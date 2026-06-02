Alvarado explica que reincidencia aumentará tiempo de permanencia en el Registro Único de Vándalos e Incivilidades

Durante su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, y durante el apartado de Seguridad Pública, el Presidente José Antonio Kast anunció el próximo ingreso de un proyecto para la creación de un Registro Único de Vándalos e Incivilidades (RUV).

La medida, que pretende tener un carácter disuasivo, busca impedir que los condenados por tales faltas puedan obtener beneficios sociales, así como también la renovación u obtención de licencias de conducir, pasaporte o la transferencia de vehículos y propiedades.

“Este registro, permitirá que quienes hayan cometido delitos como atentar contra carabineros, el personal de los servicios de salud, la retención del transporte público, el tráfico de estupefacientes, el daño a monumentos nacionales, entre otros, respondan por sus hechos (...) quienes cometan algunas de estas conductas, perderán beneficios sociales como la gratuidad en la educación, la pensión garantizada universal, o el subsidio de arriendo”, aseguró esta jornada en su mensaje el mandatario.

Y en este marco, en conversación con Estado Nacional de 24H, el ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, explicó algunos de los alcances de la iniciativa.

Consultado por cómo funcionará, el secretario de Estado señaló que “una vez que salga una sentencia de un tribunal, (la persona) vaya a un registro y en ese registro que se pueda consultar y todos los chilenos sepamos que se han cometido esos delitos”, sostuvo, tras lo cual señaló que la medida busca implementar un “castigo social” como disuasivo de tales conductas.

Así, explicó que las personas podrán consultar el RUV tal como se puede acceder a los datos del Registro de Inhabilidades para Trabajar con Menores de Edad -que lleva el listado de aquellas personas condenados por delitos de connotación sexual en contra de niños, niñas y adolescentes-, así como a los del Registro de Deudores de Pensión de Alimentos.

Ante la pregunta de cuánto tiempo las personas sancionadas por la ley quedarán en el registro, el ministro Alvarado explicó que “si cometió una falta, una incivilidad, y tienes una sanción del tribunal, puedes estar un año en el registro. Si reincides, y tienes una segunda falta, tres años, y con una tercera, hasta cinco años”.

Asimismo, indicó que las personas podrán salir del RUV “cuando haya transcurrido este plazo o exista una sentencia que revierta el primer fallo de un tribunal”.