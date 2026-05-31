EE.UU. lanza nuevo ataque a lancha por narcotráfico: tres personas fallecieron

Desde el Comando Sur de Estados Unidos confirmaron un nuevo ataque llevado a cabo este sábado hacia una lancha en el océano Pacífico y que dejó a tres hombres fallecidos.

Según el comando, se llevó un “ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico.”

La dirección de este operativo estuvo liderada por general Francis L. Donovan y señalaron que durante esta acción ninguna fuerza militar de EE.UU. resultó herida.

Solo durante esta semana se informó sobre otros tres ataques similares y otras interceptaciones a barcos que transportaban droga.

Según un recuento de la Agence France Presse, desde que comenzó la operación “Lanza del Sur” en septiembre del año pasado, más de 200 personas han muerto por ataques de Estados Unidos en contra de lanchas, acusadas por el país de estar ligadas al narcotráfico.

Organizaciones que velan por los derechos humanos han alegado que estas acciones militares podrían ser ilegales, y que las fuerzas estadounidenses no han presentado evidencia sobre las actividades ilícitas que se le acusa a las lanchas atacadas.

Hace unas semanas, el relator especial de las Naciones Unidas (ONU), Ben Saul, incluso catalogó el actuar de EE.UU. como una “nueva guerra ficticia contra el narcoterrorismo” y aseguró que es totalmente ilegal según el derecho internacional.