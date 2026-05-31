Explosión en edificio que almacena explosivos deja al menos 45 fallecidos en Myanmar
Unas 70 personas resultaron heridas y un centenar de viviendas resultaron con daños producto de la explosión.
Una explosión en un edificio en el que se almacenaban explosivos para minería dejó al menos 45 fallecidos, en Kaungtup, una aldea al noreste de Myanmar.
Se trata de un incidente registrado este domingo en un edificio y que, además, dejó unas 70 personas heridas por la explosión.
La zona, que se ubica a unos 3 kilómetros al sur de la frontera, se mantiene bajo control del Ejército de Liberación Nacional Ta’ang, un grupo armado que combate al gobierno central.
De acuerdo a lo informado por AP, hasta ahora se han podido recuperar 46 cuerpos, entre los que se incluyen los de seis niños.
En tanto, las personas heridas fueron trasladadas a un hospital local, mientras las operaciones de rescate continúan desplegadas en la zona.
Igualmente, se ha reportado al menos un centenar de viviendas con daños producto de la explosión.
De momento se desconoce el origen de la explosión.
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