas, en el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes, ubicado en Rosario Norte #660, piso -2, Las Condes.

    Las entradas se pueden adquirir en www.corpartes.cl o a través de ticketplus.cl y los valores van desde:

    • Platea Castillo (Fila BB-DD): $57.000
    • Platea Demeter (A-J): $45.000
    • Platea Carpatos (K-U): $35.000
    • Palco Carpatos: $35.000
    • Palco Lateral: $30.000
    • Balcón General: $25.000

    (*) Valores no incluyen el cargo por servicio

    Más sobre:ArteTeatroDrácula: sound of the shadowArte Culto

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