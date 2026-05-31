Franco Calderón aclara su polémico cruce con Javier Altamirano: “Está todo hablado, quedó ahí nomás”

El triunfo de Universidad de Chile sobre Deportes Concepción no estuvo exento de polémicas. Pese a que los azules recuperaron la sonrisa con un tres puntos necesarios en la Liga de Primera, hubo una fuerte discusión entre dos jugadores del plantel que empañó el cometido en el Estadio Nacional.

Cuando el marcador frente a los lilas estaba igualado, la tensión creció al interior de la cancha y los ánimos se crisparon. Los protagonistas del potente diálogo fueron Franco Calderón y Javier Altamirano, luego de una jugada en que ambos se recriminaron por la falta de conexión.

El defensor argentino intentó conectar un pase con Maximiliano Guerrero, pero falló en la ejecución. Tras perder la posesión, el “Chaco” fue de forma violenta contra un rival y se ganó una infantil tarjeta amarilla por una patada. Eso no le gustó a Altamirano, que le reclamó el exceso de ímpetu y que el pase debía ser para él.

Aquel pedido decantó en el enfado del transandino, que arremetió con duras palabras contra su compañero y con un fuerte empujón en el pecho. El ex Estudiantes de La Plata, por su lado, no se quedó en silencio y le respondió con la misma intensidad en sus dichos. De hecho, el volante se acercó con la intención de devolverle el pechazo, pero fue separado por Eduardo Vargas.

🔵🟨💥 Se cruzaron dos compañeros



Franco Calderón y Javier Altamirano tuvieron un roce tras una falta del defensor argentino que fue sancionada con tarjeta amarilla en este #MatchdaySábado.



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Calderón disipa los cuestionamientos

Tras el polémico cruce, Calderón salió al paso de los medios de comunicación y aclaró el entuerto con su compañero. “Queda en la cancha, porque obviamente somos profesionales. Está todo hablado y quedó ahí nomás”, dijo en zona mixta.

Una vez disipados los cuestionamientos sobre su airado diálogo con Altamirano, el zaguero abordó la trabajada victoria contra los penquistas. “Tuvimos mucho la pelota, eso es rescatable. Pero bueno, después nos complicamos solos. Les quedó un rebote, tuvimos un poco de mala leche. Son cosas del partido y esto suele pasar. Lo bueno es que lo supimos dar vuelta y nos llevamos los tres puntos”, sentenció.