La dupla de financistas del fútbol local que puso en la mira en Azul Azul

Se conocen hace más de 25 años y llevan 15 años haciendo negocios juntos, especialmente reestructuraciones financieras de empresas en problemas. Los empresarios Patricio Kiblisky y Jacques Gliksberg están hoy convertidos en otros de los protagonistas de la cada vez más judicializada trama por la toma de control de Azul Azul, la concesionaria que dirige los destinos del popular club de fútbol de la Universidad de Chile.

El Ministerio Público reveló que el fondo Sportcap Credit Fund LLC, propiedad de ambos empresarios, entregó US$ 18,4 millones a Bulla SpA, sociedad creada por Michael Clark para la frustrada OPA por Azul Azul de 2025, y luego le prestó US$ 7,9 millones al director de la firma, José Ramón Correa, para comprar el 21,4% de las acciones de Azul Azul a la familia Schapira en enero de 2026. En 2024, ese mismo fondo le había entregado financiamiento por US$3,6 millones al empresario Hernán Rosemblum para financiar la compra de Huachipato.

Así, en dos años, Sportcap Credit Fund facilitó dinero para operaciones de fútbol chileno identificadas hasta hoy casi por el mismo monto de capital declarado ante la SEC, el regulador estadounidense, donde figura con US$ 30,3 millones. El fondo privado radicado en Delaware es controlado por Patricio Kiblisky y Jacques Gliksberg, pero sus aportantes provienen en su mayoría de Inglaterra, dice alguien que conoce cómo operan.

Este fondo se ha orientado a financiar actividades deportivas, sobre todo el fútbol, dice un dirigente de la actividad local. El sistema financiero formal era y es reacio a participar en préstamos para los clubes locales y es ahí donde Sportcap encontró una alternativa de negocios que le permite conseguir atractivas rentabilidades con una garantía real: prendas sobre las mismas acciones cuyas compras han financiado. Por eso, han participado en diversas operaciones de adquisición, como la de Ñublense; la fallida OPA de Clark por Azul Azul de 2025 y la inversión de José Ramón Correa.

El negocio

La dupla Kiblisky-Gliksberg es bastante conocida en el mundo financiero y especialmente en la comunidad judía, de la que son miembros relevantes, tanto en Chile como en Estados Unidos. Entraron al negocio del fútbol local en la primera década de los 2000, cuando comenzó la privatización de esa industria. Cercanos dicen que el primero en entrar fue Kiblisky, quien en 2008 llegó a Ñublense asociado a Juan Carlos Saffie, el ex síndico de Colo Colo, quien tras la experiencia en la quiebra de ese club comprendió que allí había un buen negocio. Otras fuentes que hablaron con Pulso aseguran que la dupla participaba de muchos antes en fondos de inversión que adelantaban a los clubes el dinero de las ventas y traspasos de jugadores. El negocio se trataba de entregar liquidez inmediata a los clubes, con un descuento, quedándose con la deuda del equipo que compró el pase, especialmente europeos. Hay quienes agregan que manejan diversos fondos de inversión privados dedicados al deporte y el entretenimiento que operan también en otros mercados, especialmente Argentina, Brasil y Ecuador.

Ni Kiblisky ni Gliksberg estuvieron disponibles para hablar con Pulso.

Sus nombres figuran en el Oficio que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) envió a la Fiscalía el 9 de febrero de 2026, identificándolos como los beneficiarios finales del fondo que financió las operaciones vinculadas a Azul Azul, que investiga el fiscal Juan Pablo Araya por entrega de información falsa y fraude en la omisión de OPA. Pero la plata que llegó a Clark jamás se gastó. Frustrada la OPA por acciones legales que tienen con embargo las acciones de la concesionaria, Clark restituyó los recursos a Sportcap.

“Fui yo quien lo contactó (a Kiblisky) para pedir el financiamiento de Sportcap, sabiendo que ese fondo financiaba y había financiado operaciones de fútbol tanto a nivel local como sudamericano”, dijo esta semana José Ramón Correa a Ciper. Agregó que las condiciones fueron negociadas directamente con “Patrick”, sin intermediarios. Consultado por Pulso, el abogado declinó entregar más detalles. Este jueves, Correa recurrió a la Corte Suprema luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera su recurso de amparo del 18 de mayo en contra del Ministerio Público, pero sin declarar ilegal el allanamiento del 4 de mayo a la oficina de Romántico Viajero SpA. Entre los documentos incautados estaban el contrato Sportcap-Romántico Viajero, la sociedad de Correa, la prenda comercial sobre las acciones de Azul Azul, y una carta que Correa dirigió a Daniel Wurmann Kiblisky el 14 de enero de 2026. Los movimientos bancarios de Romántico Viajero registran cargos de $6.729.000.000 y un abono de $3.627.271 con la descripción “Traspaso de Sportacp Asesores SpA”.

