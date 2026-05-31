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    La primera baja de un jugador que estaba confirmado: Escocia pierde a una de sus máximas figuras para el Mundial por lesión

    Billy Gilmour, volante del Napoli, quedó marginado de Norteamérica 2026 tras sufrir una lesión de rodilla en la victoria en el amistoso preparatorio ante Curazao, por 4-1.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Escocia sufrió la primera baja de un futbolista que estaba confirmado para el Mundial. Foto: @ScotlandNT (X).

    Escocia, que jugará una Copa del Mundo tras 28 años, sufrió la primera gran baja de uno de los futbolistas que estaba confirmado para el Mundial 2026. Billy Gilmour le dijo adiós a la cita planetaria luego de sufrir una lesión de rodilla en amistoso preparatorio ante Curazao. Fue 4-1 para los europeos, que perdieron a una de sus figuras.

    El mediocampista del Napoli fue titular y debió abandonar el terreno de juego en el minuto 42, cuando The Tartan Army caía por la mínima gracias al gol del formado en el Manchester United Tahith Chong (16′).

    El volante dejó el campo con notorias muestras de dolor, lo que encendió las alarmas automáticamente. No obstante, lo hizo caminando, lo que hacía prever un diagnóstico al menos no tan grave. Esto terminó por ser todo lo contrario.

    Como anécdota, el resto de los goles fueron obra de Findlay Curtis (44′), Lawrence Shankland, en dos oportunidades (58′ y 63′), y Ryan Christie (80′), de penal. La expulsión de Jürgen Locadia (37′) terminó siendo crucial en el trámite del encuentro.

    ¿Escocia lo puede sustituir?

    Gilmour se desplomó tras realizar un pase que parecía rutinario. Quedó con manifiestas muestras de dolor y abandonó el campo por precaución. Nadie sospechó la magnitud real de la lesión. La mala noticia y la baja del formado en el Chelsea se confirmó horas más tarde.

    Lamentamos anunciar que la lesión de rodilla sufrida por Billy Gilmour en la victoria de hoy contra Curazao le impedirá participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Todos los que formamos parte de la selección nacional masculina de Escocia le deseamos a Billy una pronta recuperación. Ahora regresará a su club, el SSC Napoli, para comenzar su rehabilitación”, informó el club a través de un comunicado.

    El técnico Steve Clarke también lamentó la lesión del volante: “Estoy desolado por Billy porque ha sido una parte fundamental de nuestra campaña de clasificación para el Mundial. El momento en que se produce esta lesión es muy, muy cruel y todos lo lamentamos”, aseguró.

    “Él sabe lo que todos pensamos de él como futbolista y como persona, y aunque ninguna palabra le servirá de consuelo esta noche, estoy seguro de que Billy tendrá muchos torneos importantes por delante en el futuro”, complementó.

    Y si bien Escocia ya había entregado su nómina para el Mundial, podrá sustituir al futbolista. Según el reglamento del Mundial de 2026, la lista definitiva de convocados debe presentarse el 1 de junio. A partir de esa fecha, solo se podrá excluir a los jugadores en casos justificados de lesión o enfermedad grave. Asimismo, se podrá sustituir a un jugador hasta 24 horas antes del inicio del primer partido del torneo, siempre y cuando sea autorizado por la FIFA. Sin embargo, el jugador que lo sustituya deberá figurar en la nómina preliminar.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMundialMundial 2026Norteamérica 2026Selección de EscociaSelección de CurazaoBilly GilmourNapoliSteve Clarke

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