PDI investiga homicidio de hombre extranjero en San Joaquín

La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra investigando el homicidio con un arma de fuego de un hombre de nacionalidad colombiana en la comuna de San Joaquín, ocurrido en la madrugada de este domingo.

Según el comisario Carlos Jorquera de la BH Sur, con la información preliminar saben que la víctima “se encontraba compartiendo con unos amigos, se dispone a salir de su domicilio en su vehículo particular y habría sido abordado por al menos dos sujetos según la declaración de su pareja, quienes le habrían propinado un disparo”.

Además, señaló que la pareja de la víctima fue quien lo llevó al Hospital Barros Luco, donde finalmente falleció producto de la herida por el arma de fuego.

El detective también informó que están realizando diligencias para establecer la dinámica de los hechos como el empadronamiento de cámaras y testigos.

Además, personal del Laboratorio de Criminalística se encuentra recabando otras evidencias, como la balística, encontrada en el sitio del suceso.