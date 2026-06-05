No van solo por una segunda copa: el récord que buscan batir Lionel Messi y Kylian Mbappé en el Mundial 2026

Lionel Messi y Kilian Mbappé tendrán su propia batalla en este Mundial 2026. El astro argentino y el ídolo francés buscarán convertirse en el máximo artillero de las citas planetarias y destronar al hasta ahora imbatible Miroslav Klose.

El mítico centrodelantero alemán y campeón del orbe en Brasil 2014, anotó 16 goles en dichas competencias y el último de ellos fue en un encuentro que ningún fanático del fútbol puede olvidar: el triunfo por 7-1 de la escuadra europea frente a los pentacampeones en las semifinales de la ya mencionada cita.

Y para lograr ese récord, Klose tuvo que anotar en 4 mundiales: comenzó en el duelo de su selección con Arabia Saudita en el año 2002 (hizo 5 ese año), continuó con 5 más el 2006, cuatro celebró el 2010 y dos el 2014.

El récord que buscan batir Lionel Messi y Kylian Mbappé en el Mundial

Todo indica que éste será el último baile de Messi en los Mundiales. El campeón con Argentina en Qatar 2022 ya tiene 38 años y quiere despedirse a lo grande. Por supuesto, su principal meta es ser bicampeón con los transandinos, pero no está lejos de la marca de Klose: el jugador de Inter Miami suma 13 goles en las fiestas universales.

Su ruta goleadora comenzó a los 18 años, con un tanto ante Serbia en Alemania 2006, y luego hubo que esperar 8 años más para que volviera anotar y lo hizo ante Bosnia en Brasil 2014 (en dicha cita marcó 4 dianas).

En el fracaso de Argentina en Rusia 2018, con Jorge Sampaoli en la banca, Lionel celebró sólo una vez ante Arabia Saudí. Y en su consagración, en Catar 2022, alzó los brazos al cielo en 7 ocasiones.

En tanto, Kylian Mbappé lo sigue con 12 goles. Y el primero de ellos, lo hizo cuando fue campeón con Francia en Rusia 2018, ante Perú, y en esa misma cita le marcó dos a Argentina y uno en la final ante Croacia.

Luego en Qatar 2002, el joven francés se destapó y ganó el Botín de Oro al máximo goleador del evento con 8 dianas. Pero fue un premio de consuelo triste, ya que logró tres conquistas en la final, pero los albicelestes se quedaron con la Copa al estar mejor en la tanda de penales.

Hoy ambos jugadores, nuevamente tienen una cita con la historia. Buscarán alcanzar o superar a Miroslav Klose, aunque también pueden ocupar otro lugar destacado en este podio, pues la tabla está conformada con el alemán en primer lugar, Ronaldo de Brasil en el segundo con 15 golea y Gerd Müller de Alemania está tercero (14).