CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Otra cosa con guitarra”: Kast defiende designaciones de asesores con doble función y nombramientos de embajadores ligados a candidaturas derrotadas

    A pocas horas de su primera Cuenta Pública, el Mandatario abordó las críticas por eventuales contradicciones con promesas previas en temas que habían sido objeto de cuestionamientos durante su etapa como opositor.

    Por 
    Roberto Martínez
    Presidente de la República, José Antonio Kast MARIO TELLEZ

    A solo horas de encabezar su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, el Presidente José Antonio Kast abordó una serie de cuestionamientos dirigidos a su administración, particularmente por decisiones que contrastan con promesas y críticas realizadas durante su etapa como candidato y líder opositor.

    En entrevistas concedidas a CNN Chile y Chilevisión Noticias -emitidas este domingo- el Mandatario abordó la permanencia de asesores del Segundo Piso de La Moneda que continúan ejerciendo cargos de elección popular, así como los recientes nombramientos de embajadores ligados a figuras políticas y candidatos derrotados.

    Uno de los temas que marcó la conversación fue la continuidad de consejeros regionales que actualmente cumplen funciones en el Ejecutivo, pese a que Kast había señalado durante la campaña que impediría la coexistencia de cargos remunerados en el Estado.

    Consultado por CNN Chile sobre casos como los de Álvaro Bellolio e Ignacio Dülger, quienes siguen desempeñándose como consejeros regionales mientras trabajan en La Moneda, Kast defendió la situación argumentando que “cuando uno toma una decisión, apunta a una meta final. La meta nuestra es recortar el gasto público”.

    “Las personas que usted menciona, si usted dice tienen doble sueldo, no es así, porque están cumpliendo funciones distintas”, aseveró.

    Ante la insistencia respecto a que había prometido que quienes ejercieran como cores no ocuparían otros cargos en el Ejecutivo, el Presidente respondió que “cuando uno ve la función de cada uno y cómo lo están haciendo, uno puede, en el fondo, en algún caso muy específico y respecto de algunos, tomar una alternativa, un camino distinto, pero buscando siempre el mejor resultado”.

    “Otra cosa es con guitarra”

    En ese contexto, Kast reconoció las complejidades propias del ejercicio del poder y admitió que la experiencia de gobernar modifica algunas percepciones previas.

    Siempre otra cosa es con guitarra, pero puede ser mejor. Estamos trabajando para mejorar todas las cosas que se pueden haber desafinado, pero nunca perder de vista que estamos trabajando por las personas”, afirmó.

    Las declaraciones surgen en medio de cuestionamientos por la permanencia en La Moneda de los consejeros regionales metropolitanos Víctor Valdés, Ignacio Dülger y Álvaro Bellolio, quienes integran equipos del denominado Segundo Piso presidencial sin haber renunciado a sus cargos electos.

    Según antecedentes conocidos en las últimas semanas, los asesores presidenciales ingresaron a La Moneda el pasado 11 de marzo junto a otras figuras vinculadas al oficialismo, situación que generó críticas tanto desde sectores opositores como desde el propio oficialismo, debido a que contradecía el criterio anunciado al inicio de la administración.

    “Premios de consuelo”

    Otro de los puntos abordados por Kast fue la controversia generada por el nombramiento de figuras políticas en embajadas, pese a que anteriormente había criticado duramente al expresidente Gabriel Boric por utilizar representaciones diplomáticas como “premios de consuelo”.

    Esto, a días de que el mandatario nombrara como embajadores de Chile a Francisco Chahuán en México; Juan Antonio Coloma en España; Jorge Tarud en Bélgica, entre otros, lo que incluso fue criticado por la Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera de Chile (ADICA) por el “carácter político” de las designaciones.

    El Mandatario nombró como embajadores de Chile a Francisco Chahuán, en México; Juan Antonio Coloma Correa, en España, y Jorge Tarud, en Bélgica.

    En conversación con Chilevisión Noticias, el Mandatario fue consultado directamente por esa aparente contradicción, considerando las recientes designaciones de exparlamentarios y excandidatos en distintas legaciones diplomáticas.

    “Yo creo que aquí lo que tenemos que medir son los resultados de las personas que van a cada una de esas misiones”, respondió Kast, quien además reconoció que pudo haber utilizado de mejor manera el concepto cuando criticó decisiones similares del gobierno anterior.

    Creo que uno podría haber usado mejor el concepto y ahora diría: midamos los resultados de cada uno de los embajadores”, sostuvo.

    El Presidente ejemplificó con el caso del nuevo embajador en México, Francisco Chahuán, comparándolo con la exembajadora Paula Narváez, cuyo nombramiento había sido cuestionado anteriormente por él mismo.

    Asimismo, defendió la nominación de figuras de confianza política en determinados destinos diplomáticos, argumentando que históricamente algunos países han sido representados por personas cercanas al jefe de Estado.

    Hay ciertos países donde habitualmente históricamente se han nombrado personas de confianza del presidente”, señaló, mencionando como ejemplo al embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte.

