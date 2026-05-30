El Día de la Revelación: Spielberg Regresa a los Orígenes

Colin Firth interpreta al director ejecutivo de una megacorporación en El Día de la Revelación, de Steven Spielberg.

Un empleado de una megacorporación está dispuesto a revelar un peligroso secreto que puede desestabilizar el orden mundial. El CEO de esa misma empresa cree que esa verdad no debe salir de sus asépticas oficinas. Una presentadora del clima comienza a emitir inentendibles sonidos guturales en vivo. Lejos, una niña, un zorro, un mapache y un ciervo se acercan a una casa iluminada en un bosque.

La serie de secuencias de los trailers de la película El Día de la Revelación (2026), de Steven Spielberg, indican sin objeción que extrañas circunstancias acechan a sus personajes. Parecen gente común y corriente de Estados Unidos avasallada por hechos extraordinarios. Todos tienen cara de impotencia frente a lo inevitable y la incertidumbre es la huella de cada escena.

Steven Spielberg dirige a Emily Blunt y Wyatt Russell en El Día de la Revelación.

Pero fantasmas similares también enmarcaban las vidas de el obsesivo ingeniero eléctrico Roy Neary (Richard Dreyfus) en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo (1977), el perceptivo Elliott (Henry Thomas) en E.T., El Extraterrestre (1982) y hasta el resuelto operador de grúa Ray Ferrier (Tom Cruise) en La Guerra de los Mundos (2005). Vivían respectivamente en Indiana, California y Nueva Jersey, soportaban la separación familiar (de esposas, padres o hijos) y buscaban hacer encajar su inestable existencia con el incierto destino de la humanidad.

Se trata de toda una fórmula de guión, aunque utilizada por Steven Spielberg (1946) en el mejor sentido posible. Es parte del ADN de un realizador hijo de padres separados y que creció en los suburbios de Ohio, Arizona y California, aportando el clima emocional y físico de infancia y juventud a cada una de las películas mencionadas. En El Día de la Revelación, que se estrena el próximo jueves 11 de junio, el autor de Indiana Jones y Los Cazadores del Arca Perdida (1981) retoma esa receta mágica por quinta vez en su vida. Lo hace justo en el año en que cumple 80 y no se trata de un detalle menor.

Escena de El Día de la Revelación, con estreno para el 11 de junio en Chile.

Historia personal

Son pocas las películas que Spielberg ha dirigido a partir de historias propias, destacando sobre todo las de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo y de The Fabelmans (2022), autobiográfico filme acerca de su infancia e inicio profesional. Antes hay que irse nada menos que a su primer y desconocido largometraje, Firelight (1964), para encontrar otra trama original. La película, de la que apenas se conservan 3 minutos y 45 segundos y fue presentada en un cine de Arizona arrendada por el padre de Spielberg, relataba la historia de un grupo de científicos que alertaban sobre avistamientos de ovnis a una comunidad algo incrédula.

Este es esencialmente el mismo disparador narrativo de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, cuyo protagonista percibía la inminente llegada de alienígenas a la Tierra mientras su núcleo familiar se derrumbaba y los agentes de gobierno ocultaban información a la población.

En El Día de la Revelación, sus inquietantes sinopsis indican que Daniel M. Kellner (Josh O’Connor), el administrador de ciberseguridad de Wardex Corporation se entera de un gran secreto sobre extraterrestres y quiere dar a conocer la noticia a todo el mundo. Además, es capaz de entender la jerigonza que la meteoróloga Margaret Fairchild (Emily Blunt) emite en una transmisión en vivo.

Daniel Kellner (Josh O'Connor) es el funcionario de una corporación en El Día de la Revelación.

Al mismo tiempo, el director ejecutivo de Wardex, Noah Scanlon (Colin Firth), luce siempre serio e intimidante, buscando al parecer que todo siga igual. Por si fuera poco, se ve a otro ex empleado de Wardex (Colman Domingo) esperanzado de que “la campaña de terror que lleva 79 años llegue a su fin”, dando luces de que podría estar hablando del incidente Roswell de 1947, cuando supuestamente el ejército estadounidense descubrió y escondió un ovni estrellado en Nuevo México.

Inspiración real

El Día de la Revelación, que fue filmada en Nueva Jersey al igual que La Guerra de los Mundos, fue un largometraje de lenta gestación. Nunca Spielberg, se había tomado cuatro años entre una película u otra (The Fabelmans es del 2022), aunque es probable que no haya dedicado todo ese tiempo solo a esta obra.

Lo que sí es claro es que parte de la inspiración vino de un artículo de The New York Times del 2017 donde se revelaba cómo el Pentágono trabajaba en la investigación acerca de objetos voladores no identificados. Uno de los entrevistados era un ex funcionario del gobierno al que le habían quitado el dinero para continuar con sus pesquisas, un quijotesco creyente en los ovnis que bien podría emparentarse con los personajes de Spielberg.

Hugo Wakefield (Colman Domingo) busca que se sepa una verdad oculta en la película de Steven Spielberg.

En una reciente entrevista a la revista Empire, el realizador de Parque Jurásico (1993) describía como su padre, de profesor ingeniero eléctrico (como el protagonista de Encuentros Cercanos), le había instigado la obsesión por la vida extraterrestre.

“Mi padre me llevó fuera de casa cuando tenía cinco años para ver una lluvia de meteoritos», relataba. “Después me construyó un telescopio casero, con el que pude ver las lunas de Júpiter y los anillos de Saturno. Le doy las gracias a él por inculcarme el amor por la ciencia y la imaginación”, agregaba.

En la misma entrevista se hacía la clásica pregunta de todos los obsesionados con los ovnis. “¿Estamos solos en nuestro propio planeta? No puedo imaginar que sea sí. Esa pregunta no solo me ha obsesionado, sino que también me ha inspirado. Y creo que se ha resuelto a mi satisfacción en El Día de la Revelación”.