El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) solicitó acceso a la central nuclear de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, luego de que Rusia denunciara el impacto de un dron contra una de las estructuras del complejo.

La planta, considerada la mayor central nuclear de Europa, está bajo control de fuerzas rusas desde marzo de 2022 y se ubica cerca de la línea del frente, lo que ha mantenido la preocupación internacional por la seguridad nuclear durante la guerra.

Según trascendió, un dron habría impactado contra el edificio de la sala de turbinas de la unidad de potencia número 6, provocando una detonación.

Denuncian impacto de dron en central nuclear de Zaporiyia bajo control ruso

El director de Rosatom, Alexéi Lijachov, sostuvo que la explosión no causó daños en los equipos principales de la central, aunque sí habría abierto un agujero en una pared de la sala de turbinas.

Lijachov calificó el hecho como un ataque “deliberado” y advirtió sobre los riesgos que implican las acciones militares contra instalaciones nucleares.

Ucrania, en tanto, negó haber atacado la central y acusó a Moscú de difundir una nueva maniobra de propaganda. Las fuerzas ucranianas afirmaron que no realizaron ataques contra la instalación y aseguraron actuar conforme al derecho internacional humanitario.

Preocupación del OIEA

Tras conocerse la denuncia, el director general del OIEA, Rafael Grossi, expresó preocupación por el incidente y pidió que el equipo de la agencia desplegado en Zaporiyia pueda inspeccionar directamente el edificio afectado.

“Atacar instalaciones nucleares es como jugar con fuego”, señaló Grossi, según informó la agencia.

El OIEA indicó que fue informado por la administración instalada en la planta sobre el impacto de un dron en un edificio de turbinas, y que sus expertos solicitaron acceso al lugar para evaluar de primera mano los eventuales daños.

Denuncian impacto de dron en central nuclear de Zaporiyia bajo control ruso

De confirmarse, se trataría del primer ataque con dron dentro del perímetro de la central desde abril de 2024, según el organismo internacional.

La central de Zaporiyia ha sido escenario de reiteradas alertas desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Aunque actualmente no produce electricidad, sus reactores requieren sistemas de refrigeración y suministro eléctrico para mantener condiciones de seguridad.