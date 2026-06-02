Cuenta Pública: gremios empresariales valoran anuncios de Kast, pero echan de menos materias que no fueron abordadas

En la primera Cuenta Pública de su gestión, el presidente José Antonio Kast dio los lineamientos de las principales preocupaciones que tendrá su gobierno, con énfasis en tópicos como la seguridad, el crecimiento y la recuperación de la inversión. Los gremios empresariales del país valoraron las señales y dichos del mandatario, pero también mencionaron varios tópicos relevantes para el mundo privado que no fueron abordados.

“El mensaje recoge con claridad la emergencia fiscal y del deterioro del mercado laboral, y además plantea metas ambiciosas pero necesarias para recuperar el crecimiento, fortalecer el empleo formal y avanzar en mayor seguridad para las personas y las empresas”, evaluó María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

Holger Paulmann, presidente de Icare, resaltó que se “haya puesto el crecimiento económico y la generación de empleo en el centro del debate. Es alentador ver señales concretas de destrabe de inversión, y el llamado del Presidente a que el Congreso priorice las grandes causas del país, como el empleo, el crecimiento y la seguridad, es exactamente lo que creemos que Chile necesita. También es urgente recuperar la confianza de los inversionistas y eso requiere no solo gestión eficiente, sino acuerdos políticos duraderos en materias como energía, permisos y capital humano”.

Seguridad

Varios gremios aludieron a la importancia del tema seguridad. Por ejemplo, la Cámara Nacional del Comercio (CNC) destacó lo esencial de esta materia y del combate al crimen organizado. Es “una condición esencial para el desarrollo económico y el funcionamiento de las empresas y los trabajadores. Destacamos el fortalecimiento de las herramientas para enfrentar esos problemas, el mayor control territorial, el refuerzo de las capacidades policiales, los avances en trazabilidad y control de rutas y puertos, así como el foco en la coordinación internacional y en el resguardo de nuestras fronteras. Son medidas que responden a una demanda que el comercio formal ha impulsado por años”.

El presidente de la CNC, José Pakomio, apuntó al anuncio del registro de vándalos, las medidas orientadas a fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, en particular los avances en pago oportuno, y los anuncios sobre el proyecto de sala cuna.

También Rodrigo O’Ryan, presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) se refirió a la relevancia de las medidas de seguridad y de certeza jurídica impulsadas para poder “trabajar y desarrollar inversiones”.

Por otro, lado mencionó que “resulta especialmente relevante avanzar en una política de fomento forestal que permita recuperar la base forestal del país y generar nuevas oportunidades para pequeños y medianos propietarios. El fomento forestal es una herramienta clave para reactivar la actividad, impulsar el empleo y fortalecer el desarrollo de las regiones”.

Agricultura y salmonicultura

Desde el sector agrícola destacaron “especialmente las medidas orientadas a fortalecer la seguridad, avanzar en recursos hídricos, agilizar la permisología y entregar mayor certeza para el desarrollo de la Macrozona Sur, incluyendo una nueva mirada sobre la política indígena y el conflicto de tierras. También relevamos ordenar la migración con foco en combatir el comercio ilícito y el contrabando, así como el objetivo de fortalecer la agricultura por su aporte al crecimiento y desarrollo del país”, dijo el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker.

Carlos Marambio, presidente de Frutas de Chile, además de dicho anuncio, destacó “que se haya relevado la modernización de los puertos de San Antonio y Valparaíso, considerando que contar con infraestructura competitiva es fundamental para resguardar la calidad de nuestros productos y la imagen país como potencia exportadora”.

Desde Salmon Chile, valoraron el foco en el crecimiento económico, la inversión y el empleo, señalando que la salmonicultura está disponible para crecer en el país. “Eso sí: requiere reglas claras, procesos de fiscalización claros y diálogo efectivo con el sector público. El desafío pendiente sigue siendo avanzar en acuerdos amplios en materia de gobernanza costera, ordenamiento territorial y trámites ambientales, que permitan dar estabilidad y proyección al desarrollo del país y de las regiones australes”, sostuvo el presidente del gremio, Patricio Melero.

“La salmonicultura es hoy el segundo producto más exportado de Chile y tiene un enorme potencial para seguir generando empleo, oportunidades y todo en un marco de innovación, sostenibilidad, que permita proyectar una industria estratégica para el país en el largo plazo”, afirmó Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón.

Lo que faltó

Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) señalaron que “valoramos la extensión del subsidio estatal a viviendas de hasta 4.000 UF, lo que abre más oportunidades a las personas para acceder a una vivienda y también las medidas para reducir la burocracia que afecta a miles de familias que muchas veces deben esperar largos años para concretar un subsidio. También valoramos las iniciativas anunciadas para avanzar en la disponibilidad del suelo público”, manifestó el presidente del gremio, Alfredo Echavarría.

Eso sí, el líder de la CCHC insistió en la necesidad de ampliar el subsidio a la tasa para créditos hipotecarios para la compra de viviendas nuevas, como una herramienta efectiva para la reactivación de la construcción y del acceso a la vivienda.

El presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), Fernando García, declaró que si bien “compartimos la aspiración de que Chile vuelva a crecer a tasas cercanas al 4%, ese objetivo difícilmente podrá alcanzarse de manera sostenida si no enfrentamos el estancamiento de la productividad que arrastra el país desde hace años. Crecer más requiere producir más, invertir más y generar mejores condiciones para el desarrollo productivo”.

“Ahora el desafío es pasar de los anuncios a la implementación. Chile necesita medidas concretas y oportunas que permitan acelerar inversiones, aumentar la producción y generar más empleo”, dijo Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería.

“El país enfrenta una oportunidad histórica de impulsar desarrollo económico, atraer capital y crear empleo de calidad, pero ello requiere avanzar con reglas claras, eficiencia institucional y una mirada de largo plazo”, añadió Carlos Urenda, gerente general del Consejo Minero.

Javier Fuenzalida, presidente de Clínicas de Chile, resaltó “el énfasis que se ha puesto al tema de las listas de espera y los avances que se han reportado para las listas de espera oncológica. Sin embargo, creemos que son demasiadas las materias en salud donde se debe seguir avanzando, como enfermedades crónicas que afectan a la población, políticas y acciones de salud preventiva, tratamientos para enfermedades de alto costo, entre otras”.

“Para ello, creemos que es fundamental y urgente que la autoridad profundice las instancias de colaboración público-privada para que los chilenos y chilenas tengan real y concretamente acceso a una salud oportuna y de calidad”.

La Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades) lamentó que, “una vez más, faltó el agua y la infraestructura hídrica entre las prioridades de gobierno, en circunstancias que es un pilar de la agenda de crecimiento económico que este busca impulsar. Porque además de destrabar inversiones y simplificar trámites, para volver a crecer necesitamos construir la infraestructura que habilitará el desarrollo de industrias como la minería, el litio, los data centers y la agricultura”, aseguró el vicepresidente del gremio, Rafael Palacios.