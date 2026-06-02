Temblor de mediana intensidad se registró en la zona central del país
El sismo se produjo a las 5:53 de la madrugada y tuvo su epicentro a 37 kilómetros al oeste de Pichidangui.
Un sismo de magnitud 4.6 se registró durante la madrugada de este martes en la zona central del país.
Según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico se produjo a las 5:53 de la madrugada de este 2 de junio, y su epicentro se ubicó a 37 km al oeste de Pichidangui, en la Región de Coquimbo
De acuerdo con la información entregada por Sismología, el temblor se produjo a una profundidad de 48 kilómetros.
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