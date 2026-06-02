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    La cábala de Lionel Messi que ilusiona a Argentina en la previa del Mundial de Norteamérica 2026

    Un detalle de la habitación en la que se hospedará el diez argentino en la concentración en Estados Unidos despierta el optimismo en los hinchas de la Albiceleste.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    pc

    Los futbolistas y los hinchas ya comienzan a contar los días para el debut de sus selecciones en el Mundial de Norteamérica 2026. Entre ellos se encuentran los fanáticos de Argentina, cuyo debut está contemplado para el 16 de junio en Kansas City.

    De hecho, la Albiceleste ya se encuentra concentrando en la ciudad y han comenzado a aparecer algunas particularidades que se ha interpretado como cábalas para poder levantar la cuarta Copa.

    Esta tiene que ver con Lionel Messi. Tal como ocurrió en la campaña de Qatar 2022, la Pulga dormirá solo en su habitación.

    Esta situación surgió desde que Sergio Agüero dejó la selección, pues este era su compañero de pieza en las concentraciones. Una diferencia marcada con otro protagonistas de la nómina. Por ejemplo, Rodrigo de Paul se hospedará en compañía de Nicolás Otamendi.

    Y aunque en el papel Messi estará solo, los mismos jugadores han señalado que eso no es tan así, pues su cuarto suele transformarse en el punto de encuentro de los seleccionados para compartir algunos juegos, o tomar mates en los periodos de descanso de la concentración.

    El detalle que ilusiona

    Y dentro de todo, surgió un detalle que se llevó todas las miradas: El número de la habitación de Messi.

    En medio de la competencia de Qatar, el rosarino se quedó en la habitación 201. En ese momento, muchos señalaron que si se sumaban los números de la pieza “2+0+1”, el resultado daba tres, algo congruente con la obtención de la tercera estrella que acabarían sumando a su escudo semanas después.

    Ahora, en Kansas, la numeración de la habitación es la 202. Haciendo el mismo ejercicio, la combinación de 2+0+2, parece buscar la cuarta copa del Mundo para la selección albiceleste.

    Cabe mencionar además que la selección de Argentina entrenará en el Sporting KC Training Centre, del club Sporting Kansas City. El recinto, inaugurado en 2018, está entre los ríos Kansas y Missouri, en el área metropolitana de la ciudad, abarcando 21 hectáreas.

    Tiene cinco pisos, 118 habitaciones, tres campos de entrenamiento de dimensiones reglamentarias, y otros dos de césped sintético. A su vez, todos cuentan con iluminación LED y tiene un pabellón con salas y una plataforma para observar las prácticas desde la altura.

    Las instalaciones incluyen un gimnasio, una sala de hidroterapia para la recuperación de los futbolistas y un salón multiuso. También, según las imágenes que en su momento difundió la AFA, hay piscinas de recuperación con tecnología de punta, revestimiento de mármol, iluminación profesional y pantallas de televisión integradas.

    El camino de Argentina en la Copa del Mundo comenzará el 16 de junio en su debut contra Argelia. Luego, se trasladarán hasta Dallas para enfrentar a Austria el 22 del mismo mes. Y en la última fecha volverán a Dallas para medirse contra Jordania el 27 de junio.

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