Temblor de mediana intensidad se registró en la zona central del país

Un sismo de magnitud 4.6 se registró durante la madrugada de este martes en la zona central del país.

Según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico se produjo a las 5:53 de la madrugada de este 2 de junio, y su epicentro se ubicó a 37 km al oeste de Pichidangui, en la Región de Coquimbo

De acuerdo con la información entregada por Sismología, el temblor se produjo a una profundidad de 48 kilómetros.