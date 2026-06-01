Volcom cierra acuerdo para comprar XLC Capital y suma su segunda adquisición en menos de un año

Cómo le fue a la bolsa en agosto

Volcom finalmente llegó a un acuerdo para adquirir la totalidad de las acciones de Inversiones Excel Capital Chile SpA, la sociedad controladora de XLC Administradora General de Fondos S.A.

La operación fue comunicada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a través de un hecho esencial firmado por Felipe Monárdez Vargas, gerente general de XLC AGF.

La transacción está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones, según el mismo documento.

El acuerdo le permitirá a Volcom adquirir el control indirecto de XLC AGF. Según el documento, la operación no afecta la continuidad operacional de la gestora ni de los fondos que administra, los que seguirán siendo gestionados conforme a la Ley N° 20.712 y a la normativa de la CMF.

La adquisición de XLC es la segunda que concreta Volcom en un período breve: en septiembre de 2025 la firma ya había tomado el control de Weg Capital. Fundada en 2015, Volcom cerró el año pasado con 48 fondos de inversión y activos bajo administración por US$ 3.500 millones.

La compañía es propiedad de José Miguel Bulnes, quien controla el 55% a través de Inversiones Alma SpA, y de Felipe Larraín Aninat, con el 45% restante vía Inversiones Papic SpA.

XLC, por su parte, cuenta con diez fondos (dos privados y ocho públicos) que suman aproximadamente US$ 260 millones en activos. Su propiedad está distribuida entre Gastón Angélico y Felipe Monárdez, cada uno con un 36,59%, José Santiago Piaggio Álamo con 12,20%, y otras siete personas que completan el 14,63% restante.

La operación se produce en un momento en que la industria de las administradoras de fondos enfrenta un alza sostenida en sus costos fijos, presionados por las nuevas exigencias regulatorias. Esa dinámica ha empujado a las gestoras a buscar asociaciones y adquisiciones que permitan lograr sinergias y distribuir gastos.