Conductor fue abatido por carabinero tras evadir fiscalización en Independencia

Funcionarios de Carabineros llegaron hasta la calle Cruz, en la comuna de Independencia, tras recibir un llamado de vecinos del sector, quienes alertaron la presencia de un sujeto en un automóvil rojo portando un arma de fuego.

Una vez en el lugar, los funcionarios intentaron fiscalizar al conductor, sin embargo, éste efectuó una peligrosa maniobra para evadir la fiscalización.

El fiscal Gonzalo Gutiérrez, de Fiscalía Metropolitana Centro Norte, explicó que “en el momento en que es fiscalizado por el personal policial, el sujeto se intenta dar a la fuga, habría hecho el gesto de intentar sacar un objeto, aparentemente un arma”.

Por este motivo, un carabinero habría hecho uso de su arma de servicio.

El teniente coronel de la Prefectura Santiago Norte, Rodrigo Inzunza, señaló que personal policial “ hace uso del armamento de servicio por las causas de evitar alguna lesión hacia su integridad y la integridad de terceras personas “.

El conductor fue herido por el carabinero, debiendo ser trasladado hasta un centro asistencial, donde falleció producto de la gravedad de sus lesiones.

El teniente Inzunza detalló que el fallecido es un hombre adulto que “mantiene antecedentes policiales. No tiene ninguna causa vigente al momento”.

Además, confirmó que se encontró un arma de fuego al interior del vehículo, con munición.

La Fiscalía instruyó a la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI investigar el caso.