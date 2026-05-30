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    El duro dardo de Johnny Herrera por Azul Azul: “Si tiene que quedar la cagada para que se hagan bien las cosas, que quede”

    El exguardameta de Universidad de Chile no se guarda nada. Apunta a las investigaciones sobre Michael Clark y las dudas sobre la propiedad de la concesionaria.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Johnny Herrera (Foto Pablo Vásquez R.) Pablo Vásquez R.

    Johnny Herrera es de los que suele no guardarse nada. Más aún si en medio está Universidad de Chile, el club que marcó su carrera deportiva. El exguardameta, un referente histórico de los laicos, se confiesa preocupado por la actualidad institucional. Lo inquietan las investigaciones sobre Michael Clark y las dudas sobre la propiedad de Azul Azul, la concesionaria que administra la institución.

    Herrera aboga por transparencia. "Tristemente, la U está deambulando en una nube de incertidumbre. No se sabe qué va a pasar, si se van a mantener los mismos dirigentes o si van a cambiar los dueños. Es un tema legal bien amplio, pero a los que estamos en la interna, que regularmenteestamos al tanto de las noticias y seguimos en contacto con gente de la U, realmente no nos sorprende. Esta amistad que tiene la U con Huachipato y Ñublense se sabía hace rato. Una lata que nunca quisieran admitirlo", plantea, en una extensa entrevista con The Clinic.

    El duro dardo de Johnny Herrera por Azul Azul: “Si tiene que quedar la cagada para que se hagan bien las cosas, que quede”

    El exguardameta dice que ha recogido la inquietud de los hinchas, con lo que coincide cuando asiste al estadio a ver los encuentros de los universitarios. “Yo sigo yendo al estadio y mi hijo es más fanático de la U que yo, incluso. Entonces uno conversa con la gente que sigue ahí y todos quieren que esto se aclare de una vez, que todo sea transparente. Y si tiene que quedar la cagada para que después se hagan bien las cosas, que pase nomás. La incertidumbre no la tiene solamente la gente que trabaja en el club, también los hinchas”, puntualiza.

    En esa línea, expuso una comparación que, por su alta identificación con los estudiantiles, y su reconocida rivalidad con Colo Colo, fortalece su punto de vista. “Mucha gente se rio de Colo Colo porque su centenario fue un desastre en lo futbolístico. Pero, aunque parezca paradójico, yo valoro la administración de Aníbal Mosa. Es una persona que da la cara y pone la plata de manera transparente. Todos saben cuál es su intención dentro del club y eso, al menos, genera claridad“, valora.

    Johnny Herrera. (Foto Pablo Vásquez R.) Pablo Vásquez R.

    Más allá de que el proyecto deportivo no haya resultado y de que Colo Colo hiciera una apuesta económica muy fuerte con los refuerzos, el club tiene un liderazgo visible. Incluso cuando las cosas salieron mal, hubo alguien que asumió la responsabilidad y empujó nuevamente el proyecto. En la U pasa todo lo contrario. No hay transparencia y eso es lo que genera más incertidumbre”, insiste, en el mismo sentido.

    En el mismo contexto, sostiene que es partidario de que el control del club esté en manos de gente realmente identificada con la institución. “Me gustaría que las acciones terminaran en buen puerto. Hasta yo tengo acciones de la U, compré en su momento para sentir que tenía un pedacito del club y todavía las mantengo. Por eso, lo que más deseo es que lleguen a manos de gente que realmente ame a la U y quiera que al equipo le vaya bien”, enfatiza.

    No me gustaría que aparezcan inversionistas que solo busquen sacar provecho, hacer negocios con jugadores o llenar sus bolsillos a costa del club. Sé que es difícil encontrar gente así, pero todavía creo que existe. En su momento, por ejemplo, Carlos Heller quería genuinamente que a la U le fuera bien más allá de cualquier beneficio personal”, sentencia.

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