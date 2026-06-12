SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Escándalo en el golf mundial: expulsan a Phil Mickelson de un club tras presunto contacto inapropiado con una mujer

    El legendario deportista fue acusado de propasarse con una trabajadora, lo que obligó al centro deportivo a quitarle la membresía.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Phil Mickelson está involucrado en un grave escándalo.

    En un grave escándalo está involucrado el legendario golfista Phil Mickelson, quien fue expulsado de un club de golf en San Diego luego de que una trabajadora lo denunciara por contacto físico no deseado, de acuerdo a lo informado por Golf Digest este jueves.

    Según diversas fuentes del citado medio, el deportista ya no es bienvenido en The Farms Golf Club, ubicado en Rancho Santa Fe, California. Ahí el seis veces ganador de majors ha jugado y ha practicado durante buena parte de sus 55 años.

    De acuerdo a las informaciones, esta situación ocurrió durante el inicio de la primavera estadounidense. Es decir, hace un par de meses. Mickelson, en todo caso, ha jugado apenas una vez esta temporada en el LIV Golf debido a un grave problema de salud familiar, que no es de conocimiento público.

    “Cualquier malentendido ha quedado aclarado. Phil continúa atendiendo un asunto de salud familiar y no está seguro de cuándo podrá regresar al golf profesional”, dijo un vocero de Mickelson a Golf Digest.

    El mencionado portal informó que el golfista “se acercó a la mujer en la casa club e hizo contacto físico no consensuado e inapropiado con ella. La mujer rechazó sus insinuaciones y lo reportó a sus supervisores”.

    Luego de revisar e investigar los hecho, las autoridades del club lo confrontaron y lo obligaron a abandonar las instalaciones.

    “Tras el reporte de un miembro del personal sobre una conducta indebida de un socio, el club brindó apoyo inmediato y continuo al miembro del personal, realizó una investigación independiente exhaustiva del incidente y tomó medidas decisivas. Esta persona ya no es miembro de The Farms Golf Club”, dijo The Farms en un comunicado a Golf Digest.

    “Para proteger la seguridad y la privacidad de nuestro personal y de nuestros socios, no podemos hacer más comentarios sobre el asunto”, añadieron.

    The Farms es un club VIP, donde muchos jugadores destacados son socios. Por ejemplo, Annika Sorenstam y Xander Schauffele, ambos con residencia principal en Florida.

    Otras polémicas

    El hecho afecta duramente la reputación de Mickelson, quien es casado y tiene tres hijos. Entre los fanáticos es bastante queridos por la amabilidad con la que atiende a sus seguidores, a quienes dedica largo tiempo para firmarles autógrafos o concederles fotos.

    De todos modos, esta no es la única polémica del estadounidense, pues en 2016 estuvo involucrado en un esquema de uso de información privilegiada, pero tras un acuerdo en el que pagó un millón de dólares, no fue acusado penalmente. Por este caso, el apostado Billy Walters fue condenado a cinco años de cárcel.

    Walters escribió una autobiografía en 2023 en la que afirma que Mickelson ha apostado más de 1.000 millones de dólares en los últimos 30 años, incluido un día de 2011 en el que, según se dijo, Mickelson realizó 43 apuestas en las Grandes Ligas de Béisbol que resultaron en pérdidas de 143.500 dólares.

    Mickelson ha sido uno de los principales promotores del LIV y se convirtió en el más veterano en ganar un major, cuando consiguió el PGA Championship de 2021.

    Más sobre:GolfLIV GolfThe FarmsPhil MickelsonPGA Championship

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Justicia rechaza demanda de exembajadora de Chile en Reino Unido tras polémica salida: pedía $190 millones y disculpas públicas de Cancillería

    Cadem: 83% está de acuerdo con el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial previa

    Las propuestas de las forestales para la ley de fomento que trabaja el gobierno para al sector

    Megarreforma: oposición convoca a segunda reunión de expertos y aun no define si va al Tribunal Constitucional

    Hacienda y alcaldes terminan sin acuerdo reunión sobre reducción de contribuciones

    La llamada anónima que activó a la Fiscalía y PDI para detener a banda que planeaba asesinar a un empresario en San Clemente

