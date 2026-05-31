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    Masivas marchas en Perú contra Keiko Fujimori a una semana de las elecciones

    La movilización fue convocada por organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales bajo la consigna “Keiko no va, Fujimori nunca más”. La candidata de Fuerza Popular enfrentará en segunda vuelta al izquierdista Roberto Sánchez.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Masivas marchas en Perú contra Keiko Fujimori a una semana de las elecciones

    Cientos de personas marcharon este sábado en el centro de Lima contra la candidata presidencial derechista Keiko Fujimori, cuando resta poco más de una semana para el balotaje en el que enfrentará al izquierdista Roberto Sánchez.

    La movilización fue convocada por grupos de derechos humanos y colectivos sociales bajo la consigna “Keiko no va, Fujimori nunca más”, en rechazo a la lideresa de Fuerza Popular y al legado político de su padre, el fallecido Alberto Fujimori.

    La marcha se desarrolló de manera pacífica y contó con asistentes que portaron pancartas y lanzaron consignas contra Fujimori. El recorrido comenzó en la plaza San Martín, punto habitual de protestas en Perú, y avanzó por el centro histórico de Lima, pasando cerca del frontis del Congreso.

    Entre los manifestantes participaron familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Alberto Fujimori, entre 1990 y 2000, en el marco de la guerra interna contra Sendero Luminoso.

    Masivas marchas en Perú contra Keiko Fujimori a una semana de las elecciones

    También asistieron familiares de víctimas de las protestas contra el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte y jóvenes que cuestionan al fujimorismo como parte de una clase política vinculada a la corrupción.

    “Keiko representa la injusticia y el temor. Keiko Fujimori no debe llegar a la presidencia porque, para nosotros, es un peligro”, dijo a AFP Irma Cayó, esposa de una de las víctimas de las protestas en Puno.

    Primera protesta antifujimorista de la campaña

    La protesta fue la primera movilización impulsada por colectivos antifujimoristas durante la actual campaña para la segunda vuelta presidencial.

    El balotaje está previsto para el 7 de junio y enfrenta a Fujimori con Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú y exministro de Comercio durante el gobierno de Pedro Castillo.

    Fujimori ganó la primera vuelta con un 17,1% de los votos, mientras que Sánchez pasó al balotaje con un 12%, en una elección marcada por una alta fragmentación y un récord de 35 candidatos presidenciales.

    Esta es la cuarta vez que Keiko Fujimori, de 51 años, compite por la presidencia de Perú. En tanto, Sánchez, de 57 años, enfrenta su primera candidatura presidencial.

    Masivas marchas en Perú contra Keiko Fujimori a una semana de las elecciones
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