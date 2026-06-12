Everton presentan una camiseta de edición limitada por el aniversario 117 del club

En el marco de la celebración de los 117 años de Everton de Viña del Mar, el club y Skechers presentan una edición especial y limitada de la nueva piel Oro & Cielo, una pieza conmemorativa creada para celebrar un nuevo aniversario de la institución y homenajear la pasión que ha acompañado a generaciones de evertonianos.

La camiseta destaca por su diseño exclusivo e incorpora detalles únicos para esta edición aniversario, entre ellos un logo conmemorativo de los 117 años del club y una numeración individual que transforma cada unidad en una verdadera pieza de colección.

En total, serán únicamente 117 camisetas las que formarán parte de esta edición especial destinada a la venta al público y así darle exclusividad, coleccionismo y el orgullo de pertenecer a la familia Oro & Cielo.

Asimismo, su lanzamiento coincide con la conmemoración del Día del Padre, convirtiéndose en una alternativa para homenajear a quienes enseñaron a creer, alentar y acompañar al Oro & Cielo en cada etapa de su historia.

Durante el segundo semestre, Skechers y Everton de Viña del Mar tienen contemplado el lanzamiento de nuevas colecciones para todos los hinchas.

El jugador de Everton de Viña del Mar, Benjamín Berríos, comentó que: “Es un orgullo poder presentar esta edición especial en un año tan importante para el club. Son 117 camisetas para celebrar 117 años de historia, lo que la convierte en un recuerdo muy especial para toda la familia Oro & Cielo. Estoy seguro de que los hinchas van a valorar que sea una edición tan exclusiva y que muchos la guardarán como parte de este aniversario tan significativo para Everton.”

La edición especial de aniversario estará disponible exclusivamente en Tienda Everton y Tienda Skechers Mall Marina, hasta agotar stock.