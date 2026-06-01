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    Keiko Fujimori y Roberto Sánchez protagonizan último debate presidencial antes del balotaje peruano

    En la instancia realizada en el Centro de Convenciones de Lima, los candidatos por los partidos Fuerza Popular y Juntos por el Perú expusieron sus propuestas y distintas visiones sobre seguridad, derechos humanos, educación, salud y economía.

    Por 
    Lya Rosen
    Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

    A una semana de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas, sus protagonistas, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), protagonizaron su último debate la noche de este domingo.

    En un cara a cara final antes del balotaje del próximo 7 de junio, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que sirvió para que los candidatos confrontaran sus visiones sobre seguridad, derechos humanos, educación, salud y economía, además de intercambiar acusaciones y ofrecer promesas al electorado.

    El debate, que tuvo como escenario el Centro de Convenciones de Lima, estuvo centrado en cuatro temas: seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, salud y educación; y economía, empleo y erradicación de la pobreza.

    Pero antes, cada uno mostró las posturas claves de sus candidaturas, con Fujimori planteando que Perú enfrenta una disyuntiva entre el orden y el caos, ante la que su equipo posee la capacidad para conducir el país hacia la estabilidad. Sánchez, en tanto, resaltó la necesidad de democracia y oportunidades para todos, como consignó Infobae, criticando el pasado congresal del fujimorismo.

    Luego de esta presentación los candidatos entraron de lleno a los temas de la noche, enfocándose en la seguridad ciudadana, con la representante de Fuerza Popular proponiendo un “Plan de Pacificación Nacional”, junto con el uso de las Fuerzas Armadas en las fronteras y trabajo obligatorio para presos.

    Por su parte, el abanderado de Juntos por el Perú aprovecho de atacar a su oponente, responsabilizando al fujimorismo y al Congreso por leyes que considera favorecen la criminalidad. Además, planteó la necesidad de limpiar y profesionalizar la Policía Nacional, momento en que pidió la “muerte civil para los funcionarios corruptos”, que según él, “han corroído la justicia”, consignó RTVE.

    Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el debate presidencial de cara al balotaje en Perú. Foto: JNE.

    Luego, en el bloque de fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, Sánchez abogó por el referéndum y la descentralización, mientras Fujimori prometió obras de infraestructura, como carreteras para garantizar derechos humanos.

    En el segmento de educación y salud, la hija del expresidente Alberto Fujimori centró su discurso en medidas para universalizar el derecho al agua y mejorar las vías de comunicación. Por su parte, el aliado del mandatario izquierdista Pedro Castillo apuntó a la importancia de aumentar el presupuesto para becas y criticó que el Congreso dirigido por el fujimorismo priorizó otros gastos antes que la educación.

    A lo que siguió sus apuestas en el apartado del economía, empleo y reducción de la pobreza, donde Sánchez abogó por invertir en el Programa Juntos e insistió en la necesidad de industrializar el país. En tanto Fujimori defendió la tributación cero para mypes -micro y pequeñas empresas- y el acceso a créditos blandos, apuntando a “la pobreza no se reduce con discurso, sino con empleo”.

    Para finalizar, el debate permitió a los candidatos al balotaje exponer sus mensajes de cierre, momento en que Roberto Sánchez subrayó la necesidad de derrotar al fujimorismo (“recuperar el orden de verdad, no del ‘Kaos’ de la señora K”) y se comprometió a no fallar al pueblo, además de llamar a transformar el país con justicia y equidad.

    Mientras Keiko Fujimori reconoció errores en su carrera política, pidió la oportunidad de gobernar para realizar obras y llamó a la unidad de los peruanos para alcanzar un futuro mejor, destacando su experiencia y su equipo técnico.

    “No les pido dejar nuestras diferencias, sino que, a pesar de ellas, podamos apostar por construir juntos por un Perú mejor, señaló.

    Más sobre:PerúDebateKeiko FujimoriRoberto SánchezBalotajeElección presidencialMundo

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