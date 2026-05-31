El millonario premio que Joaquín Niemann recibe tras su triunfo en el LIV Golf de Corea del Sur

Joaquín Niemann volvió a celebrar en el LIV Golf. El chileno se impuso en una reñida definición con el estadounidense Talor Goch para quedarse con el título en Corea del Sur.

Se trata de su primer triunfo de la temporada, pero el octavo desde que llegó al circuito en 2022. El talagantino es el golfista con más victorias a nivel individual de la historia del certamen. Su marca fue ensanchada principalmente durante un grandísimo 2025, donde consiguió cinco coronas.

“Siento que el último fue el mejor. Siento que siempre será así. Así que sí, cada vez mejor. La sensación es genial y estoy muy feliz. Siento como si el año pasado hubiese sido tan fácil, siento quesolo miro hacia atrás, a 2025, y fue tan fácil ganar. Simplemente sucedió. Entonces dije que simplemente sucedió, siento que así es como debería ser, ysiento que estaba forzando todo un poco demasiado. Simplemente dejar que las cosas sucedan y seguir con lo mío, seguir mi rutina y ser parte del espectáculo", señaló el chileno tras la obtención de su título.

En ese sentido, su nueva consagración le significa recibir una estratosférica cifra en premios. Por el hecho de haber conseguido el primer lugar se quedó con un cuantioso cheque de cuatro millones de dólares.

Previo a la competencia disputada en Asiad Country Club de Busan, el golfista nacional llevaba acumulado US$ 4.774.285. Por ende, luego de su triunfo, Niemann alcanzó un total de US$ 8.774.285 en premios únicamente en la presente temporada.

Si se tiene en cuenta toda su participación en el LIV Golf, la colosal cifra asciende considerablemente. En total, el nacional ha ganado US$ 82.183.370.

Con este cuantioso premio en los bolsillos, Joaco ahora se prepara para la siguiente fecha que asoma en el calendario, que tendrá lugar en Andalucía, España. Dicho torneo se disputará entre el 4 y el 7 de junio, en el Real Club Valderrama.