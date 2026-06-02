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    Autoridades, parlamentarios e invitados: Salón de Honor reunió a 950 asistentes

    Distribuidos en el Senado en Valparaíso, los presentes se congregaron para la primera cuenta pública de José Antonio Kast. La distribución de ellos fue planificada, como siempre, con lujo de detalle.

    Por 
    Luciano Jiménez
    1 JUNIO 2026 PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, JOSE ANTONIO KAST, DURANTE CUENTA PUBLICA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    A las 12 horas comenzó la primera cuenta pública del Presidente José Antonio Kast en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso. Como es habitual en la ceremonia republicana, el Salón de Honor del Senado fue el lugar desde donde el Mandatario dio el discurso desde la testera del hemiciclo, acompañado por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri.

    La distribución del Congreso fue con la presencia de un total de 950 asistentes entre autoridades nacionales e internacionales, e invitados personales del Presidente. Así, se hicieron parte 21 ministros en la zona de adelante, junto a 39 subsecretarios y 15 autoridades nacionales en primera fila, entre ellos por ejemplo la presidenta de la Corte Suprema, Ana Gloria Chevesich, la contralora Dorothy Pérez y el fiscal nacional, Ángel Valencia, entre otros.

    Obviamente se contó con la presencia de parlamentarios, entre ellos diputados y senadores, además de presidentes de partido que no son parlamentarios. De igual manera hubo funcionarios de La Moneda, autoridades de la Región Metropolitana y Valparaíso y delegaciones y embajadores de distintos países.

    Hubo familiares tanto del Presidente Kast como de la senadora Núñez y del vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI). Al igual que representantes de las Fuerzas Armadas, Gendarmería y la Policía de Investigaciones.

    La cuenta pública. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Para ello se desplegó espacio también en las tribunas del Senado que están ubicadas a los costados, así como al fondo del Salón de Honor y también en el segundo piso de la locación.

    El evento contó con una detallada organización de parte de los funcionarios del Senado, así como también pequeños detalles como el color de la invitación que iba desde blanco (para invitados al salón principal) de color amarillo (tribuna), y color café y verde para distintas tribunas.

    La cuenta pública duró más de dos horas y media y ahí el Presidente hizo compromisos en materias clave del Ejecutivo, como la seguridad y el crecimiento económico.

    Más sobre:Cuenta PúblicaJosé Antonio Kast

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