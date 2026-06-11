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    El Deportivo

    Viene la fiesta del Mundial: revisa el fixture completo de Estados Unidos, México y Canadá 2026

    El certamen planetario parte este jueves en México. Se extenderá por más de un mes con 104 partidos.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Viene la fiesta del Mundial: revisa el fixture completo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Francisco Canedo

    Grupo A

    México vs. Sudáfrica - 11 de junio - 15 horas

    Corea del Sur vs. República Checa - 11 de junio - 22 horas

    República Checa vs. Sudáfrica - 18 de junio - 12 horas

    México vs. Corea del Sur - 18 de junio - 21 horas

    República Checa vs. México - 24 de junio - 21 horas

    Sudáfrica vs. Corea del Sur - 24 de junio - 21 horas

    Grupo B

    Canadá vs. Bosnia y Herzegovina - 12 de junio - 15 horas

    Qatar vs. Suiza - 13 de junio - 15 horas

    Suiza vs. Bosnia y Herzegovina - 18 de junio - 15 horas

    Canadá vs. Qatar - 18 de junio - 18 horas

    Suiza vs. Canadá - 24 de junio - 15 horas

    Bosnia y Herzegovina vs. Qatar - 24 de junio - 15 horas

    Grupo C

    Brasil vs. Marruecos - 13 de junio - 18 horas

    Haití vs. Escocia - 13 de junio - 21 horas

    Escocia vs. Marruecos - 19 de junio - 18 horas

    Brasil vs. Haití - 19 de junio - 20:30 horas

    Marruecos vs. Haití - 24 de junio - 18 horas

    Escocia vs. Brasil - 24 de junio - 18 horas

    Grupo D

    Estados Unidos vs. Paraguay - 12 de junio - 21 horas

    Australia vs. Turquía - 14 de junio - 00 horas

    Estados Unidos vs. Australia - 19 de junio - 15 horas

    Turquía vs. Paraguay - 19 de junio - 23 horas

    Paraguay vs. Australia - 25 de junio - 22 horas

    Turquía vs. Estados Unidos - 25 de junio - 22 horas

    Grupo E

    Alemania vs. Curazao - 14 de junio - 13 horas

    Costa de Marfil vs. Ecuador - 14 de junio - 19 horas

    Alemania vs. Costa de Marfil - 20 de junio - 16 horas

    Ecuador vs. Curazao - 20 de junio - 20 horas

    Ecuador vs. Alemania - 25 de junio - 16 horas

    Curazao vs. Costa de Marfil - 25 de junio - 16 horas

    Grupo F

    Países Bajos vs. Japón - 14 de junio - 16 horas

    Suecia vs. Túnez - 14 de junio - 22 horas

    Países Bajos vs. Suecia - 20 de junio - 13 horas

    Túnez vs. Japón - 21 de junio - 00 horas

    Túnez vs. Países Bajos - 25 de junio - 19 horas

    Japón vs. Suecia - 25 de junio - 19 horas

    Grupo G

    Bélgica vs. Egipto - 15 de junio - 15 horas

    Irán vs. Nueva Zelanda - 15 de junio - 21 horas

    Bélgica vs. Irán - 21 de junio - 15 horas

    Nueva Zelanda vs. Egipto - 21 de junio - 21 horas

    Nueva Zelanda vs. Bélgica - 26 de junio - 23 horas

    Egipto vs. Irán - 26 de junio - 23 horas

    Grupo H

    España vs. Cabo Verde - 15 de junio - 12 horas

    Arabia Saudita vs. Uruguay - 15 de junio - 18 horas

    España vs. Arabia Saudita - 21 de junio - 12 horas

    Uruguay vs. Cabo Verde - 21 de junio - 18 horas

    Uruguay vs. España - 26 de junio - 20 horas

    Cabo Verde vs. Arabia Saudita - 26 de junio - 20 horas

    Grupo I

    Francia vs. Senegal - 16 de junio - 15 horas

    Irak vs. Noruega - 16 de junio - 18 horas

    Francia vs. Irak - 22 de junio - 17 horas

    Noruega vs. Senegal - 22 de junio - 20 horas

    Noruega vs. Francia - 26 de junio - 15 horas

    Senegal vs. Irak - 26 de junio - 15 horas

    Grupo J

    Argentina vs. Argelia - 16 de junio - 21 horas

    Austria vs. Jordania - 17 de junio - 00 horas

    Argentina vs. Austria - 22 de junio - 13 horas

    Jordania vs. Argelia - 22 de junio - 23 horas

    Argelia vs. Austria - 27 de junio - 22 horas

    Jordania vs. Argentina - 27 de junio - 22 horas

    Grupo K

    Portugal vs. R.D Congo - 17 de junio - 13 horas

    Uzbekistán vs. Colombia - 17 de junio - 22 horas

    Portugal vs. Uzbekistán - 23 de junio - 13 horas

    Colombia vs. R.D Congo - 23 de junio - 22 horas

    Colombia vs. Portugal - 27 de junio - 19:30 horas

    R.D Congo vs. Uzbekistán 27 de junio - 19:30 horas

    Grupo L

    Inglaterra vs. Croacia - 17 de junio - 16 horas

    Ghana vs. Panamá - 17 de junio - 19 horas

    Inglaterra vs. Ghana - 23 de junio - 16 horas

    Panamá vs. Croacia - 23 de junio - 19 horas

    Croacia vs. Ghana - 27 de junio - 17 horas

    Panamá vs. Inglaterra - 27 de junio - 17 horas

    Dieciseisavos de final:

    2A vs. 2B - 28 de junio - 15 horas

    1C vs. 2F - 29 de junio - 13 horas

    1E vs. 3ABCDF - 29 de junio - 16:30 horas

    1F vs. 2C - 29 de junio - 21 horas

    2E vs. 2I - 30 de junio - 13 horas

    I1 vs. 3CDFGH - 30 de junio - 17 horas

    1A vs. 3CEFHI - 30 de junio - 21 horas

    1L vs. 3EHIJK - 1 de julio - 12 horas

    IG vs. 3AHIJ - 1 de julio - 16 horas

    1D vs. 3BEFIJ - 1 de julio - 20 horas

    1H vs. 2J - 2 de julio - 15 horas

    2K vs. 2L - 2 de julio - 19 horas

    1B vs. 3EFGIJ - 2 de julio - 23 horas

    2D vs. 2G - 3 de julio - 14 horas

    1J vs. 2H - 3 de julio - 18 horas

    1K vs. 3DEIJL - 3 de julio - 21:30 horas

    Octavos de final:

    2A/2B vs. 1F/2C - 4 de julio - 13 horas

    1E/3ABDCDF vs. 1I/3CDFGH - 4 de julio - 17 horas

    1C/2F vs. 2E/2I - 5 de julio - 16 horas

    1A/3CEFHI vs. 1L/3EHIJK - 5 de julio - 20 horas

    2K/2L vs. 1H/2J - 6 de julio - 15 horas

    1D/3BEFIJ vs. 1G/3AEHIJ - 6 de julio - 20 horas

    1J/2H vs. 2D/2G - 7 de julio - 16 horas

    1B/3EFGIJ vs. 1K/3DEIJL - 16 horas

    Cuartos de final:

    Ganador Llave 1 vs. Ganador Llave 2 - 9 de julio - 16 horas

    Ganador Llave 5 vs. Ganador Llave 6 - 10 de julio - 15 horas

    Ganador Llave 3 vs. Ganador Llave 4 - 11 de julio - 17 horas

    Ganador Llave 7 vs. Ganador Llave 8 - 11 de julio - 21 horas

    Semifinales:

    Ganador Cuartos 1 vs. Ganador Cuartos 2 - 14 de julio - 15 horas

    Ganador Cuartos 3 vs. Ganador Cuartos 4 - 15 de julio - 15 horas

    Tercer Lugar:

    Perdedor Semi 1 vs. Perdedor Semi 2 - 18 de julio - 17 horas

    Final:

    Ganador Semi 1 vs. Ganador Semi 2 - 19 de julio - 15 horas

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