Venezuela

Kiblisky (57), quien es más conocido como Patrick, se encontró por primera vez con el estadounidense Jacques Gliksberg (70) en Venezuela a mediados de los 90, cuando este último manejaba el fondo de private equity latinoamericano del Bank of America que había invertido en Rescarven, una empresa de servicios médicos en Venezuela, controlada por Sergio Kiblisky, tío del primero y fallecido en 2018. Patricio Kiblisky fue parte del directorio de esa firma entre 1996 y 2025, donde compartía asiento con Gliksberg. Allí nacieron la amistad y el negocio.

Los Kiblisky de Venezuela también eran de origen chileno y Gliksberg había vivido un par de años en Chile entre 1980 y 1982, cuando vino a abrir las oficinas del Chicago Continental Bank (que en 1994 se fusionó con Bank of America). Llegó en pleno septiembre de 1980 y rápidamente se integró a la comunidad judía local, dice un ex banquero de la época. Incluso aquí conoció a su mujer, Daniela Keller, con quien se casó en 1982 en Estados Unidos y tuvieron tres hijos.

En 1996, Gliksberg volvió a Chile, pero de paso. Cofundó Transportes Emanuel Limitada y también Industrial y Comercial Tranaseg Limitada con su suegro Simón Sigmund Keller Weiss y Hannerose Weiss Hamburger, incluyendo en la sociedad a su hija Daniela como copropietaria con el 5%.

Licenciado en Economía y Ciencias Políticas de la Universidad de Rochester y master en administración de empresas por la J. L. Kellogg Graduate School of Management de la Universidad de Northwestern, Gliksberg fue socio administrador de Bank of America Equity Partners desde 1994 hasta 2005, cuando compró, junto al argentino Marco Viola, parte de esa operación y juntos fundaron Nexus Partners, un fondo de inversión que según Columbia Business School -donde Viola fue académico- mantiene una cartera de más de US$ 500 millones en salud, educación, telecomunicaciones, tratamiento de agua, alimentación y lavandería industrial, entre otros.

En Chile, cercanos a Gliksberg dicen que hoy esa cartera vale al menos US$ 1.500 millones, ya que Nexus Partners ha seguido diversificándose. Alguna de sus empresas más conocidas son Team Quality S.A. (Argentina), Crown Linen (EE. UU.), Garland, la mayor productora de ajos de EE.UU., Accelerate Career Colleges (EE. UU.) y Abilis (EE. UU.).

Gliksberg, quien es descrito como un “ciudadano del muindo” porque ha vivido en varios países, habla varios idiomas y es un estudioso de filosofía, es también donante y copresidente de campaña de Ida Crown Jewish Academy (ICJA) de Skokie, Illinois, un colegio secundario judío del norte de Chicago. En 2014 copresidió la recaudación para un nuevo campus junto a David Strulowitz -un reconocido tributarista de Chicago- con el apoyo de la poderosa familia local Crown-Goodman, los mismos que eran dueños de la colección de cartas privadas de Albert Einstein.

En 2011 fue nombrado presidente del Consejo de Administración de Maxcom Telecomunicaciones, una telefonía fija mexicana en la que Nexus Partners había invertido desde 1999. En 2012 lideró las negociaciones que derivaron en la venta de Maxcom a Ventura Capital.

En Chile, se dice que la fortuna personal de Gliksberg supera con creces con los US$ 200 millones y varios recuerdan que en 2017, cuando Nexus Partners compró la Isapre MasVida, llegó en su avión privado a Concepción, donde estaba la casa matriz de esa entidad, a dirigir la toma de control. “Podemos estabilizar al paciente rápido”, dijo a Economía y Negocios el 4 de marzo de ese año. La operación se estructuró a través de Nexus Chile SpA, constituida en abril de 2017, cuyo único accionista es Nexus Chile Health LLC, representada por Gliksberg.

En enero de 2019, junto al representante local de Nexus, Eduardo Sánchez, se reunió con el Ministro de Hacienda Felipe Larraín para informar sobre la inversión de Nexus en Isapre Nueva Masvida y sus proyectos futuros, según el registro de audiencias públicas del gobierno.

La conexión con los Kiblisky también está documentada en los registros de la SEC. El Form ADV de RVX Asset Management -una firma de gestión de activos que Gliksberg preside desde Aventura, Florida- muestra en su estructura de propiedad a tres miembros de la familia Kiblisky: Allan Kiblisky y Anthony Kiblisky (hermanos de Patricio) como coadministradores de KF Family LLC desde agosto de 2015; y Mauricio Kiblisky -primo de Patrick e hijo de su tío Sergio- como administrador de Shelanu Investment Group LLC, incorporado a la estructura desde septiembre de 2020. La firma tiene cuatro empleados y tres clientes.

