“Otra cosa con guitarra”: Kast defiende designaciones de asesores con doble función y nombramientos de embajadores ligados a candidaturas derrotadas

A solo horas de encabezar su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, el Presidente José Antonio Kast abordó una serie de cuestionamientos dirigidos a su administración, particularmente por decisiones que contrastan con promesas y críticas realizadas durante su etapa como candidato y líder opositor.

En entrevistas concedidas a CNN Chile y Chilevisión Noticias -emitidas este domingo- el Mandatario abordó la permanencia de asesores del Segundo Piso de La Moneda que continúan ejerciendo cargos de elección popular, así como los recientes nombramientos de embajadores ligados a figuras políticas y candidatos derrotados.

Uno de los temas que marcó la conversación fue la continuidad de consejeros regionales que actualmente cumplen funciones en el Ejecutivo, pese a que Kast había señalado durante la campaña que impediría la coexistencia de cargos remunerados en el Estado.

Consultado por CNN Chile sobre casos como los de Álvaro Bellolio e Ignacio Dülger, quienes siguen desempeñándose como consejeros regionales mientras trabajan en La Moneda, Kast defendió la situación argumentando que “cuando uno toma una decisión, apunta a una meta final. La meta nuestra es recortar el gasto público”.

“Las personas que usted menciona, si usted dice tienen doble sueldo, no es así, porque están cumpliendo funciones distintas”, aseveró.

Ante la insistencia respecto a que había prometido que quienes ejercieran como cores no ocuparían otros cargos en el Ejecutivo, el Presidente respondió que “cuando uno ve la función de cada uno y cómo lo están haciendo, uno puede, en el fondo, en algún caso muy específico y respecto de algunos, tomar una alternativa, un camino distinto, pero buscando siempre el mejor resultado”.

“Otra cosa es con guitarra”

En ese contexto, Kast reconoció las complejidades propias del ejercicio del poder y admitió que la experiencia de gobernar modifica algunas percepciones previas.

“Siempre otra cosa es con guitarra, pero puede ser mejor. Estamos trabajando para mejorar todas las cosas que se pueden haber desafinado, pero nunca perder de vista que estamos trabajando por las personas”, afirmó.

Las declaraciones surgen en medio de cuestionamientos por la permanencia en La Moneda de los consejeros regionales metropolitanos Víctor Valdés, Ignacio Dülger y Álvaro Bellolio, quienes integran equipos del denominado Segundo Piso presidencial sin haber renunciado a sus cargos electos.

Según antecedentes conocidos en las últimas semanas, los asesores presidenciales ingresaron a La Moneda el pasado 11 de marzo junto a otras figuras vinculadas al oficialismo, situación que generó críticas tanto desde sectores opositores como desde el propio oficialismo, debido a que contradecía el criterio anunciado al inicio de la administración.

“Premios de consuelo”

Otro de los puntos abordados por Kast fue la controversia generada por el nombramiento de figuras políticas en embajadas, pese a que anteriormente había criticado duramente al expresidente Gabriel Boric por utilizar representaciones diplomáticas como “premios de consuelo”.

Esto, a días de que el mandatario nombrara como embajadores de Chile a Francisco Chahuán en México; Juan Antonio Coloma en España; Jorge Tarud en Bélgica, entre otros, lo que incluso fue criticado por la Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera de Chile (ADICA) por el “carácter político” de las designaciones.

El Mandatario nombró como embajadores de Chile a Francisco Chahuán, en México; Juan Antonio Coloma Correa, en España, y Jorge Tarud, en Bélgica.

En conversación con Chilevisión Noticias, el Mandatario fue consultado directamente por esa aparente contradicción, considerando las recientes designaciones de exparlamentarios y excandidatos en distintas legaciones diplomáticas.

“Yo creo que aquí lo que tenemos que medir son los resultados de las personas que van a cada una de esas misiones ”, respondió Kast, quien además reconoció que pudo haber utilizado de mejor manera el concepto cuando criticó decisiones similares del gobierno anterior.

“Creo que uno podría haber usado mejor el concepto y ahora diría: midamos los resultados de cada uno de los embajadores”, sostuvo.

El Presidente ejemplificó con el caso del nuevo embajador en México, Francisco Chahuán, comparándolo con la exembajadora Paula Narváez, cuyo nombramiento había sido cuestionado anteriormente por él mismo.

Asimismo, defendió la nominación de figuras de confianza política en determinados destinos diplomáticos, argumentando que históricamente algunos países han sido representados por personas cercanas al jefe de Estado.

“Hay ciertos países donde habitualmente históricamente se han nombrado personas de confianza del presidente”, señaló, mencionando como ejemplo al embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte.

Críticas a exmandatarios

Durante la entrevista, el Mandatario también fue consultado sobre si considera excesivas algunas críticas realizadas en el pasado contra gobiernos anteriores, particularmente contra Sebastián Piñera y Gabriel Boric.

Kast afirmó que en el pasado existieron “momentos de mucha dureza” con el expresidente Sebastián Piñera, aunque sostuvo que siempre actuó “con franqueza”.

En relación con Boric, indicó que las diferencias políticas se centraban en temas de seguridad, educación y previsión social, asegurando que durante el gobierno anterior su sector estuvo disponible para colaborar en acuerdos.

“Nosotros siempre estamos del lado de las personas que tienen propuestas serias y responsables y eso es lo que le pedimos hoy día a la oposición actual”, manifestó.