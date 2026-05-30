Alcaldes piden al Mineduc frenar los SLEP y proponen un sistema mixto de administración municipal.

Un total de 17 alcaldes y alcaldesas de distintas regiones del país enviaron una carta a la ministra de Educación, María Paz Arzola, para solicitar una revisión de la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y plantear un sistema mixto que permita mantener la administración municipal en aquellas comunas con “proyectos educativos exitosos”.

Los jefes comunales firmantes apuntaron que el fortalecimiento de la educación pública requiere soluciones adaptadas a las realidades locales y no un modelo único para todo el país.

Los alcaldes respaldaron, además, los proyectos educativos con buenos resultados académicos, programas de inclusión, salud mental, deporte, innovación y acompañamiento integral a los estudiantes administrados por algunos municipios.

Es por ello que advirtieron que el traspaso obligatorio podría poner en riesgo experiencias que hoy muestran resultados positivos.

Adicionalmente, los ediles solicitaron a la cartera de Educación la la creación de una mesa técnica para revisar la Ley 21.040 y evaluar fórmulas que permitan la coexistencia entre los SLEP y la administración municipal.

Entre los firmantes se encuentran Sebastián Sichel (Ñuñoa), Catalina San Martín (Las Condes), Camila Merino (Vitacura), José Manuel Palacios (La Reina), Felipe Alessandri (Lo Barnechea), Gustavo Alessandri (Zapallar), Claudio Radonich (Punta Arenas), además de los alcaldes de Curicó, Melipilla, Pucón, Algarrobo, Colina, María Pinto, Curacaví, Quilpué, El Carmen y Sagrada Familia.

Durante las próximas semanas se espera que los jefes comunales se reúnan con el Mineduc para presentar formalmente la propuesta e impulsar una discusión legislativa que otorgue mayor flexibilidad al sistema.

La carta fue suscrita tras el encuentro “¿Por qué nos oponemos al SLEP?”, organizado por la Municipalidad de Ñuñoa, entre alcaldes y los exministros de Educación Mariana Aylwin y Harald Beyer, para analizar los efectos de la desmunicipalización y debatir alternativas para fortalecer la educación pública.

“La educación pública necesita más flexibilidad y menos burocracia. Un sistema mixto permite fortalecer lo que funciona y corregir lo que no”, señaló el alcalde de aquella comuna Sebastián Sichel.

“Nadie ha logrado explicar por qué hay que intervenir colegios que están dando resultados. La educación no puede transformarse en un experimento ideológico. Lo razonable es avanzar hacia un sistema mixto, donde los SLEP convivan con municipios que han demostrado que pueden gestionar bien la educación pública”, agregó.