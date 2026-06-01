Diputado Raúl Soto asume la presidencia del PPD y promete reconstruir el protagonismo de la centroizquierda

El Partido por la Democracia (PPD) oficializó este domingo los resultados de sus elecciones internas, proceso que culminó con la elección del diputado Raúl Soto como nuevo presidente de la colectividad, en una etapa que la dirigencia definió como clave para la reorganización y proyección futura del sector.

La jornada electoral permitió renovar la conducción nacional, regional y comunal del partido, además de definir a los consejeros nacionales y regionales de la tienda fundada en 1987.

Soto encabezó la única lista inscrita para liderar el partido, acompañado por Sebastián Vergara como secretario general y Katherine Araya en la tesorería, fórmula que fue ratificada durante los comicios internos desarrollados este domingo.

Tras conocerse los resultados, el nuevo timonel del PPD sostuvo que la colectividad debe asumir un rol central en la reconfiguración política del progresismo chileno.

“Tengo la convicción de que el PPD tiene un rol muy importante que cumplir en Chile, y que debe ser un actor protagónico en la reconstrucción de la centroizquierda y en la recuperación de la confianza en el progresismo”, afirmó Soto.

Nueva etapa para el partido

El parlamentario aseguró que su gestión buscará abrir un nuevo ciclo político para la colectividad, apostando por una modernización de la estructura partidaria y una mayor conexión con la ciudadanía.

“Comienza una nueva etapa para el PPD, llena de esperanza y desafíos. Asumo esta responsabilidad con la convicción de que tenemos que proyectar a nuestra colectividad hacia el futuro, transformándolo en un partido moderno, cercano, digital y defensor de la democracia del Siglo XXI”, señaló.

Asimismo, planteó que uno de los principales objetivos será recuperar la relevancia política que históricamente tuvo el partido dentro de la centroizquierda chilena.

“ Buscaremos que el PPD recupere su protagonismo , que se conecte con las nuevas generaciones y que vuelva a ofrecer un proyecto de país a las grandes mayorías. Ese es el camino que vamos a construir juntos”, agregó.

Oposición “seria y propositiva”

Desde la colectividad también indicaron que la nueva mesa asumirá en un contexto político especialmente desafiante, marcado por la necesidad de redefinir el rol opositor frente al gobierno del Presidente José Antonio Kast.

En esa línea, el partido sostuvo que la nueva conducción tendrá la responsabilidad de articular una oposición “seria y propositiva”, aunque también “firme y clara” frente al Ejecutivo, especialmente en materias relacionadas con la protección de la clase media y los sectores vulnerables.

El proceso interno contempló además la elección de vicepresidencias nacionales, cargos para los cuales se inscribieron el senador Ricardo Celis, la diputada Andrea Parra, el gobernador regional de Tarapacá José Miguel Carvajal, además de Paula Solar, Bárbara Sepúlveda y Cristóbal Barra.

Asimismo, el PPD debía elegir un vicepresidente indígena y una vicepresidenta de la mujer, cargos establecidos en los estatutos de la colectividad con el objetivo de fortalecer la representación interna.

Desde la tienda opositora informaron que los resultados definitivos de las vicepresidencias y demás órganos partidarios serán informados oficialmente durante las próximas horas, una vez que la Comisión Electoral concluya el proceso de validación de los comicios internos.