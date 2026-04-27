Johnny Herrera apunta a Vicente Bernedo tras el gol de la U en el clásico ante la UC. Foto: Photosport.

El Clásico Universitario tuvo como héroe a Juan Martín Lucero. El delantero de Universidad de Chile acumulaba casi un año completo sin convertir (desde que estaba en Fortaleza de Brasil) y se sacudió de la mala racha al celebrar la única anotación que sirvió para sellar la victoria en el duelo de la U contra la UC.

Del lado de los azules todo es alegría, pues ganaron su segundo clásico del semestre (el otro había sido de visita, ante Colo Colo en el Monumental) y porque también recuperan terreno en la Liga de Primera. En la vereda cruzada, en cambio, todo es desazón. El equipo de Daniel Garnero no exhibió una buena cara, sobre todo en el primer tiempo, y masticó su segunda caída consecutiva en el plano local.

A raíz de esa actuación es que varios jugadores del equipo de la precordillera fueron apuntados por su rendimiento en el Estadio Nacional. Uno de ellos es Vicente Bernedo, quien fue flanco de las críticas de Johnny Herrera en TNT Sports, donde ejerce como comentarista.

El histórico arquero y capitán de la U no dudó en responsabilizar al meta cruzado por su inacción al momento de evitar el gol del atacante argentino. “Mira donde te cabecea Lucas Barrera. Vicente Bernedo está muy metido en el arco, algo que de hecho le recriminan después del gol de Lucero”, partió diciendo.

En esa misma línea, el multicampeón con los laicos ahondó en los errores de fundamentos bajo los tres postes. “A Bernedo le cabecean a dos metros de él, en el área chica. Era una pelota fácil para atreverse a salir”, sentenció.

Bernedo tras el gol de la U. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Elogios para Gago

Las palabras de Herrera cambiaron de tenor cuando fue momento de analizar el cometido de Fernando Gago desde la banca azul. El ídolo del cuadro laico no escatimó en elogios y valoró la propuesta que plasmó el DT transadino en el choque contra Católica.

“Todos los que somos de la U quedamos gratamente sorprendidos con el profesor Gago. Se impone en su idea. Los que están bien futbolísticamente van a jugar, dejando a seleccionados en el banco, incluso corrigió el partido que hizo con Everton“, aseguró.

Para el exguardameta, el argentino lo ganó desde la pizarra. "Hoy lo resuelve. El planteamiento fue perfecto, le tapó las bandas a Católica, en mediocampo plasmó de gente joven, fue lo mejor de la U hoy“, cerró.