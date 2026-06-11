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    Política

    Ejecutivo critica proyecto del PC contra la ley Nain-Retamal y reafirma respaldo a reforzar iniciativas a favor de Carabineros

    Por otro lado, sí mostró apertura a discutir propuestas que vayan en la línea de reforzar el accionar de la institución policial. "Van a ser estudiadas por el ministro Arrau, consideradas por el Gobierno y eventualmente incorporadas a la agenda del Ejecutivo", enfatizó el subsecretario Máximo Pavez.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Imagen referencial de Carabineros Diego Martin/Aton Chile

    En medio de las discusión generada por la iniciativa del Partido Comunista para derogar diversos artículos de la ley Nain-Retamal, el subsecretario del Interior Máximo Pavez criticó este jueves la propuesta y reafirmó el compromiso del Ejecutivo con la institución policial.

    La iniciativa por parte de las diputadas comunistas Lorena Pizarro y Nathalie Castillo, plantea que “el empleado público que, abusando de su cargo o sus funciones, aplicare, ordenare o consintiere en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen a constituir tortura, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo y la accesoria correspondiente”, según se lee en su articulado.

    “Como Gobierno lamentamos que, en un contexto en que la ciudadanía demanda esfuerzos concretos y específicos en seguridad, hayan fuerzas políticas en la izquierda, fundamentalmente en el Partido Comunista, que tengan como propósito debilitar el accionar de Carabineros”, señaló al respecto el subsecretario.

    En ese sentido, enfatizó que “el gobierno no va a apoyar un proyecto de ley que debilite a nuestras policías”.

    Por otro lado, sí dio un espaldarazo a la propuesta por parte de la bancada de Renovación Nacional, que busca reforzar la ley Nain-Retamal. Entre otras cosas, proponen legítima defensa privilegiada para funcionarios de franco y aumentar sancionar frente a ataques graves contra policías.

    “Todas las iniciativas del Parlamento que permitan fortalecer la acción de Carabineros de Chile y que ayuden a mejorar la actuación y percepción en materia de seguridad van a ser estudiadas por el ministro Arrau, consideradas por el Gobierno y eventualmente incorporadas a la agenda del Ejecutivo”, afirmó Pavez.

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    Más sobre:Nain-RetamalMáximo PavezPartido ComunistaRenovación Nacional

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