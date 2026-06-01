CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Diputado Raúl Soto asume la presidencia del PPD y promete reconstruir el protagonismo de la centroizquierda

    La nueva directiva de la colectividad aseguró que buscará modernizar el partido, reconectar con las nuevas generaciones y fortalecer una oposición “seria y propositiva” frente al gobierno de José Antonio Kast.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Sebastián Yeza
    Diputado Raúl Soto DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El Partido por la Democracia (PPD) oficializó este domingo los resultados de sus elecciones internas, proceso que culminó con la elección del diputado Raúl Soto como nuevo presidente de la colectividad, en una etapa que la dirigencia definió como clave para la reorganización y proyección futura del sector.

    La jornada electoral permitió renovar la conducción nacional, regional y comunal del partido, además de definir a los consejeros nacionales y regionales de la tienda fundada en 1987.

    Soto encabezó la única lista inscrita para liderar el partido, acompañado por Sebastián Vergara como secretario general y Katherine Araya en la tesorería, fórmula que fue ratificada durante los comicios internos desarrollados este domingo.

    Tras conocerse los resultados, el nuevo timonel del PPD sostuvo que la colectividad debe asumir un rol central en la reconfiguración política del progresismo chileno.

    “Tengo la convicción de que el PPD tiene un rol muy importante que cumplir en Chile, y que debe ser un actor protagónico en la reconstrucción de la centroizquierda y en la recuperación de la confianza en el progresismo”, afirmó Soto.

    Nueva etapa para el partido

    El parlamentario aseguró que su gestión buscará abrir un nuevo ciclo político para la colectividad, apostando por una modernización de la estructura partidaria y una mayor conexión con la ciudadanía.

    “Comienza una nueva etapa para el PPD, llena de esperanza y desafíos. Asumo esta responsabilidad con la convicción de que tenemos que proyectar a nuestra colectividad hacia el futuro, transformándolo en un partido moderno, cercano, digital y defensor de la democracia del Siglo XXI”, señaló.

    Asimismo, planteó que uno de los principales objetivos será recuperar la relevancia política que históricamente tuvo el partido dentro de la centroizquierda chilena.

    Buscaremos que el PPD recupere su protagonismo, que se conecte con las nuevas generaciones y que vuelva a ofrecer un proyecto de país a las grandes mayorías. Ese es el camino que vamos a construir juntos”, agregó.

    Oposición “seria y propositiva”

    Desde la colectividad también indicaron que la nueva mesa asumirá en un contexto político especialmente desafiante, marcado por la necesidad de redefinir el rol opositor frente al gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    En esa línea, el partido sostuvo que la nueva conducción tendrá la responsabilidad de articular una oposición “seria y propositiva”, aunque también “firme y clara” frente al Ejecutivo, especialmente en materias relacionadas con la protección de la clase media y los sectores vulnerables.

    El proceso interno contempló además la elección de vicepresidencias nacionales, cargos para los cuales se inscribieron el senador Ricardo Celis, la diputada Andrea Parra, el gobernador regional de Tarapacá José Miguel Carvajal, además de Paula Solar, Bárbara Sepúlveda y Cristóbal Barra.

    Asimismo, el PPD debía elegir un vicepresidente indígena y una vicepresidenta de la mujer, cargos establecidos en los estatutos de la colectividad con el objetivo de fortalecer la representación interna.

    Desde la tienda opositora informaron que los resultados definitivos de las vicepresidencias y demás órganos partidarios serán informados oficialmente durante las próximas horas, una vez que la Comisión Electoral concluya el proceso de validación de los comicios internos.

    Más sobre:PPDPartido por la DemocraciaRaúl SotoElecciones internas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Petro no reconoce elecciones en Colombia: “Como presidente no acepto los resultados del preconteo”

    Kast dice que intentará acuerdo con la oposición para su megarreforma, pero que con un voto es suficiente para aprobarla

    Kast refuerza que busca traspasar la banda presidencial a su sector e incluye a ministro Arrau dentro de las opciones

    Cadem: aprobación de Kast cae a 38% en la antesala de su primera Cuenta Pública

    Central Obrera Boliviana acuerda mantener los bloqueos y rechaza abrir un diálogo con el gobierno de Paz

    Perú: ¿cuál es el panorama a una semana del balotaje entre Fujimori y Sánchez?

    Lo más leído

    1.
    Kast refuerza que busca traspasar la banda presidencial a su sector e incluye a ministro Arrau dentro de las opciones

    Kast refuerza que busca traspasar la banda presidencial a su sector e incluye a ministro Arrau dentro de las opciones

    2.
    Kast admite que ordenó traslado de tres reos desde Punta Peuco y desata críticas en la oposición

    Kast admite que ordenó traslado de tres reos desde Punta Peuco y desata críticas en la oposición

    3.
    Diputada Javiera Rodríguez responde a comunicado de Derecho U. de Chile tras funa: “Son un desastre”

    Diputada Javiera Rodríguez responde a comunicado de Derecho U. de Chile tras funa: “Son un desastre”

    4.
    Kast dice que intentará acuerdo con la oposición para su megarreforma, pero que con un voto es suficiente para aprobarla

    Kast dice que intentará acuerdo con la oposición para su megarreforma, pero que con un voto es suficiente para aprobarla

    5.
    Confesiones de Palacio: las crisis del gobierno de Boric por dentro

    Confesiones de Palacio: las crisis del gobierno de Boric por dentro

    6.
    Cuenta Pública: diputados DC piden a Kast anunciar apoyo a Bachelet y evaluar modificaciones a megarreforma

    Cuenta Pública: diputados DC piden a Kast anunciar apoyo a Bachelet y evaluar modificaciones a megarreforma

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    Suspensión de clases por Cuenta Pública: revisa los colegios afectados en Valparaíso y Viña del Mar

    Suspensión de clases por Cuenta Pública: revisa los colegios afectados en Valparaíso y Viña del Mar

    Diputado Raúl Soto asume la presidencia del PPD y promete reconstruir el protagonismo de la centroizquierda
    Chile

    Diputado Raúl Soto asume la presidencia del PPD y promete reconstruir el protagonismo de la centroizquierda

    Kast dice que intentará acuerdo con la oposición para su megarreforma, pero que con un voto es suficiente para aprobarla

    Kast refuerza que busca traspasar la banda presidencial a su sector e incluye a ministro Arrau dentro de las opciones

    Cristóbal Silva, de ACAFI: “Lamentablemente los fondos de pensiones tienen muy limitado qué pueden hacer en venture capital”
    Negocios

    Cristóbal Silva, de ACAFI: “Lamentablemente los fondos de pensiones tienen muy limitado qué pueden hacer en venture capital”

    Matías Acevedo: “El proyecto de Reconstrucción quedó corto para crecer al 4% y se debe ajustar a una realidad fiscal más frágil”

    Osvaldo Macías: “El sistema de pensiones va a ser mucho mejor de lo que teníamos y de eso me siento orgulloso”

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico
    Tendencias

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Soy abogada y estas son las claves si estás pensando casarte (o no) después de los 50

    ¿Sudar más significa que estoy haciendo mejor ejercicio? Esto dicen especialistas

    Omar Carabalí se queda fuera del Mundial: Ecuador entrega la nómina final sin el arquero de O’Higgins
    El Deportivo

    Omar Carabalí se queda fuera del Mundial: Ecuador entrega la nómina final sin el arquero de O’Higgins

    El Scratch se activa para el Mundial: Brasil golea a la Panamá de Cecilio Waterman en el Maracaná

    Una semana perfecta: la UC estira el modo Libertadores y supera a Huachipato para no desatender el Torneo Nacional

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026
    Tecnología

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Jorge González: “La música no es para explicarla”
    Cultura y entretención

    Jorge González: “La música no es para explicarla”

    Paul McCartney entre la nostalgia, su legado y la sombra del retiro en The Boys of Dungeon Lane

    Jorge Luis Borges a 40 años de su partida: el mito que se despojó de la élite y conquistó a los nuevos lectores

    Petro no reconoce elecciones en Colombia: “Como presidente no acepto los resultados del preconteo”
    Mundo

    Petro no reconoce elecciones en Colombia: “Como presidente no acepto los resultados del preconteo”

    Central Obrera Boliviana acuerda mantener los bloqueos y rechaza abrir un diálogo con el gobierno de Paz

    Perú: ¿cuál es el panorama a una semana del balotaje entre Fujimori y Sánchez?

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”
    Paula

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas