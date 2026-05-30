CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Alcaldes piden al Mineduc frenar los SLEP y proponen un sistema mixto de administración municipal

    Los ediles solicitaron, a través de una carta a la cartera de Educación, la creación de una mesa técnica para revisar la Ley 21.040 y advirtieron que el traspaso obligatorio podría poner en riesgo experiencias que hoy muestran resultados positivos.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Alcaldes piden al Mineduc frenar los SLEP y proponen un sistema mixto de administración municipal. SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    Un total de 17 alcaldes y alcaldesas de distintas regiones del país enviaron una carta a la ministra de Educación, María Paz Arzola, para solicitar una revisión de la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y plantear un sistema mixto que permita mantener la administración municipal en aquellas comunas con “proyectos educativos exitosos”.

    Los jefes comunales firmantes apuntaron que el fortalecimiento de la educación pública requiere soluciones adaptadas a las realidades locales y no un modelo único para todo el país.

    Los alcaldes respaldaron, además, los proyectos educativos con buenos resultados académicos, programas de inclusión, salud mental, deporte, innovación y acompañamiento integral a los estudiantes administrados por algunos municipios.

    Es por ello que advirtieron que el traspaso obligatorio podría poner en riesgo experiencias que hoy muestran resultados positivos.

    Adicionalmente, los ediles solicitaron a la cartera de Educación la la creación de una mesa técnica para revisar la Ley 21.040 y evaluar fórmulas que permitan la coexistencia entre los SLEP y la administración municipal.

    Entre los firmantes se encuentran Sebastián Sichel (Ñuñoa), Catalina San Martín (Las Condes), Camila Merino (Vitacura), José Manuel Palacios (La Reina), Felipe Alessandri (Lo Barnechea), Gustavo Alessandri (Zapallar), Claudio Radonich (Punta Arenas), además de los alcaldes de Curicó, Melipilla, Pucón, Algarrobo, Colina, María Pinto, Curacaví, Quilpué, El Carmen y Sagrada Familia.

    Durante las próximas semanas se espera que los jefes comunales se reúnan con el Mineduc para presentar formalmente la propuesta e impulsar una discusión legislativa que otorgue mayor flexibilidad al sistema.

    La carta fue suscrita tras el encuentro “¿Por qué nos oponemos al SLEP?”, organizado por la Municipalidad de Ñuñoa, entre alcaldes y los exministros de Educación Mariana Aylwin y Harald Beyer, para analizar los efectos de la desmunicipalización y debatir alternativas para fortalecer la educación pública.

    La educación pública necesita más flexibilidad y menos burocracia. Un sistema mixto permite fortalecer lo que funciona y corregir lo que no”, señaló el alcalde de aquella comuna Sebastián Sichel.

    “Nadie ha logrado explicar por qué hay que intervenir colegios que están dando resultados. La educación no puede transformarse en un experimento ideológico. Lo razonable es avanzar hacia un sistema mixto, donde los SLEP convivan con municipios que han demostrado que pueden gestionar bien la educación pública”, agregó.

    Lee también:

    Más sobre:SLEPMaria Paz ArzolaSebastian SichelMinisterio de EducaciónMineduc

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “El Estado está haciendo su trabajo”: Arrau destaca operativo policial que derivó en más de 1.400 detenidos

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026

    Alta asistencia a actividades en todo Chile: las postales que deja la primera jornada del Día del Patrimonio

    Cuenta Pública: diputados DC piden a Kast anunciar apoyo a Bachelet y evaluar modificaciones a megarreforma

    Apuñaló a su padrastro: decretan prisión preventiva para hombre de 20 años por homicidio frustrado en Iquique

    Gobierno pedirá antecedentes por exhibición cultural en Vallenar con imágenes alusivas a Kast

    Lo más leído

    1.
    El nuevo tira y afloja entre los ministros Poduje y Quiroz

    El nuevo tira y afloja entre los ministros Poduje y Quiroz

    2.
    Temporada de nieve a la vista: centros de esquí esperan un millón de visitantes

    Temporada de nieve a la vista: centros de esquí esperan un millón de visitantes

    3.
    “La infundada acusación fue devastadora”: alumno denunciado sin pruebas a la Fiscalía por manipular fotos de compañeras demanda al Santiago College

    “La infundada acusación fue devastadora”: alumno denunciado sin pruebas a la Fiscalía por manipular fotos de compañeras demanda al Santiago College

    4.
    Santiago College rechaza acusaciones y dice que denunció a alumno por manipulación de imágenes “en cumplimiento de obligaciones”

    Santiago College rechaza acusaciones y dice que denunció a alumno por manipulación de imágenes “en cumplimiento de obligaciones”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Incendio estructural afecta a seis locales comerciales en Estación Central

    Incendio estructural afecta a seis locales comerciales en Estación Central

    Cuenta Pública 2026: revisa los desvíos y cortes de tránsito para este lunes 1 de junio en Valparaíso

    Cuenta Pública 2026: revisa los desvíos y cortes de tránsito para este lunes 1 de junio en Valparaíso

    Temblor hoy, sábado 30 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 30 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    “El Estado está haciendo su trabajo”: Arrau destaca operativo policial que derivó en más de 1.400 detenidos
    Chile

    “El Estado está haciendo su trabajo”: Arrau destaca operativo policial que derivó en más de 1.400 detenidos

    Alcaldes piden al Mineduc frenar los SLEP y proponen un sistema mixto de administración municipal

    Alta asistencia a actividades en todo Chile: las postales que deja la primera jornada del Día del Patrimonio

    Federación de Trabajadores del Cobre se declara “expectante” ante auditoría en Codelco por posibles irregularidades
    Negocios

    Federación de Trabajadores del Cobre se declara “expectante” ante auditoría en Codelco por posibles irregularidades

    Megarreforma en el Senado: Hacienda partirá solo ingresando cambios al Sence y sin insistir con propiedad intelectual

    SpaceX y el interés de los chilenos por participar en la que sería la mayor apertura a bolsa de la historia

    ¿Sudar más significa que estoy haciendo mejor ejercicio? Esto dicen especialistas
    Tendencias

    ¿Sudar más significa que estoy haciendo mejor ejercicio? Esto dicen especialistas

    Estudio revela por qué el T. Rex tenía brazos tan pequeños en relación a su cuerpo y cabeza

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens

    Al borde del desmayo: campeón con Belgrano cae desorientado en pleno partido y desata la preocupación en Argentina
    El Deportivo

    Al borde del desmayo: campeón con Belgrano cae desorientado en pleno partido y desata la preocupación en Argentina

    El blooper de Federico Lanzillota que le permite cerrar a Colo Colo un partido marcado por los errores de los porteros

    En vivo: Universidad de Chile enfrenta a Deportes Concepción en una nueva fecha de la Liga de Primera

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026
    Tecnología

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Frankie Muniz y Carlos Villagrán encabezan el cartel de invitados internacionales de Comic Con Chile 2026
    Cultura y entretención

    Frankie Muniz y Carlos Villagrán encabezan el cartel de invitados internacionales de Comic Con Chile 2026

    Museo Violeta Parra recibirá dos obras inéditas de la artista en el Día del Patrimonio

    Muere a los 104 años Edgar Morin, filósofo francés y creador del pensamiento complejo

    Patagonia vs. Pattie Gonia: los detalles tras la demanda que enfrenta a la marca con una activista ambiental
    Mundo

    Patagonia vs. Pattie Gonia: los detalles tras la demanda que enfrenta a la marca con una activista ambiental

    Investigan posible caso de contagio de virus ébola en Brasil

    Equipos de rescate lograron liberar a cinco personas atrapadas hace más de una semana en una cueva en Laos

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”
    Paula

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas