Escándalo en el golf mundial: expulsan a Phil Mickelson de un club tras presunto contacto inapropiado con una mujer

En un grave escándalo está involucrado el legendario golfista Phil Mickelson, quien fue expulsado de un club de golf en San Diego luego de que una trabajadora lo denunciara por contacto físico no deseado, de acuerdo a lo informado por Golf Digest este jueves.

Según diversas fuentes del citado medio, el deportista ya no es bienvenido en The Farms Golf Club, ubicado en Rancho Santa Fe, California. Ahí el seis veces ganador de majors ha jugado y ha practicado durante buena parte de sus 55 años.

De acuerdo a las informaciones, esta situación ocurrió durante el inicio de la primavera estadounidense. Es decir, hace un par de meses. Mickelson, en todo caso, ha jugado apenas una vez esta temporada en el LIV Golf debido a un grave problema de salud familiar, que no es de conocimiento público.

“Cualquier malentendido ha quedado aclarado. Phil continúa atendiendo un asunto de salud familiar y no está seguro de cuándo podrá regresar al golf profesional”, dijo un vocero de Mickelson a Golf Digest.

El mencionado portal informó que el golfista “se acercó a la mujer en la casa club e hizo contacto físico no consensuado e inapropiado con ella. La mujer rechazó sus insinuaciones y lo reportó a sus supervisores”.

Luego de revisar e investigar los hecho, las autoridades del club lo confrontaron y lo obligaron a abandonar las instalaciones.

“Tras el reporte de un miembro del personal sobre una conducta indebida de un socio, el club brindó apoyo inmediato y continuo al miembro del personal, realizó una investigación independiente exhaustiva del incidente y tomó medidas decisivas. Esta persona ya no es miembro de The Farms Golf Club”, dijo The Farms en un comunicado a Golf Digest.

“Para proteger la seguridad y la privacidad de nuestro personal y de nuestros socios, no podemos hacer más comentarios sobre el asunto”, añadieron.

The Farms es un club VIP, donde muchos jugadores destacados son socios. Por ejemplo, Annika Sorenstam y Xander Schauffele, ambos con residencia principal en Florida.

Otras polémicas

El hecho afecta duramente la reputación de Mickelson, quien es casado y tiene tres hijos. Entre los fanáticos es bastante queridos por la amabilidad con la que atiende a sus seguidores, a quienes dedica largo tiempo para firmarles autógrafos o concederles fotos.

De todos modos, esta no es la única polémica del estadounidense, pues en 2016 estuvo involucrado en un esquema de uso de información privilegiada, pero tras un acuerdo en el que pagó un millón de dólares, no fue acusado penalmente. Por este caso, el apostado Billy Walters fue condenado a cinco años de cárcel.

Walters escribió una autobiografía en 2023 en la que afirma que Mickelson ha apostado más de 1.000 millones de dólares en los últimos 30 años, incluido un día de 2011 en el que, según se dijo, Mickelson realizó 43 apuestas en las Grandes Ligas de Béisbol que resultaron en pérdidas de 143.500 dólares.

Mickelson ha sido uno de los principales promotores del LIV y se convirtió en el más veterano en ganar un major, cuando consiguió el PGA Championship de 2021.