SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    RN propone Agenda Nain-Retamal 2.0 para fortalecer protección a policías ante propuesta del PC de derogar artículos de la ley

    Desde la bancada señalaron que “en lugar de retroceder, creemos que Chile debe avanzar".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Foto referencial: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La Bancada de Diputados de Renovación Nacional (RN) elaboró una serie de medidas que buscan fortalecer la protección a las policías, que denominaron Agenda Nain-Retamal 2.0, luego que parlamentarios del Partido Comunista ingresaran una moción parlamentaria que deroga aspectos centrales de la ley con el mismo nombre.

    Desde la bancada señalaron que “en lugar de retroceder, creemos que Chile debe avanzar. Por eso, frente a quienes buscan derogar la Ley Nain-Retamal, proponemos fortalecerla y perfeccionarla a partir de la experiencia recogida durante su aplicación”.

    Además de rechazar “categóricamente” la propuesta de parlamentarios del PC, desde RN indicaron que derogar la ley sería “una señal equivocada para las policías y para millones de chilenos que exigen más seguridad”.

    “Cuando el crimen organizado, la violencia y los delitos violentos siguen creciendo, la respuesta no puede ser debilitar a quienes enfrentan diariamente esas amenazas”, añadieron.

    Por ello, decidieron presentar cinco medidas para fortalecer la protección de las policías, presentando lo que ellos denominaron como la Agenda Naín-Retamal 2.0 que contempla una serie de iniciativas destinadas a reforzar el respaldo del Estado a las policías y mejorar las herramientas para enfrentar el crimen.

    • Tolerancia cero frente a agresiones contra funcionarios policiales: la propuesta aumenta las sanciones para quienes agredan, amenacen o atenten contra funcionarios policiales, reafirmando que los ataques contra las policías constituyen también un ataque contra el Estado de Derecho.
    • Legítima defensa privilegiada para funcionarios de franco: la iniciativa extiende la legítima defensa privilegiada a funcionarios que, estando de franco, intervengan para proteger a víctimas o enfrentar delitos flagrantes, garantizando que cuenten con respaldo legal cuando actúan en defensa de terceros.
    • Reconocimiento efectivo a quienes entregan la vida por Chile: la agenda fortalece los mecanismos de ascenso extraordinario y reconocimiento institucional para funcionarios fallecidos o gravemente afectados en actos de servicio, junto con mejorar el apoyo a sus familias.
    • Más herramientas preventivas para las policías: se incorporan facultades reforzadas para efectuar controles preventivos en sectores de alta incidencia delictual, permitiendo anticiparse a la acción de bandas criminales y prevenir delitos antes de que ocurran.
    • Sanciones más severas para ataques graves contra policías: la propuesta endurece las consecuencias penales para quienes cometan homicidios o lesiones gravísimas contra funcionarios policiales, incluyendo adecuaciones en la responsabilidad penal adolescente para delitos de extrema gravedad.

    “Las policías necesitan más respaldo, no menos. Mientras algunos plantean debilitar una ley que ha sido valorada por quienes enfrentan la delincuencia, nosotros proponemos fortalecerla y actualizarla para responder de mejor manera a los desafíos actuales en materia de seguridad”, concluyeron.

    Más sobre:Nain-RetamalRNPCBancadas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “La mañana más fría de junio”: temperaturas mínimas marcan bajo los 0°C en zona central del país

    AFP lanzan la última licitación del SIS de la que estarán a cargo y buscan volver a prima de riesgo con aseguradoras

    Kaiser enfatiza que los senadores que voten la AC de Grau deben decidir si responsabilizar del desorden financiero al exministro o a Quiroz

    “No modifica las decisiones que se han tomado”: canciller Pérez Mackenna por investigación a Zaliasnik en caso Hermosilla

    Exportaciones a India se duplican en primeros cinco meses del año y gobierno busca acelerar acuerdo comercial

    Mercados resisten tensiones por nuevas amenazas de Trump contra Irán, pero el petróleo no

