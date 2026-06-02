A pesar de “invitación” de Kast a discutir, megaproyecto tendrá su primer choque este martes en el Senado

Con carácter de suma urgencia ingresará a tramitación en el Senado el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica del Presidente José Antonio Kast.

Sin embargo, aunque esa celeridad obligaría a los senadores, en teoría, a despachar la emblemática iniciativa en un plazo de 15 días, desde el mismo Ejecutivo y el oficialismo explican que la urgencia será presentada con un criterio flexible.

La apuesta real es simplemente mantener la megarreforma como prioridad para permitir una tramitación de dos meses, plazo que igualmente es acotado de acuerdo a los parámetros habituales de la Cámara Alta.

De hecho, aunque el Mandatario atenuó en su discurso el tono de sus emplazamientos a la oposición, igualmente llamó a darle urgencia a esta discusión. “¿Cómo activamos la economía? ¿Cómo aumentamos el empleo?“, dijo en su alocución

“Ahí está la obligación de los senadores, que en estos días van a tener un arduo trabajo. Así que los invito a reflexionar y ponerle urgencia a esta discusión, más allá de cómo voten, pero tenemos que enfrentar este tema de frente con rapidez y sentido de urgencia”, señaló el Jefe de Estado.

Pese al tono de “invitación” de sus palabras, cuando se dé cuenta del megaproyecto en la sala del Senado -para iniciar formalmente su tramitación luego de su aprobación por parte de la Cámara- los senadores opositores pondrán su primera traba.

Al inicio de la sesión tenían previsto reclamar el itinerario de tramitación -acordado en una definición dividida, el jueves pasado, en la reunión de comités- para exigir que la iniciativa sea vista por más comisiones legislativas.

La propuesta de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), es que la megarreforma sea revisada solo por las comisiones de Hacienda (como principal instancia), Trabajo y Medio Ambiente. Aquella proposición fue aprobada gracias la mayoría que tenía la derecha en esa reunión, a pesar del rechazo de las bancadas de la izquierda y la centroizquierda.

No obstante, desde la oposición insistirán con su exigencia este martes en la sala y solicitarán que, además, se incluyan las comisiones de Vivienda (por el tema de reconstrucción), Cultura y Constitución (debido a los ajustes en materia de tribunales medioambientales).

Ese choque obligaría a que el itinerario de tramitación sea votado en la sala, donde podría haber sorpresas.

Por ejemplo, el hecho de pedir que se vaya a la Comisión de Constitución implica un guiño de la oposición al senador Pedro Araya (PPD), presidente de esa instancia, debido a que podría ser uno de los votos dirimentes en torno a la idea de legislar de la megarreforma.

En la oposición hay especial inquietud en el voto de Araya, por lo que ya se activaron gestiones para tratar de persuadirlo para que actúe alineado con las bancadas de su sector. Incluso, le pidieron al hermano del senador, el diputado Jaime Araya (indep. PPD), que tratara de convencerlo.

Por mientras, el senador por Antofagasta, si bien ha dicho que está abierto a dialogar y a aprobar, también ha recalcado que su voto “no está asegurado”, particularmente por sus reparos a las modificaciones en materia medioambiental, que -a su juicio- desmantelan la institucionalidad en la materia. Ello refuerza la estrategia de la oposición para que la iniciativa sea vista por la Comisión de Constitución.

Por su parte, la postura que adopte el senador Alejandro Kusanovic (independiente) añade más suspenso, ya que el debate que se dé este martes podría ser un espacio que escale su molestia con el Ejecutivo votando en contra del itinerario promovido por el oficialismo.

En la Cámara, de hecho, ya hubo un precedente. Los diputados libertarios molestos por las concesiones del gobierno al Partido de la Gente y su líder Franco Parisi, abandonaron la sala. Con ello se rechazó la petición del oficialismo, propugnada por el ministro Jorge Quiroz, para que el megaproyecto se viera solo en la Comisión de Hacienda. Al final tuvo que pasar igualmente por las instancias de Trabajo y Medio Ambiente.

Al comentar el discurso del Presidente Kast, el senador Daniel Núñez (PC) si bien lamentó ciertas omisiones, “sí me llamó la atención que no hubo tantas alusiones para echarle la culpa al gobierno de Gabriel Boric, y que hubo cierto trato relativamente cuidadoso al mundo parlamentario. Creo que el gobierno está pensando que no tiene tan fácil los votos en el Senado para aprobar su reforma, y por lo tanto, aunque no llama a negociar, creo que hay que estar muy atento y muy activo en actuar unidos como oposición para lograr echar abajo algunas de las cosas más nocivas de este proyecto ley, como es la invariabilidad o la reintegración del sistema tributario”.

El senador Gastón Saavedra (PS) expresó que si bien el Mandatario fue “puntilloso” en sus alusiones a la oposición, a su juicio, insistió con echarle la culpa al período anterior. “Insistir que su megarreforma tributaria es la gran solución, que hace caminar al país por desierto hasta el 2031, creo que no es lo más apropiado”.

La senadora Daniella Cicardini (PS), dijo que veía contradicciones en el discurso del Presidente. “¿Cómo puede decir que está abierto al diálogo, si hay un gobierno que impone una reforma tributaria que no se ha movido en lo estructural y en lo sustancial?”.

“Esta cuenta pública nos abre más interrogantes que certezas. Porque el Presidente dio buena parte del discurso a contarle al país la herencia que tenía en materia económica. Pero esa realidad no se condice con seguir impulsando un proyecto que recauda menos para el Fisco”, dijo la senadora Yasna Provoste (DC).