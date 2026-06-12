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    Corea del Sur le remonta con justicia a República Checa y debuta con el pie derecho en el Mundial

    Se completó la primera jornada del grupo A con el triunfo de los Tigres de Asia por 2-1 sobre el deslavado elenco europeo, que volvió a jugar en una Copa del Mundo después de 20 años. Tanto Heung-min Son como Kang-in Lee llevaron a los surcoreanos.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Corea del Sur le remonta a República Checa y debuta con el pie derecho en el Mundial.

    Guadalajara acogió el segundo partido del Mundial 2026, para completar la primera jornada del grupo A. En Jalisco, Corea del Sur remontó con justicia para debutar con el pie derecho. Se impuso por 2-1 a una sorprendentemente discreta selección de República Checa.

    Luego del triunfo de México sobre la discreta Sudáfrica, faltaba por observar a los otros integrantes de la zona, sobre todo pensando en cómo se puede ir perfilando la clasificación luego de la pobre performance de los Bafana Bafana. Surcoreanos y checos protagonizaron un duelo inédito en Copas del Mundo. Si los asiáticos abrieron su undécima participación en la cita planetaria, los europeos volvieron tras una larga ausencia de 20 años (Alemania 2006).

    El duelo comenzó con ambos teniendo dibujos espejo: tres defensas, cuatro mediocampistas, dos conectores ofensivos y un ariete siendo el valor el más adelantado (Heung-min Son por un lado; Patrik Schick en el otro). El inicio fue mejor para Corea, teniendo buen manejo de balón, ante un rival que no apretaba arriba. Cuando esbozaba una mejoría el cuadro checo, llegó la pausa de hidratación del primer tiempo.

    Los 45′ iniciales entregaron nulas emociones en las áreas. Nadie lograba romper la paridad que cruzaba el encuentro. En el marco de un partido de poco brillo, fueron los surcoreanos los que intentaban algo más, liderados por Son. Es la cuarta Copa del Mundo para el emblema de los asiáticos, hoy jugando en la MLS tras brillar en la Premier League. En un par de minutos, tuvo dos intentos ofensivos: con un remate que se fue elevado y, al instante, mediante una acción personal que acabó con un zurdazo desviado.

    Si fuera por puntos, como en el boxeo, Corea merecía mejor suerte. Para el complemento, la tónica se mantenía. De hecho, en los 55’, Son se perdió un mano a mano ante el portero Kovar. República Checa, dirigida por Miroslav Koubek, el segundo DT más veterano del Mundial (con 74 años), no encontraba maneras para atacar y avanzar en la cancha con riesgo concreto. El sostén de los checos era su portero, quien juega en el PSV Eindhoven.

    Pero como el fútbol es un deporte que suele sorprender, fueron los europeos los que abrieron la cuenta. En los 59′, un testazo de Ladislav Krejci, tras un lateral-centro al área, se cuela en la portería de Kim Seunggyu. Cuando Corea del Sur era más en el partido, Chequia pegó gracias a una acción de pelota detenida (técnicamente). No era lo más justo respecto al trámite del cotejo.

    Kang-in Lee es uno de los nombres propios de Corea del Sur.

    Además de Heung-min Son, el otro talento surcoreano es Kang-in Lee, que mostró pinceladas de su juego. Donde logró desequilibrar el futbolista del PSG fue en los 67′, habilitando a Hwang In-beom, quien empató con un golazo. Tras el pase enganchó, dejó pagando a Kovar y picó el balón. Definición premium para el 6 surcoreano. La derrota parcial era mucho castigo para el equipo que intentó más.

    La única forma de República Checa para acercarse al área fue mediante el balón parado, para intentar ganar un cabezazo. Así llegó el gol gracias a Soucek, conectando un tiro libre, sin embargo fue anulado por fuera de juego. En apenas tres minutos, el partido pasó del 2-1 checo al 2-1 surcoreano.

    Hyeon-gyu Oh había reemplazado a Son y terminó siendo la llave de la victoria. En los 80′, el delantero anticipa a un rival en el área para conectar un centro bajo de In-beom y anota la segunda cifra para los Tigres de Asia. Las pocas ocasiones que tuvo Chequia fueron abortadas por el golero Kim Seunggyu.

    De esta manera, los pupilos de Myung Bo Hong suman tres puntos e igualan a México en el grupo A. Esto le entrega una gran relevancia al próximo partido, que será un choque directo entre ambos. Será el próximo 18 de junio, en Guadalajara. Chequia deberá mejorar mucho si pretende seguir en competencia.

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