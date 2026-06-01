Las definiciones de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en su único debate antes del balotaje en Perú

A una semana de que se realice la segunda vuelta en Perú, los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentaron este domingo por la noche en un debate televisivo que estuvo marcado por temas como economía, empleo y reducción de la pobreza.

Las acusaciones mutuas fueron la tónica durante el cara a cara de los candidatos. Por ejemplo, Sánchez encaró a Fujimori haciendo alusión a su vida familiar. “Yo sí sé respetar a mi madre”, le dijo el candidato izquierdista.

“La señora Keiko dice que sabe que es una familia independiente que sale adelante. Yo más bien le recuerdo que yo sí sé que es salir adelante con su familia, respetando a mi padre, respetando a mi madre, respetando a mi esposa, respetando a mi hermano. Hemos salido adelante así. Y eso, ¿sabe qué significa confianza? Es tu valor espiritual, incluso para querer transformar un país”, expresó Sánchez resaltando que él sí respeta a su progenitora.

Fujimori respondió mostrando su indignación por ello: “Qué pena, qué poco hombre es usted”. “Cuando vienen ataques de esta naturaleza, quiero recordar que a mí la vida política me ha tocado vivir en adversidad contra la corriente, pero acá estoy de frente, de pie y con la frente en alto. Pero cuando vienen ataques así, yo me permito ahora dirigirme a Kyara y a Kaori. Chicas, ustedes saben y nosotros sabemos cómo fueron los últimos días que acompañamos a sus abuelos, a mi papá y a mi mamá. No hagamos caso a este tipo de ataques bajos”, agregó en alusión a sus hijas.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

El candidato de Juntos Por el Perú, en su primera intervención, señaló que existía una necesidad de aumentar el monto del sueldo mínimo vital. Esto en medio de un escenario de inflación que afecta directamente a las familias más vulnerables del país.

“La canasta básica familiar, por el precio de los combustibles y la inflación, debiera estar hoy día, por lo menos para mitigar en 1.814 soles (US$ 533). ¿Cuánto está la remuneración mínima vital? En 1.130 soles (US$ 332). Por eso, en nuestro gobierno hemos decidido avanzar esos 1.814 soles, empezando por 1.500 soles (US$ 441)”, dijo.

Además, señaló que iba a entregar bonos para promover la creación de negocios por parte de los microempresarios y los emprendedores. En este sentido sostuvo que desarrollar empleo significa también “promover los negocios, al emprendedor, al micro-empresario”.

“Por eso vamos a formar un fondo de 15.000 soles (US$ 4.413) millones para crédito accesible de verdad, crédito barato, con garantías, pero donde también le demos asistencia técnica para que puedan diversificar con tecnología e innovación los negocios emprendedores”, indicó.

“El trabajo relevante aquí es la mujer, porque es la que lidera y lleva adelante un conjunto de negocios de una manera ejemplar. La pobreza ya no solo está en las zonas rurales, también se ha movido a la ciudad. Dos millones 300 mil peruanos de la clase media han incrementado ahora la pobreza a nueve millones de peruanos. Hay hambre, hay desnutrición”, remarcó Sánchez.

El candidato de Juntos por el Perú dijo que iba a reforzar el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres, que se extenderá también a las ciudades. Según dijo, en el primer año de su gobierno no menos de un millón de familias van a ser reconocidas con una pensión para luchar contra la pobreza.

Sánchez se desmarcó del rótulo de comunista e incluso garantizó que en un eventual gobierno Julio Velarde seguirá al mando del Banco Central de Reserva del Perú.

“Nosotros no hemos expropiado nada a nadie. No queremos quitarles sus ahorros. Ese relato del miedo que usted (Keiko Fujimori) ha levantado es falso. Nosotros no somos comunistas, nosotros creemos en el trabajo, en el derecho a crecer, a tener riqueza”, dijo Sánchez.

Keiko Fujimori.

