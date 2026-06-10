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    Política

    Kast critica proyecto del PC que busca derogar artículos de Ley Nain-Retamal: “Nos opondremos”

    "Nuestro gobierno ha respaldado y seguirá respaldando, con toda la fuerza posible, el trabajo y compromiso de Carabineros de Chile en la protección de todos los chilenos”, zanjó el Mandatario.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    MARIO TELLEZ

    A través de su cuenta de red social X, el Presidente José Antonio Kast salió a responderle al Partido Comunista por el proyecto de ley que presentaron, el cual busca derogar diversos artículos de la Ley Nain-Retamal.

    En concreto, la iniciativa presentada este martes por las diputadas Lorena Pizarro y Nathalie Castillo, plantea que “el empleado público que, abusando de su cargo o sus funciones, aplicare, ordenare o consintiere en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen a constituir tortura, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo y la accesoria correspondiente”, según se lee en su articulado.

    “Igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impidiere o no hiciere cesar la aplicación de los apremios o de los otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición para hacerlo”, se agrega.

    Ante esta iniciativa legislativa, el Presidente publicó: "Nuestro gobierno ha respaldado y seguirá respaldando, con toda la fuerza posible, el trabajo y compromiso de Carabineros de Chile en la protección de todos los chilenos”.

    Hecho ese punto, advirtió: “Nos opondremos a todos los proyectos que buscan quitarle las garantías y herramientas que necesitan para combatir la delincuencia y el crimen organizado”.

    PC contesta a Kast

    Tras el posteo del Presidente, las diputadas salieron a responderle rápidamente. “Este proyecto de ley no contraviene ni defiende el crimen organizado y la persecución del mismo. Más bien, quien sí lo hace son aquellos que son del sector que representa al Presidente, que vota en contra del levantamiento del secreto bancario", señaló Pizarro a La Tercera.

    A ello, añadió: “Este proyecto de ley no sanciona ni quita derechos a Carabineros y a las policías. Lo que hace es poner en justa medida, de acuerdo al derecho internacional de protección a los derechos humanos, que las personas puedan ejercer el libre derecho a manifestarse”.

    En la misma línea, Castillo aseguró: “El proyecto de ley que ingresamos precisamente resguarda la manifestación social, aumenta algunas penas agentes del Estado, pero en ningún caso le quita garantías a Carabineros de Chile para combatir el crimen organizado”.

    Más sobre:José Antonio KastPCLey Nain-Retamal

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