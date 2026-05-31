Diputada Javiera Rodríguez responde a comunicado de Derecho U. de Chile tras funa: “Son un desastre”

La diputada republicana Javiera Rodríguez respondió al comunicado emitido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, luego de la funa que sufrió durante una actividad realizada en dependencias de esa casa de estudios.

A través de su cuenta de X, la parlamentaria cuestionó la forma en que la Facultad abordó los hechos y sostuvo que durante la jornada fue increpada en distintos momentos.

“Gritaron, pifiaron, insultaron al inicio, durante la actividad y al salir”, afirmó Rodríguez.

La diputada también aseguró que el resguardo dispuesto para la instancia fue insuficiente. “Solo había un guardia para 60 personas”, señaló.

Diputada Javiera Rodríguez responde a comunicado de Derecho U. de Chile tras funa: “Son un desastre”

En la misma publicación, Rodríguez apuntó directamente al tono del comunicado de la Facultad y pidió una condena más clara frente a lo ocurrido.

“Además, sería bueno hacer una condena sin matices de la violencia , sin insinuar bajamente que alguien la provocó”, escribió.

Comunicado de la Facultad

La respuesta de Rodríguez se produjo luego de que la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile informara que la actividad fue autorizada a solicitud de un senador estudiantil y que se extendió por cerca de una hora y media.

Según la Facultad, las imágenes difundidas por redes sociales y medios de comunicación correspondían al término de la actividad, momento en que un grupo de estudiantes se manifestó en contra de la diputada.

La unidad académica aseguró además que en todo momento se resguardó la seguridad e integridad de la parlamentaria, quien habría sido acompañada por funcionarios de la Facultad durante su llegada, intervención y salida.

Diputada Javiera Rodríguez responde a comunicado de Derecho U. de Chile tras funa: “Son un desastre”

En su declaración, Derecho U. de Chile rechazó “categóricamente” la violencia y las vías de hecho como instrumento de acción política, y sostuvo que las conductas inapropiadas o groseras serían investigadas.

Sin embargo, también señaló que no comparte “el método de la provocación” ni la tergiversación de hechos o situaciones para obtener fines, punto que generó molestia en Rodríguez.