Agregó que, por eso, va a garantizar la política de Estado que, desde el año 1979, ya existe: estabilidad macroeconómica y autonomía del Banco Central de Reserva. “Esto significa la permanencia del señor Julio Velarde. Hemos tenido algunas discrepancias de orden menor, pero las políticas de Estado y las instituciones se respetan”, concluyó.

Por su parte, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, indicó que su gobierno va a impulsar la cifra de crecimiento del PBI, que está en el orden de 3%, y que la dejarán, al terminar su mandato, en cifras del 6%.

“La pobreza no se reduce con discursos, se reduce con empleo. El Perú ya lo demostró cuando hubo estabilidad y empleo, millones de familias pudieron salir de la pobreza. Hoy, tenemos que recuperar ese rumbo. Lo que propone el congresista Sánchez va exactamente en sentido contrario: prohibir las agroexportaciones, frenar la minería, limitar la entrada de insumos básicos. Eso no crea empleo, eso destruye tu puesto de trabajo”, indicó.

Señaló que iban a defender la autonomía e independencia del Banco Central de Reserva del Perú, a diferencia de “lo que propone la fórmula del señor Sánchez”. Además, adelantó que iba a eliminar las trabas burocráticas. “El Estado dejará de perseguir y extorsionar. Sunat (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) y Sunafil (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral) serán reformadas para que promuevan la generación de empleo”, indicó.

Al igual que Sánchez también prometió un apoyo a las pequeñas y medianas empresas y dijo que iba a reactivar PromPYME, para apoyar a las MYPES (micro y pequeñas empresas) y a los emprendedores, con crédito más barato, más compras estatales, más asistencia técnica y capacitación para exportar, tecnificar y digitalizar.

Por último, sostuvo que iba a destrabar los grandes proyectos paralizados, como la Carretera Central, el Aeropuerto Chinchero, las represas de Poechos, las líneas 3, 4, 5 y 6 del Metro de Lima, el tren de Lima a Ica, el tren de Lima a Barranca, el Gasoducto Surandino y el proyecto Majes Siguas II, entre otros.

El candidato presidencial Roberto Sánchez de Juntos por el Perú emite su voto en el distrito de San Borja durante la jornada de las Elecciones Generales 2026. Foto: Agencia Andina

“También sabemos que hoy en día sufres con los precios de los combustibles. Para ello, reactivaremos el fondo de estabilización garantizando un precio estable”, dijo

Seguridad

La lideresa de Fuerza Popular aseguró que implementará el “Plan de pacificación nacional” y señaló que iban a expulsar a los migrantes en situación irregular que cometan delitos en el país. “Activaremos los rastrillajes en las zonas peligrosas. Conformaremos fuerzas de tareas integradas, por la policía, la fiscalía, las Fuerzas Armadas y la propia población”, añadió.

Sostuvo que iba a reforzar el sistema de inteligencia que derrotó al terrorismo. “La volveremos a utilizar para derrotar a la criminalidad”, dijo Fujimori. En este sentido indicó que para tener seguridad “debemos tener una policía modelo, bien equipada, transparente y muy capacitada”.

En otro momento, aseguró que las Fuerzas Armadas asumirán el control de las fronteras del país. “Por ejemplo, ahora, en la frontera con el Ecuador solo hay dos patrullas”, dijo.

También señaló que en su gobierno “los presos deberán trabajar en las cárceles por sus alimentos y reparar a la sociedad. Construirán losas, pistas y escaleras”.

Al ser consultada por el alto número de extorsiones en el país, Fujimori señaló que “lamentablemente en nuestro país vivimos en impunidad. Son miles de denuncias que nunca llegan a ser sentencias. Por eso nosotros planteamos que el sistema de justicia utilice el sistema de flagrancia para lograr condenas rápidas y eficientes. Pensamos pedir, además, facultades para que en los 100 primeros días de gobierno podamos implementar las comisarias, comprar patrulleros y además nosotros tenemos un gran equipo”.

Sánchez, por su parte, dijo que “es importante hacer algunas reformas a la ley para que las Fuerzas Armadas excepcionalmente puedan venir en auxilio, en apoyo de la Policía Nacional, sobre todo en territorios que han sido copados por la criminalidad y extorsión. Son zonas de nadie. Son situaciones excepcionales y necesitamos poder de fuego y presencia en la lucha contra el crimen. Pero esto se agrava también porque se ha debilitado la persecución del delito, de la organización criminal, y todo eso ha sido producto de las leyes que su bancada ha dirigido la señora Keiko. Eso tiene que decirle al país. Eso está complicando la lucha frontal contra la inseguridad. Y eso es su responsabilidad”.

El candidato izquierdista indicó que en una eventual gestión suya “limpiará” la Policía de algunos “malos elementos”. Sostuvo que creará una Policía de Investigación.

“La criminalidad se ha acentuado aún más porque una fuerza parlamentaria del Congreso, para limpiarse de su fechoría, ha subvertido el sistema de justicia, creando las leyes pro crimen y profundizando el abandono de la lucha contra el delito, y eso se llama la ‘señora del kaos’”, indicó.

“(…) Hay que limpiar la Policía Nacional de los malos elementos. Recuperarlos. Así como crear una Policía de Investigación en el Perú para que sean eficaces. Aumentarle su sueldo, pagar su deuda social”, dijo.

Por otro lado, en su presentación, Sánchez afirmó que existe una “mafia política” en el Congreso, en alusión a la bancada de Fuerza Popular. “Tenemos que hablar de criminalidad y corrupción. Allí hay una mafia política congresal. Los partidos políticos que tienen a liderazgos con juicios de cocteles, con juicios de lavado de activos han decidido tomar la justicia”, indicó.

“Yo le reto si está dispuesta la señora Fujimori a derogar las leyes pro crimen? ¿Qué le dice al Perú? Necesitamos, además nosotros que en la lucha contra la corrupción venga por ejemplo, con la muerte civil con funcionarios corruptos", agregó.

Fujimori, por su parte, criticó a Roberto Sánchez por su cercanía con Antauro Humala y puso en duda sus propuestas para fortalecer a la Policía. La candidata recordó declaraciones de Sánchez durante la campaña y le pidió aclarar si Humala tendría algún rol en un eventual gobierno suyo.

“¿Cómo puede usted hablar de fortalecimiento de la Policía, congresista Sánchez, si tiene usted entre sus filas a Antauro Humala, asesino de policías. Usted el 8 de abril, en el último mitin de la primera vuelta, dijo lo siguiente: ‘la lucha contra el crimen estará en manos del compatriota Antauro Humala’. Los peruanos quieren saber, ¿estará Antauro Humala a su lado?”, preguntó.

La prensa destacó que Sánchez evitó contestar sobre su cercanía con Humala y, en su lugar, cuestionó a Keiko Fujimori, acusándola de haber protegido políticamente a la presidenta Dina Boluarte frente a las investigaciones por las muertes registradas durante las protestas.

“Quienes tienen que rendir ante la justicia por los más de 50 asesinatos, señora Keiko, que usted ha blindado, que no le ha importado la vida de más de 50 compatriotas, con su socia Dina Boluarte, archivando la investigación, burlándose del pueblo, es usted. Yo rechazo la violencia de donde venga. En Juntos por el Perú, apostamos por la paz, por la vida. Si alguien tiene causas pendientes con la justicia, que dé cuenta. Yo defiendo la vida. Soy un hombre demócrata”, contestó.

Fujimori rechazó las acusaciones de Sánchez y recordó que Dina Boluarte formó parte del gobierno de Pedro Castillo. Además, sostuvo que Fuerza Popular impulsó un adelanto de elecciones tras el intento de golpe de Estado del expresidente izquierdista.