    Lo más leído

    1.
    Un trofeo gigante, sin la Presidenta de México a modo de protesta y Shakira animando: así fue la inauguración del Mundial

    Un trofeo gigante, sin la Presidenta de México a modo de protesta y Shakira animando: así fue la inauguración del Mundial

    2.
    Día, hora y quién transmite: los 10 partidos imperdibles de la fase de grupos del Mundial 2026

    Día, hora y quién transmite: los 10 partidos imperdibles de la fase de grupos del Mundial 2026

    3.
    Caos en la inauguración del Mundial: manifestantes y policías se enfrentan en las afueras del Estadio Azteca

    Caos en la inauguración del Mundial: manifestantes y policías se enfrentan en las afueras del Estadio Azteca

    4.
    La Roja Sub 20 cierra un día redondo para el fútbol chileno con una sólida victoria ante Brasil

    La Roja Sub 20 cierra un día redondo para el fútbol chileno con una sólida victoria ante Brasil

    5.
    Aumenta la presión sobre Roberto Tobar: Colo Colo y la U pierden la paciencia con los arbitrajes y las “faltas de respeto”

    Aumenta la presión sobre Roberto Tobar: Colo Colo y la U pierden la paciencia con los arbitrajes y las “faltas de respeto”

    6.
    México anotó el primer triunfo: revisa los resultados y las tablas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

    México anotó el primer triunfo: revisa los resultados y las tablas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Dónde ver todos los partidos de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026

    Dónde ver todos los partidos de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Justicia rechaza demanda de exembajadora de Chile en Reino Unido tras polémica salida: pedía $190 millones y disculpas públicas de Cancillería
    Chile

    Justicia rechaza demanda de exembajadora de Chile en Reino Unido tras polémica salida: pedía $190 millones y disculpas públicas de Cancillería

    Cadem: 83% está de acuerdo con el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial previa

    Megarreforma: oposición convoca a segunda reunión de expertos y aun no define si va al Tribunal Constitucional

    Las propuestas de las forestales para la ley de fomento que trabaja el gobierno para al sector
    Negocios

    Las propuestas de las forestales para la ley de fomento que trabaja el gobierno para al sector

    El Ipsa sube acotadamente en primeros tres meses del gobierno de Kast, influido por el contexto internacional

    Reforma previsional: cotización para el préstamo reembolsable al Estado con cargo al empleador parte en agosto

    3 recomendaciones sencillas para mejorar tu memoria, según el atleta mental chileno que rompió un doble récord mundial
    Tendencias

    3 recomendaciones sencillas para mejorar tu memoria, según el atleta mental chileno que rompió un doble récord mundial

    Con oro de 14 quilates y cristales Swarovski: cómo es la pieza de personalización que Crocs diseñó para el Mundial 2026

    Por qué ver el Mundial tiene beneficios para la salud, según la ciencia

    México anotó el primer triunfo: revisa los resultados y las tablas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026
    El Deportivo

    México anotó el primer triunfo: revisa los resultados y las tablas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

    Escándalo en el golf mundial: expulsan a Phil Mickelson de un club tras presunto contacto inapropiado con una mujer

    Llega la fiebre del Mundial a Chile: dónde estará el Fan Zone para seguir los partidos de Norteamérica 2026

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos
    Tecnología

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Fabrizio Copano: “Ahora me preocupo más de los chistes que de la interacción con el público”
    Cultura y entretención

    Fabrizio Copano: “Ahora me preocupo más de los chistes que de la interacción con el público”

    “Tenía que escribirle, como si siguiera comunicándome con ella”: el íntimo libro de la hija de Teresita Reyes sobre la actriz

    Letras mundialistas: 10 libros imperdibles para entender el alma del fútbol

    Conflicto en Ucrania supera en duración a la Primera Guerra Mundial y surgen paralelos entre ambos contiendas
    Mundo

    Conflicto en Ucrania supera en duración a la Primera Guerra Mundial y surgen paralelos entre ambos contiendas

    Netanyahu agradece a Trump su “compromiso” contra el programa nuclear de Irán tras el anuncio de inminente acuerdo

    Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán afirma que aún no hay ningún acuerdo con EE.UU.

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano
    Paula

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas