La Liga Árabe condena la “brutal agresión” y la “continua invasión” israelí de Líbano

El secretario general de la Liga de los Estados Árabes, Ahmed Abul Gueit. Foto: Europa Press/Contacto/Mohammad Abu Ghosh - Archivo.

La Liga de los Estados Árabes condenó este domingo la agresión israelí contra Líbano tras la captura del histórico castillo de Beaufort, en la gobernación de Nabatiye -sureste libanés-, y el anuncio del Ejecutivo israelí de extender su control en el país vecino.

“Ahmed Abul Gueit, secretario general de la Liga de los Estados Árabes, ha condenado enérgicamente la brutal agresión israelí contra Líbano, la continua invasión del territorio libanés, la destrucción de aldeas y sitios arqueológicos en el sur de Líbano, y los ataques y desplazamientos de civiles”, afirmó el comunicado difundido por el mismo dirigente en redes sociales.

En su publicación en X, Abul Gueit denunció los hechos como una “flagrante violación de la soberanía libanesa”, además de “una grave infracción del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario” .

La nota recoge también las palabras de su portavoz oficial, Gamal Roshdi, quien subrayó “la urgente necesidad de que cese de inmediato esta brutal agresión israelí”, asegurando que “representa una grave amenaza para la seguridad y la estabilidad en la región”.

De la misma forma, Roshdi reafirmó la solidaridad de la Liga con “Líbano y su pueblo” y transmitió el apoyo de la organización al Estado libanés “para afrontar las consecuencias de esta agresión”.

En ese sentido, insistió en el respaldo de la organización regional a todas las medidas adoptadas por Beirut a fin de “restablecer la seguridad y la estabilidad y extender la soberanía estatal sobre todo su territorio”.

Entre ellas incluyó el llamado del Ejecutivo libanés al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas “para que trabaje en pro de un alto el fuego inmediato, la retirada total de Israel del sur de Líbano y la facilitación del retorno de las personas desplazadas a sus zonas y hogares”.

Al respecto, en palabras de su vocero, la Liga instó al Consejo a que “asuma sus responsabilidades al respecto” de la situación y que “obligue a Israel a cesar el fuego y a aplicar plenamente la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad” , cuya aprobación data de 2006 y exhorta al fin de las hostilidades entre el partido-milicia chií libanés Hezbolá e Israel.

Concretamente, la resolución reclama una tregua permanente basada en la creación de una zona de barrera y la retirada del Ejército israelí del sur de Líbano ante el despliegue de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), que supervisaría el cese de los ataques y apoyarían al Ejército libanés en sus esfuerzos por recuperar el control de la zona.

La condena de la Liga llega tras la captura del estratégico castillo de Beaufort -para los árabes Qalat al Shaqif-, uno de los epicentros de la guerra de Líbano de 1982. Cuando fue escenario de combates entre el Ejército de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, que terminaron con la victoria israelí y su instalación en una posición que no abandonaría hasta el 2000.

Soldados israelíes en el histórico castillo de Beaufort, en Líbano. Imagen @News_Makan.

También se produce después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, diera órdenes de ampliar la invasión israelí de Líbano. “Mis órdenes son ahora afianzar y extender nuestro control sobre las zonas que estaban bajo el dominio de Hezbolá”, declaró el premier.

Para luego destacar que sus fuerzas militares están “tomando la iniciativa, operando en todos los frentes: en Siria, en Gaza, en Líbano”.

De acuerdo a este plan, el próximo objetivo de su avance en territorio libanés sería el río Zahrani, a 15 kilómetros al norte del Litani, como apuntan todas las órdenes de evacuación que envió el Ejército israelí a la población local durante el fin de semana.