    Lo más leído

    1.
    Ausencias de Órdenes y Walker inclinaron la balanza: por qué no asistieron a votación clave del levantamiento del secreto bancario

    Ausencias de Órdenes y Walker inclinaron la balanza: por qué no asistieron a votación clave del levantamiento del secreto bancario

    2.
    Camino a la ONU: Bachelet concreta cita con primer ministro de Grecia y suma acercamiento a otro país del Consejo de Seguridad

    Camino a la ONU: Bachelet concreta cita con primer ministro de Grecia y suma acercamiento a otro país del Consejo de Seguridad

    3.
    Pasa al Senado: Cámara aprueba proyecto que deroga el feriado en días de elecciones y plebiscitos

    Pasa al Senado: Cámara aprueba proyecto que deroga el feriado en días de elecciones y plebiscitos

    4.
    “La derecha ha dicho con su voto que defiende a los delincuentes”: Oposición fustiga rechazo en el Senado del levantamiento del secreto bancario

    “La derecha ha dicho con su voto que defiende a los delincuentes”: Oposición fustiga rechazo en el Senado del levantamiento del secreto bancario

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿A qué hora es y cuáles son los artistas invitados?

    Inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿A qué hora es y cuáles son los artistas invitados?

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Rating del miércoles 10 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 10 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora empieza el Mundial 2026 y dónde verlo en vivo en TV y streaming

    A qué hora empieza el Mundial 2026 y dónde verlo en vivo en TV y streaming

    “La mañana más fría de junio”: temperaturas mínimas marcan bajo los 0°C en zona central del país
    Chile

    “La mañana más fría de junio”: temperaturas mínimas marcan bajo los 0°C en zona central del país

    Kaiser enfatiza que los senadores que voten la AC de Grau deben decidir si responsabilizar del desorden financiero al exministro o a Quiroz

    “No modifica las decisiones que se han tomado”: canciller Pérez Mackenna por investigación a Zaliasnik en caso Hermosilla

    AFP lanzan la última licitación del SIS de la que estarán a cargo y buscan volver a prima de riesgo con aseguradoras
    Negocios

    AFP lanzan la última licitación del SIS de la que estarán a cargo y buscan volver a prima de riesgo con aseguradoras

    Exportaciones a India se duplican en primeros cinco meses del año y gobierno busca acelerar acuerdo comercial

    Mercados resisten tensiones por nuevas amenazas de Trump contra Irán, pero el petróleo no

    Por qué ver el Mundial tiene beneficios para la salud, según la ciencia
    Tendencias

    Por qué ver el Mundial tiene beneficios para la salud, según la ciencia

    NOAA confirma que el fenómeno El Niño “ya está presente”

    El examen de sangre que predice el cáncer de pulmón con más de cinco años de antelación al diagnóstico

    En vivo: sigue la inauguración del Mundial 2026 en el estadio Azteca
    El Deportivo

    En vivo: sigue la inauguración del Mundial 2026 en el estadio Azteca

    Euforia en plena concentración: la locura de la selección de Estados Unidos por las Finales de la NBA

    La UEFA se desmarca de Estados Unidos y la FIFA: premia con importante final al árbitro somalí deportado del Mundial

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos
    Tecnología

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Nano Parra: “Falta que se haga un reconocimiento al folclore, pero no un pedazo de cartón con un diploma”
    Cultura y entretención

    Nano Parra: “Falta que se haga un reconocimiento al folclore, pero no un pedazo de cartón con un diploma”

    Un’estate italiana: secretos y adicciones detrás de la mejor canción de la historia de los mundiales

    Mick Jagger y el frontman que lo maravilló: “En cuanto lo vi, pensé que era fantástico”

    Irán rechaza que los últimos ataques de Estados Unidos sean en “legítima defensa”
    Mundo

    Irán rechaza que los últimos ataques de Estados Unidos sean en “legítima defensa”

    Evacúan y cierran pisos del Pentágono tras un “incidente con materiales peligrosos”

    Informe anual de la ACNUR: siete de cada 10 refugiados viven en “desplazamiento prolongado”

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor