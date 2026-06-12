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    Política

    Gobierno descarta mesa técnica con la oposición para abordar la megarreforma

    El ministro de la Segpres, José García Ruminot, sostuvo que los acuerdos deben construirse en la Comisión de Hacienda del Senado, donde se tramita la iniciativa. Además, defendió la ley Nain-Retamal y anunció indicaciones al proyecto de sala cuna.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Dedvi Missene

    El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, descartó este jueves la posibilidad de conformar una mesa técnica con la oposición para discutir la megarreforma impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    Durante su participación en un panel organizado por Icare sobre reconstrucción, el secretario de Estado sostuvo que el espacio para alcanzar acuerdos es la tramitación legislativa que actualmente se desarrolla en el Senado.

    “En este momento se está debatiendo y analizando el proyecto en la Comisión de Hacienda del Senado, y esa es la instancia en que tienen que producirse los acuerdos, primero en general y luego en particular”, afirmó.

    En esa línea, señaló que el Ejecutivo confía en que el diálogo encabezado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, “sea fructífero y nos permita tener un respaldo mucho más amplio para esta iniciativa tan importante para el futuro del país”.

    García Ruminot defendió la propuesta del gobierno, asegurando que su aprobación es necesaria para conseguir mayor crecimiento, inversión, empleos y generar recursos fiscales que permitan equilibrar las cuentas y terminar con los déficit fiscales.

    “Nos permitirá recaudar los US$400 millones que necesitamos de manera urgente para reconstruir las cuatro mil viviendas que fueron destruidas en los incendios forestales”, destacó.

    Asimismo, adelantó que el Ejecutivo intensificará las gestiones políticas para respaldar la iniciativa. Según señaló, además de Quiroz, participarán en esas conversaciones el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y él mismo.

    “Este es un proyecto vital para Chile. Sin mayor crecimiento de nuestra economía nos condenamos a vivir permanentemente estancados y no queremos eso para el país”, planteó.

    Críticas a propuesta del PC sobre ley Nain-Retamal

    El titular de la Segpres también se refirió a la iniciativa que presentó la bancada del Partido Comunista (PC) para modificar aspectos de la ley Nain-Retamal -aprobada durante la administración de Gabriel Boric-, particularmente la denominada “legítima defensa privilegiada” de Carabineros y la PDI.

    Puntualmente, los comunistas buscan que se elimine la “legitima defensa privilegiada” de los policías, para, según el grupo parlamentario, “proteger la manifestación social”.

    Lamento la iniciativa porque pensé que teníamos consenso luego de todas las situaciones que ha vivido nuestro país, luego de la muerte de muchos carabineros en manos de grupos del narcotráfico, violentistas o terroristas”, señaló.

    El ministro defendió la normativa, argumentando que entrega respaldo jurídico a los policías cuando actúan en el cumplimiento de sus funciones. “Espero que la Cámara de Diputados resuelva pronto este proyecto y sea rechazado”, agregó.

    Indicaciones a proyecto de sala cuna

    Por otra parte, García Ruminot confirmó que el gobierno ingresará el próximo lunes 15 de junio nuevas indicaciones al proyecto que garantiza el acceso a sala cuna y que actualmente se encuentra en discusión en la Comisión de Educación del Senado.

    “Estamos comprometidos con presentar las indicaciones al proyecto que se discute en el Senado, que dicen relación de manera muy importante con el financiamiento del proyecto de sala cuna, un financiamiento que sea permanente y que sea suficiente”, afirmó.

    Más sobre:GobiernoSegpresJosé García RuminotNacionalMegarreformaSala cunaLey Nain-Retamal

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