    Críticas a exmandatarios

    Durante la entrevista, el Mandatario también fue consultado sobre si considera excesivas algunas críticas realizadas en el pasado contra gobiernos anteriores, particularmente contra Sebastián Piñera y Gabriel Boric.

    Kast afirmó que en el pasado existieron “momentos de mucha dureza” con el expresidente Sebastián Piñera, aunque sostuvo que siempre actuó “con franqueza”.

    En relación con Boric, indicó que las diferencias políticas se centraban en temas de seguridad, educación y previsión social, asegurando que durante el gobierno anterior su sector estuvo disponible para colaborar en acuerdos.

    “Nosotros siempre estamos del lado de las personas que tienen propuestas serias y responsables y eso es lo que le pedimos hoy día a la oposición actual”, manifestó.

    Más sobre:Presidente KastSegundo PisoLa MonedaÁlvaro BellolioIgnacio DülgerEmbajadoresPromesasCampañaContradiccionesPolítica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La Liga Árabe condena la “brutal agresión” y la “continua invasión” israelí de Líbano

    Sigue la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast

    Diputado Raúl Soto asume la presidencia del PPD y promete reconstruir el protagonismo de la centroizquierda

    Petro no reconoce elecciones en Colombia: “Como presidente no acepto los resultados del preconteo”

    Kast dice que intentará acuerdo con la oposición para su megarreforma, pero que con un voto es suficiente para aprobarla

    Kast refuerza que busca traspasar la banda presidencial a su sector e incluye a ministro Arrau dentro de las opciones

    Lo más leído

    1.
    Kast defiende su gestión antes de la Cuenta Pública y anticipa medidas contra incivilidades y migración irregular

    Kast defiende su gestión antes de la Cuenta Pública y anticipa medidas contra incivilidades y migración irregular

    2.
    “Derechita cobarde”, la gran batalla que se reactivó en la derecha

    “Derechita cobarde”, la gran batalla que se reactivó en la derecha

    3.
    Los días de Sedini y Steinert tras dejar La Moneda

    Los días de Sedini y Steinert tras dejar La Moneda

    4.
    Bancada de diputados de RN plantea cinco ejes de emergencia nacional ad-portas de la cuenta pública

    Bancada de diputados de RN plantea cinco ejes de emergencia nacional ad-portas de la cuenta pública

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    Suspensión de clases por Cuenta Pública: revisa los colegios afectados en Valparaíso y Viña del Mar

    Suspensión de clases por Cuenta Pública: revisa los colegios afectados en Valparaíso y Viña del Mar

    Sigue la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast
    Chile

    Sigue la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast

    Diputado Raúl Soto asume la presidencia del PPD y promete reconstruir el protagonismo de la centroizquierda

    Kast dice que intentará acuerdo con la oposición para su megarreforma, pero que con un voto es suficiente para aprobarla

    Cristóbal Silva, de ACAFI: “Lamentablemente los fondos de pensiones tienen muy limitado qué pueden hacer en venture capital”
    Negocios

    Cristóbal Silva, de ACAFI: “Lamentablemente los fondos de pensiones tienen muy limitado qué pueden hacer en venture capital”

    Matías Acevedo: “El proyecto de Reconstrucción quedó corto para crecer al 4% y se debe ajustar a una realidad fiscal más frágil”

    La dupla de financistas del fútbol local que puso en la mira en Azul Azul

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico
    Tendencias

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Soy abogada y estas son las claves si estás pensando casarte (o no) después de los 50

    ¿Sudar más significa que estoy haciendo mejor ejercicio? Esto dicen especialistas

    Omar Carabalí se queda fuera del Mundial: Ecuador entrega la nómina final sin el arquero de O’Higgins
    El Deportivo

    Omar Carabalí se queda fuera del Mundial: Ecuador entrega la nómina final sin el arquero de O’Higgins

    El Scratch se activa para el Mundial: Brasil golea a la Panamá de Cecilio Waterman en el Maracaná

    Una semana perfecta: la UC estira el modo Libertadores y supera a Huachipato para no desatender el Torneo Nacional

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026
    Tecnología

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Jorge González: “La música no es para explicarla”
    Cultura y entretención

    Jorge González: “La música no es para explicarla”

    Paul McCartney entre la nostalgia, su legado y la sombra del retiro en The Boys of Dungeon Lane

    Jorge Luis Borges a 40 años de su partida: el mito que se despojó de la élite y conquistó a los nuevos lectores

    Petro no reconoce elecciones en Colombia: “Como presidente no acepto los resultados del preconteo”
    Mundo

    Petro no reconoce elecciones en Colombia: “Como presidente no acepto los resultados del preconteo”

    Central Obrera Boliviana acuerda mantener los bloqueos y rechaza abrir un diálogo con el gobierno de Paz

    Perú: ¿cuál es el panorama a una semana del balotaje entre Fujimori y Sánchez?

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”
    Paula

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas