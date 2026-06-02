Rusia lanza masivo ataque aéreo contra Ucrania: al menos cinco muertos y más de 50 heridos tras bombardeos en Kiev, Dnipro y Járkov

Una nueva ofensiva aérea a gran escala lanzada por Rusia durante la madrugada de este lunes dejó al menos cinco personas muertas y 55 heridas en distintas zonas de Ucrania, luego de una serie de ataques con misiles y drones dirigidos contra ciudades como Kiev, Dnipro y Járkov.

De acuerdo con información de autoridades ucranianas –recogidas por el medio The Kyiv Independent-, una de las zonas más golpeadas fue Dnipro, donde se consignaron las referidas víctimas fatales y otras 16 resultaron heridas luego de que múltiples edificios residenciales fueran alcanzados por proyectiles rusos.

El gobernador regional, Oleksandr Hanzha, informó que los ataques destruyeron parcialmente viviendas de baja altura. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron estructuras colapsadas y extensos daños materiales, aunque las autoridades señalaron que aún se evalúa la magnitud total de la destrucción.

En Járkov, las autoridades locales reportaron impactos en diversos sectores de la ciudad producto de drones y misiles. El alcalde Ihor Terekhov dio cuenta de daños en edificios residenciales de varios pisos, vehículos particulares y dependencias administrativas.

Según el balance preliminar, al menos diez personas resultaron heridas en esa ciudad.

La capital ucraniana, Kiev, también fue blanco de intensos ataques durante varias horas de la madrugada. Medios locales reportaron que las primeras explosiones se escucharon alrededor de la 1.30 de la madrugada, poco antes de que se activaran las alertas antiaéreas.

Video showing Russian missile strikes on multi-story buildings in Kyiv. pic.twitter.com/9myYjLu73Z — NoHoldsBarred (@AussieSteve64) June 2, 2026

Posteriormente se registraron nuevas oleadas de explosiones cerca de las 2.15 y 4.00 horas, además de interrupciones parciales del suministro eléctrico en algunos sectores de la ciudad.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, confirmó que varios barrios sufrieron cortes de energía debido a la ofensiva rusa.

En el distrito de Podilskyi, vehículos quedaron envueltos en llamas y fragmentos de misiles impactaron el techo de un edificio, provocando incendios y daños en ventanas y estructuras cercanas.

Además, las autoridades informaron que un ataque de tipo “double-tap” -modalidad en la que se bombardea nuevamente una zona tras el primer impacto- provocó el colapso parcial de una torre residencial de nueve pisos, dejando personas potencialmente atrapadas bajo los escombros.

También se reportaron daños en edificios residenciales de 15 y 24 pisos en el distrito de Solomianskyi.

En el distrito de Obolonskyi, restos de drones cayeron cerca de un jardín infantil, mientras que un incendio afectó una construcción en desarrollo.

A ello se sumaron incendios en estaciones de servicio de los distritos de Darnytskyi y Shevchenkivskyi, además de daños en edificios comerciales y centros de negocios.

En el distrito de Holosiivskyi, un centro médico sufrió daños exteriores y varios automóviles fueron destruidos por el fuego, mientras que parte de un edificio empresarial colapsó tras los impactos.

Las autoridades ucranianas informaron que al menos 29 personas resultaron heridas en Kiev, entre ellas dos menores de edad.