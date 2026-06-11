RN propone Agenda Nain-Retamal 2.0 para fortalecer protección a policías ante propuesta del PC de derogar artículos de la ley

La Bancada de Diputados de Renovación Nacional (RN) elaboró una serie de medidas que buscan fortalecer la protección a las policías, que denominaron Agenda Nain-Retamal 2.0, luego que parlamentarios del Partido Comunista ingresaran una moción parlamentaria que deroga aspectos centrales de la ley con el mismo nombre.

Desde la bancada señalaron que “en lugar de retroceder, creemos que Chile debe avanzar. Por eso, frente a quienes buscan derogar la Ley Nain-Retamal, proponemos fortalecerla y perfeccionarla a partir de la experiencia recogida durante su aplicación”.

Además de rechazar “categóricamente” la propuesta de parlamentarios del PC, desde RN indicaron que derogar la ley sería “una señal equivocada para las policías y para millones de chilenos que exigen más seguridad”.

“Cuando el crimen organizado, la violencia y los delitos violentos siguen creciendo, la respuesta no puede ser debilitar a quienes enfrentan diariamente esas amenazas”, añadieron.

Por ello, decidieron presentar cinco medidas para fortalecer la protección de las policías, presentando lo que ellos denominaron como la Agenda Naín-Retamal 2.0 que contempla una serie de iniciativas destinadas a reforzar el respaldo del Estado a las policías y mejorar las herramientas para enfrentar el crimen.

Tolerancia cero frente a agresiones contra funcionarios policiales: la propuesta aumenta las sanciones para quienes agredan, amenacen o atenten contra funcionarios policiales, reafirmando que los ataques contra las policías constituyen también un ataque contra el Estado de Derecho.

Legítima defensa privilegiada para funcionarios de franco: la iniciativa extiende la legítima defensa privilegiada a funcionarios que, estando de franco, intervengan para proteger a víctimas o enfrentar delitos flagrantes, garantizando que cuenten con respaldo legal cuando actúan en defensa de terceros.

Reconocimiento efectivo a quienes entregan la vida por Chile: la agenda fortalece los mecanismos de ascenso extraordinario y reconocimiento institucional para funcionarios fallecidos o gravemente afectados en actos de servicio, junto con mejorar el apoyo a sus familias.

Más herramientas preventivas para las policías: se incorporan facultades reforzadas para efectuar controles preventivos en sectores de alta incidencia delictual, permitiendo anticiparse a la acción de bandas criminales y prevenir delitos antes de que ocurran.

Sanciones más severas para ataques graves contra policías: la propuesta endurece las consecuencias penales para quienes cometan homicidios o lesiones gravísimas contra funcionarios policiales, incluyendo adecuaciones en la responsabilidad penal adolescente para delitos de extrema gravedad.

“Las policías necesitan más respaldo, no menos. Mientras algunos plantean debilitar una ley que ha sido valorada por quienes enfrentan la delincuencia, nosotros proponemos fortalecerla y actualizarla para responder de mejor manera a los desafíos actuales en materia de seguridad”, concluyeron.