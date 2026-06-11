Viene la fiesta del Mundial: revisa el fixture completo de Estados Unidos, México y Canadá 2026
El certamen planetario parte este jueves en México. Se extenderá por más de un mes con 104 partidos.
Grupo A
México vs. Sudáfrica - 11 de junio - 15 horas
Corea del Sur vs. República Checa - 11 de junio - 22 horas
República Checa vs. Sudáfrica - 18 de junio - 12 horas
México vs. Corea del Sur - 18 de junio - 21 horas
República Checa vs. México - 24 de junio - 21 horas
Sudáfrica vs. Corea del Sur - 24 de junio - 21 horas
Grupo B
Canadá vs. Bosnia y Herzegovina - 12 de junio - 15 horas
Qatar vs. Suiza - 13 de junio - 15 horas
Suiza vs. Bosnia y Herzegovina - 18 de junio - 15 horas
Canadá vs. Qatar - 18 de junio - 18 horas
Suiza vs. Canadá - 24 de junio - 15 horas
Bosnia y Herzegovina vs. Qatar - 24 de junio - 15 horas
Grupo C
Brasil vs. Marruecos - 13 de junio - 18 horas
Haití vs. Escocia - 13 de junio - 21 horas
Escocia vs. Marruecos - 19 de junio - 18 horas
Brasil vs. Haití - 19 de junio - 20:30 horas
Marruecos vs. Haití - 24 de junio - 18 horas
Escocia vs. Brasil - 24 de junio - 18 horas
Grupo D
Estados Unidos vs. Paraguay - 12 de junio - 21 horas
Australia vs. Turquía - 14 de junio - 00 horas
Estados Unidos vs. Australia - 19 de junio - 15 horas
Turquía vs. Paraguay - 19 de junio - 23 horas
Paraguay vs. Australia - 25 de junio - 22 horas
Turquía vs. Estados Unidos - 25 de junio - 22 horas
Grupo E
Alemania vs. Curazao - 14 de junio - 13 horas
Costa de Marfil vs. Ecuador - 14 de junio - 19 horas
Alemania vs. Costa de Marfil - 20 de junio - 16 horas
Ecuador vs. Curazao - 20 de junio - 20 horas
Ecuador vs. Alemania - 25 de junio - 16 horas
Curazao vs. Costa de Marfil - 25 de junio - 16 horas
Grupo F
Países Bajos vs. Japón - 14 de junio - 16 horas
Suecia vs. Túnez - 14 de junio - 22 horas
Países Bajos vs. Suecia - 20 de junio - 13 horas
Túnez vs. Japón - 21 de junio - 00 horas
Túnez vs. Países Bajos - 25 de junio - 19 horas
Japón vs. Suecia - 25 de junio - 19 horas
Grupo G
Bélgica vs. Egipto - 15 de junio - 15 horas
Irán vs. Nueva Zelanda - 15 de junio - 21 horas
Bélgica vs. Irán - 21 de junio - 15 horas
Nueva Zelanda vs. Egipto - 21 de junio - 21 horas
Nueva Zelanda vs. Bélgica - 26 de junio - 23 horas
Egipto vs. Irán - 26 de junio - 23 horas
Grupo H
España vs. Cabo Verde - 15 de junio - 12 horas
Arabia Saudita vs. Uruguay - 15 de junio - 18 horas
España vs. Arabia Saudita - 21 de junio - 12 horas
Uruguay vs. Cabo Verde - 21 de junio - 18 horas
Uruguay vs. España - 26 de junio - 20 horas
Cabo Verde vs. Arabia Saudita - 26 de junio - 20 horas
Grupo I
Francia vs. Senegal - 16 de junio - 15 horas
Irak vs. Noruega - 16 de junio - 18 horas
Francia vs. Irak - 22 de junio - 17 horas
Noruega vs. Senegal - 22 de junio - 20 horas
Noruega vs. Francia - 26 de junio - 15 horas
Senegal vs. Irak - 26 de junio - 15 horas
Grupo J
Argentina vs. Argelia - 16 de junio - 21 horas
Austria vs. Jordania - 17 de junio - 00 horas
Argentina vs. Austria - 22 de junio - 13 horas
Jordania vs. Argelia - 22 de junio - 23 horas
Argelia vs. Austria - 27 de junio - 22 horas
Jordania vs. Argentina - 27 de junio - 22 horas
Grupo K
Portugal vs. R.D Congo - 17 de junio - 13 horas
Uzbekistán vs. Colombia - 17 de junio - 22 horas
Portugal vs. Uzbekistán - 23 de junio - 13 horas
Colombia vs. R.D Congo - 23 de junio - 22 horas
Colombia vs. Portugal - 27 de junio - 19:30 horas
R.D Congo vs. Uzbekistán 27 de junio - 19:30 horas
Grupo L
Inglaterra vs. Croacia - 17 de junio - 16 horas
Ghana vs. Panamá - 17 de junio - 19 horas
Inglaterra vs. Ghana - 23 de junio - 16 horas
Panamá vs. Croacia - 23 de junio - 19 horas
Croacia vs. Ghana - 27 de junio - 17 horas
Panamá vs. Inglaterra - 27 de junio - 17 horas
Dieciseisavos de final:
2A vs. 2B - 28 de junio - 15 horas
1C vs. 2F - 29 de junio - 13 horas
1E vs. 3ABCDF - 29 de junio - 16:30 horas
1F vs. 2C - 29 de junio - 21 horas
2E vs. 2I - 30 de junio - 13 horas
I1 vs. 3CDFGH - 30 de junio - 17 horas
1A vs. 3CEFHI - 30 de junio - 21 horas
1L vs. 3EHIJK - 1 de julio - 12 horas
IG vs. 3AHIJ - 1 de julio - 16 horas
1D vs. 3BEFIJ - 1 de julio - 20 horas
1H vs. 2J - 2 de julio - 15 horas
2K vs. 2L - 2 de julio - 19 horas
1B vs. 3EFGIJ - 2 de julio - 23 horas
2D vs. 2G - 3 de julio - 14 horas
1J vs. 2H - 3 de julio - 18 horas
1K vs. 3DEIJL - 3 de julio - 21:30 horas
Octavos de final:
2A/2B vs. 1F/2C - 4 de julio - 13 horas
1E/3ABDCDF vs. 1I/3CDFGH - 4 de julio - 17 horas
1C/2F vs. 2E/2I - 5 de julio - 16 horas
1A/3CEFHI vs. 1L/3EHIJK - 5 de julio - 20 horas
2K/2L vs. 1H/2J - 6 de julio - 15 horas
1D/3BEFIJ vs. 1G/3AEHIJ - 6 de julio - 20 horas
1J/2H vs. 2D/2G - 7 de julio - 16 horas
1B/3EFGIJ vs. 1K/3DEIJL - 16 horas
Cuartos de final:
Ganador Llave 1 vs. Ganador Llave 2 - 9 de julio - 16 horas
Ganador Llave 5 vs. Ganador Llave 6 - 10 de julio - 15 horas
Ganador Llave 3 vs. Ganador Llave 4 - 11 de julio - 17 horas
Ganador Llave 7 vs. Ganador Llave 8 - 11 de julio - 21 horas
Semifinales:
Ganador Cuartos 1 vs. Ganador Cuartos 2 - 14 de julio - 15 horas
Ganador Cuartos 3 vs. Ganador Cuartos 4 - 15 de julio - 15 horas
Tercer Lugar:
Perdedor Semi 1 vs. Perdedor Semi 2 - 18 de julio - 17 horas
Final:
Ganador Semi 1 vs. Ganador Semi 2 - 19 de julio - 15 horas
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