Un traspié en Kasajastán

Descrito también como un hombre de un humor negro “muy especial”, Gliksberg es un reconocido gestor de deuda. A través de Nexus, ha entrado y salido de empresas en problemas, comprándolas a buen precio y después vendiéndolas. También entregando financiamiento.

Entre 2009 y 2012 a través de la sociedad panameña Atlantica Holdings Inc,. donde estaba junto a los hermanos Kiblisky, Gliksberg compró bonos subordinados del BTA Bank de Kazajistán a descuentos de entre el 19% y el 97% del valor nominal. El banco kasajo había dejado de pagar sus obligaciones luego de que su presidente, Mukhtar Ablyazov, defraudara a la entidad en lo que fue conocido como el mayor escándalo financiero de ese país. Atlantica Holdings demandó al fondo soberano kazajo Samruk-Kazyna en diciembre de 2012 y al año siguiente, al propio BTA Bank, en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, debido a que la entidad jamás pagó esas obligaciones. Fueron diez años de litigio, que terminaron en enero de 2022 con una derrota total porque la justicia determinó que esas deudas no podían ser cobradas en Estados Unidos. Atlantica Holdings no quiso apelar.

Atlántica Holdings Inc. figura hoy como accionista de Abra Group, según un reporte oficial del 17 de febrero de 2026. Ahí, en la sociedad dueña de Avianca, Gol y futura propietaria de Sky Airlines, también comparte con sus socios, los Kiblisky.

Celulares, máquinas vending y aviones

Patrick Kiblisky nació en Chile, pero pasó parte de su infancia en Venezuela, ya que su familia emigró a ese país. Su padre, Mauricio Kiblisky Budnik, falleció en España, pero la familia manejaba parte importante de sus negocios en Panamá. Un registro de 1984 del Diario Oficial muestra que a través de la sociedad Cid S.A invertían en Chile a través de Cid Chile.

Kiblisky estudió un Bachelor of Arts en la Universidad de Jerusalén y un MBA en Penn State University, Pensilvania. En 1993 llegó a Monex, el grupo financiero fundado por Moni y Jacques Ergas. En noviembre de 1995 cofundó Asesorías Pacífico Limitada junto a Jacques Ergas Benmayor (51%) e Igal Yacher Schatz (24,5%) y en 1998 se radicó en Florida, Estados Unidos, donde trabajó en Lehman Brothers, Credit Suisse First Boston, Smith Barney y UBS, hasta que en 2021 decidió trabajar de manera independiente.

En 2023 entró al directorio de Abra Group como el único chileno en esa mesa, pero desde 2021 que está en Avianca. En el mercado se dice que fue él quien convenció al ex dueño de la salmonera Australis, Isidoro Quiroga Moreno, de invertir en esa compañía. En su linkedin, también se presenta como director de Nexus Chile desde hace nueve años u RVX Asset Management LLC desde hace cinco.

El empresario además maneja varios negocios como Cellcorp International que, con operaciones en Chile, Colombia y Panamá, opera en el negocio del embalaje y distribución de productos tecnolígicos. También tiene una cadena de máquinas vending que están instaladas en malls de diversos países. En Chile mantuvo una operación de máquinas que tomaban selfies impresas.

La relación de Kiblisky con Clark es antigua: la empresa del ingeniero comercial, Redwood Capital, había estructurado financiamientos para operaciones de Kiblisky, en su empresa Cellcorp International y en su inversión directa en Ñublense. También conocía a Gliksberg: Clark también estructuró parte del financiamiento de la compra de la isapre Mas Vida y Redwood Capital prestó también servicios a Nexus Chile Health en 2018, 2019 y 2020. Nexus Chile SpA fue además aportante de fondos de Sartor AGF que la CMF congeló, acumulando pérdidas superiores a $4.000 millones.

El ex director de Azul Azul Andrés Segú declaró ante la Fiscalía que conoció a Clark precisamente gracias a Kiblisky.

El nombre de Kiblisky ya había aparecido antes en otra investigación judicial relacionada con el fútbol. En diciembre de 2015, el representante de Amicorp en Chile, Álvaro Becerra, declaró ante el Ministerio Público que Kiblisky -entonces ejecutivo de UBS Miami- fue el contacto para que el entonces presidente de la ANFP Sergio Jadue creara la sociedad, Lisburn Strategies Inc., que recibió US$2,2 millones en sobornos y que fueron incautados por el FBI. Kiblisky no fue acusado en esa causa y pudo seguir operando en el mercado estadounidense, algo que según sus cercanos demostró su inocencia. Su hermano Alexander fue tesorero de la ANFP durante la gestión de Jadue. En marzo de 2024, constituyó Kiblisky Consulting LLC en Delaware.